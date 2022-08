¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi lindo conejito.# #Simón ya viene

Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi gracioso conejito.# ¡A jugar!

¿De qué va este libro, Simón?

Oh, bueno, es la historia de Harold,

el súper héroe que viaja hasta Marte para salvar a su perro Charlie.

¡Guau!

¡Exacto!

Porque Charlie fue raptado por un pirata marciano,

y entonces Harold...

se puso la máscara y la capa y volóoooo hasta el espacio exterior.

¿Y después? ¿Y después?

¿Qué pasó?

Ah... no lo sé, mamá todavía no me ha leído el final.

Niños, papá y yo vamos a salir.

¿Eh? ¿Qué?

¿Y quién va a leerme cómo acaba la historia de Harold?

Te lo leeré mañana, te lo prometo.

Pero, esta noche, papá y yo nos vamos al cine.

¡Mamá! ¡Mamá!

¿El abuelo y la abuela se quedarán con nosotros?

No, conejito, esta noche vendrá una canguro.

¿Qué?

Ah, debe de ser ella.

Vamos, niños.

¡Oh, no!

¡Apuesto a que es una vieja bruja con arrugas!

Nos obligará a tomar sopa de calabaza con baba de sapo.

Su cena está lista, sólo tienes que calentársela...

¿A qué vienen esas caras conejitos?

Seguro que os lo pasaréis estupendamente.

Niños, ésta es Mariana.

Mariana...

Simón y Gaspar.

¡Mira, no es una vieja bruja!

¿Eh?

¡No!

¿Puedo daros un beso?

Hola, Simón.

Hola, Gaspar.

¿Has visto, Gaspar?

No tiene ni una arruga.

Hasta mañana, conejitos.

Y pasadlo bien.

Bueno, ya es hora de cenar.

Seguro que tenéis hambre.

¡Está delicioso!

¿Es para vosotros?

Si la ha hecho mami.

¡Sí!

Y seguro que no le ha puesto baba de sapo.

Eso es asqueroso.

¿En serio?

Pues... a mí me encanta la baba de sapo.

¡Qué baba de sapo tan deliciosa!

Sólo estaba bromeando, chicos, esta noche hay pasta para Gaspar...

Gracias.

Y tambien pasta para Simón.

Gracias.

Y el resto para mí.

¡Oh!

No es culpa mía que el kétchup se tire un pedo.

No te preocupes.

¡Mirad!

Mi képchup tambien se tira pedos.

Cuatro, cinco, seis,

siete, ocho, nueve...

¡Y diez!

¡Allá voy, chicos!

¿Estáis listos?

¡Te pillé!

Te veo, Gaspar.

¡He ganado, os he encontrado a los dos!

Muy bien.

Ahora a la cama.

Oh, no, juguemos otra vez, sólo una vez más.

Esperadme aquí un momento.

Eh, ¿a dónde va, Simón?

No lo sé.

Y un dos tres y...

#Simón y Gaspar,

llegó la hora de descansar.

#A la cama vais a ir,

a poneros el pijama, y luego a dormiiiir...#

Ahora tú, Simón.

#Es hora de ir a la cama.

Muy bien, Simón, sigue.

#los niños ya están en pijama.

#Es hora de dormir...

... es todo lo que tengo que decir#

Te toca, Gaspar.

#Es hora de soñar... la, la, la... en el mar#

#La canción se ha terminado,

pero qué bien nos lo hemos pasado#

¡Sí! ¡Bien!

Buenas noches, Simón.

No pasaré una buena noche.

¿En serio?

¿Por qué no?

¿No te lo has pasado bien esta tarde?

Sí, pero mamá me tiene que leer el final de la historia.

¿Es de éste libro?

Sí.

¿Quieres que te lo lea yo?

Oh, no, no.

Mamá lo empezó, así que tiene que terminarlo ella.

De acuerdo.

¿Y qué tal si a cambio, las estrellas te cantan una canción?

¿Las estrellas?

Pero, si las estrellas no cantan.

Mira por la ventana, las estrellas empezarán a cantar.

Que duermas bien, Simón.

#Mmmmmmmmm#

Mariana, eres tú la que canta.

¡Mamá! ¡Papá!

¿Dónde está Mariana?

Pues ha vuelto a su casa, cariño.

¿Va a volver esta noche?

No, Simón, lo siento, no podemos salir todas las noches.