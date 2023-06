Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"La colonia de hormigas".

(Música)

Hala, mira la de cosas que llevan, Simón.

Ya lo veo, son superfuertes.

Eh, chicos, ¿me pasáis la pelota?

Sí, pero ten cuidado, casi le das a las hormigas.

Vaya, perdón, no sabía que había hormigas.

Gracias.

-Fíjate, Simón, también son superrápidas.

(AMBOS) ¿Eh?

-Eh, chicos, ¿podríais pasarme la pelota?

¿Qué? ¿Otra vez?

De eso ni hablar, esta vez vienes tú y la coges.

(RESOPLA) Menudo carácter.

-Adiós, hormiguitas.

¿Vamos a jugar, Lea?

La llevas.

(JADEA) Voy a por ti, Simón.

(JADEAN) Oh.

¿Qué pasa, Lea?

Tengo una hormiga. Se me habrá subido antes.

Oh, no, la pobre debe de haberse perdido.

Tenemos que ayudarle a encontrar a sus amigas.

(Música)

(RÍE) Yuju, hormigas, ¿dónde estáis?

No os vayáis, una de las vuestras se ha quedado atrás.

Se han ido todas.

¿Qué vamos a hacer, Simón?

Nunca podremos encontrarlas.

Pues claro que sí,

porque esta es una misión para superconejo y su pandilla.

Pues, claro, tienes razón.

(AMBOS) ¡Nueva misión!

-¡Súper!

¡Mega!

(AMBOS) ¡Genial, transformación!

Tranquila,

vamos a ayudarte a encontrar a tus amigas.

(LA HORMIGA HABLA)

¿Qué? No entiendo lo que dice.

Un segundo.

Voy a activar mi supertraductor del reloj.

(LA HORMIGA HABLA)

(RELOJ) Ayuda, un globo grande y malo

nos obliga a trabajar.

-Seguro que es el profesor lobo.

¿Es que ese pedazo de vago no sabe hacer nada por sí mismo?

No te preocupes, vamos a ayudarte.

Haz caso a Superlea.

Muéstranos el camino.

Nosotros te seguimos.

(EL RELOJ TRADUCE)

(Música)

-Deprisa,

deprisa.

Llevadle más y más chocolate

al profesor lobo.

(Música)

-Gigabobot, necesito más chocolate.

Muchísimo más chocolate.

-Ningún problema, profesor lobo.

Vamos, hormigas.

Más rápido, más rápido.

Eh, está prohibido escapar.

-Pobrecitas hormigas.

Tienen que hacer todo lo que manda el profesor lobo.

Primero tenemos que encargarnos del Gigabobot.

Vamos a darle una sorpresita. (RÍE)

(Música)

¿Oh?

(Música)

Más chocolate.

Rápido, rápido.

Eh, trasto amorfo de hojalata.

¿Quién anda ahí?

(RÍE) Adivina.

Superconejo.

(RÍE) Ahí le has dado.

(GIGABOBOT INTENTA HABLAR)

No entiendo ni una palabra de lo que dices.

¿Y tú, Superlea?

Pues no, yo tampoco.

(GIGABOBOT HACE RUIDOS)

(RÍE) Bien hecho, Superlea.

Sí, Superlea siempre al rescate.

Lo logramos. Sois libres, hormiguitas.

(LA HORMIGA HABLA)

(RELOJ) No, el lobo grande y malo

tiene secuestrada a nuestra reina en su guarida.

Oh, no, tenemos que liberarla.

Gigabobot, Gigabobot, ¿va todo bien?

¿A qué viene tanto ruido?

(SE ACLARA LA VOZ)

Todo va como la seda, profesor lobo.

Las hormigas han encontrado un trozo enorme de chocolate.

Genial.

Cuanto más grandes sean, mejor.

Ñam, ñam.

-¿Por qué has hecho eso, superconejo?

(RÍE) Tengo una idea.

(Música)

¿Oh?

Es el trozo de chocolate más grande de mi vida.

Ja. ¡Ohhh!

Sorpresa. (RÍE)

Buen trabajo, superconejo.

-(GRITA)

Oh, no me lo puedo creer.

¿Tampoco me vais a dejar comer chocolate tranquilamente?

¿Qué? ¿Y tú qué haces ahí?

(EL PROFESOR LOBO HACE RUIDOS)

Y la próxima vez búscate el chocolate tú solito.

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

(Música)

Ya puedes volver a casa, hormiguita.

¿Y a qué vamos a jugar ahora, Simón?

(AMBOS) Oh.