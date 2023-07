Hola a todos, mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene, Simón ya viene. #

-# A por la misión # de los superhéroes. #

# Simón ya viene, # Simón ya viene, Simón ya viene. #

-# Con él estaremos a salvo. #

Superconejo.

(Música)

"Capturados por el lobo".

(Música)

Cuidado, ¡un superchute!

Simón, Simón.

Au. Oh.

Ven, rápido.

Se me ha caído la mantita al agua

y ha desaparecido por ahí.

No la vas a ver nunca más.

¿Qué? ¿Nu... nunca?

Claro que sí.

Es una misión para Superconejo y su pandilla.

¡Oh, sí!

Vamos a recuperar tu mantita.

(TODOS) Nueva misión.

Súper.

-Mega.

Sí, sí, yupi.

Genial.

(TODOS) Transformación.

(Música)

Tenemos que saltar al otro lado.

¿Y vosotros dos no venís?

-(GRITA)

Apártate, que yo también voy a saltar.

(GRITA)

Au.

Quiero mi mantita.

Vale, tú te quedarás ahí con Superfer,

nosotros iremos a buscar tu mantita.

Vamos a ver, ¿dónde está? Espera un momento.

Voy a poner el turboescáner en modo manta asquerosa.

Está por ahí.

Manta asquerosa localizada.

¡Tachán! ¡Tachán!

Oh. Uh.

(GRITA)

(RÍE)

Os tengo, os tengo, os tengo.

-Es el lobo. Libéranos ahora mismo.

No, no, no, os tengo capturados.

(RÍE)

Ya sois míos y muy pronto nadie recordará

quiénes eran Superconejo y su pandilla.

-Sigue soñando, eso nunca pasará.

¿Eh?

Es Superfer.

¿Es Superfer?

Pues ahora solo me queda capturarlos a él

y al Capitán Conejo.

Tenemos que detenerlo.

Cuidado, nos vamos a caer.

Está yendo a por Superfer y a por Capitán Conejo.

(GRITAN)

Cuerda de megasalto.

¡Yuju!

Ay, ay, ay.

Eres supergenial, Superlea.

Oh. Oh.

-Eh, ¿por qué no contestabais? ¿Habéis encontrado mi mantita?

Es que hemos sido capturados por el Profesor Lobo.

¿Qué? Es que no te oigo bien.

¿Que el Profesor Lobo qué?

Corren peligro.

¿Cómo vamos a ayudarles sin mi mantita?

No importa, vamos.

¿Te has vuelto loco? Tú te quedas aquí.

Si el Profesor Lobo te captura te clavará sus colmillos afilados.

Robot cohete, te necesito.

(Música)

Pero, Superfer, yo también quiero ir.

Lo siento, es demasiado peligroso.

Yo no tengo miedo.

(Música)

Turbogafas.

Oh, por aquí hay pisadas.

Oh, la mantita.

Genial.

(RÍE)

(GRITA)

-(RÍE)

Ya tengo a tres.

Solo me queda uno para tenerlos a todos.

-El Profesor Lobo me ha atrapado, ayuda.

-Superconejo y Superlea ya son mis prisioneros.

Soy el más fuerte. Mi mantita.

Soy el mejor, soy maravilloso, soy el más genial.

Eh, tú, cabeza verde de chorlito, deja en paz a Superfer.

Manta tóxica.

¡Esta costa apesta!

Sí.

Esta me la vas a pagar.

Oye, tú, morrudo.

Aun no ha nacido el que me llame morrudo.

-Debería darte vergüenza meterte con los más pequeños.

-Para empezar, no es tan pequeñito.

Ay.

-Robot cohete, zancadilla.

(GRITA)

(RUGE)

Hidropistola a la máxima potencia.

(GRITA)

¿No sabéis lo que pasa cuando me enfado?

(RUGE)

(RÍE)

-Ay, ay.

-Vuestras hidropistolas se han quedado sin munición.

Nos va a devorar.

Este es el final de Superconejo y su pandilla.

Eso ni te lo creas.

Megabúmeran.

Ni siquiera sabes lanzarlo.

¿Pero por qué sonríes tanto?

Ay, ay, ay.

Mi pobre cabeza.

Nadie puede derrotarnos.

Misión cumplida, he recuperado a mi mantita.

Porque eres de Capitán Conejo...

(TODOS) Y su pandilla.

Simón, Gaspar.

Nos vamos a casa.