¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"LA CANCIÓN DE LA RANA"

Vamos, Gaspar, a la de tres, vamos. ¡Uno, dos, tres!

(RÍEN)

¿Qué tal, niños? ¿Os estáis divirtiendo?

¡Sí, abuelo, la lluvia es superguay! ¿Vienes a jugar?

Sí, abuelo. ¿Puedes saltar en el charco?

Pues claro que puedo. ¡Mirad!

(RÍE)

Eres muy divertido, abuelo.

¡Vamos, niños, saltad conmigo! ¡Chof, chof, chof!

¡Sí, somos ranas! ¡Croa, croa, croa!

¡Oh! ¿Por qué no vamos a ver ranas de verdad, eh, conejitos?

(AMBOS) ¡Sí, ranas, ranas!

(TARAREA)

Abuelo, ¡hay una rana!

Sí, ya llegamos, niños.

(CHISTA) Escuchad.

¡Hala, un coro de ranas! Venid conmigo, chicos.

Mirad allí.

¡Oh! Uno, dos, cuatro, seis, siete.

Hay siete ranas, ¿a que sí, Simón? No... Hay cinco.

Parece que estén cantando una canción.

(CANTA) "Cinco ranitas cantan para nosotros.

Cantemos con ellas y nos haremos famosos".

(RÍE)

Abuelo, ¿podemos llevarnos una a casa?

¡Sí, genial! Voy a coger una.

No, Gaspar. ¡Ah, ayúdame!

¡Ayúdame, Simón! (GRITA)

¡Abuelo!

Bueno... Parece que la canción ha terminado.

Oh, sí...

¿Y si vamos a casa a tomar una merendola, conejitos?

(AMBOS) ¡Oh, sí!

(CANTAN) "Cinco ranitas cantan para nosotros.

Cantemos con ellas y nos...". (CROA)

¡Oh! ¿Has hecho tú de rana, Gaspar? No...

"Cantemos con ellas y nos haremos famosos".

(CROA) Claro que has sido tú, Gaspar.

No he sido yo, ya te lo he dicho. Yo no he hecho nada.

¿Qué pasa, chicos? ¿Qué estáis haciendo?

¿No queréis merendar?

Oh, sí, abuelo. ¡Claro que sí!

¡Sí, abuelo!

Aquí tenéis. (AMBOS) ¡Gracias, abuelo!

-Mientras vosotros merendáis, voy al jardín a cuidar mis plantas.

De acuerdo, abuelo. (CROA)

¿Has oído eso, Gaspar? ¡Es una rana!

Ya te lo había dicho. ¿Ves como no era yo, Simón?

Ya lo sé. Viene de por ahí.

(GRITA ASUSTADO) (GRITA)

(RÍE) Ranita, estaba escondida en tu capucha.

¡Oh!

¡Corre que te pillo! ¡Espera, Gaspar!

Así no, sígueme.

¿Estás preparado, Gaspar?

La rana es demasiado rápida, Simón. ¡Qué va, ven! ¡Vamos!

Ha ido por ahí. No la veo. ¿Dónde está?

(CROA) ¡Está en la bota, Gaspar!

¡Ya la tengo! ¡Sí, muy bien, Simón!

¡No, no te vayas!

Jo, está haciendo trampas. Resbala muchísimo.

¿Va todo bien, niños?

¡Abuelo, hay una rana que no podemos cazar!

Estaba escondida en la capucha de Gaspar.

Oh, bueno, no os preocupéis. No pasa nada.

Tengo una supertécnica para cazar ranas.

Es la técnica del lazo rojo.

Ya está.

Ahora lo que hay que hacer es ondear el lazo rojo

al lado de la rana para que crea que es un insecto y quiera comérselo.

¡Hala, qué guay!

(Música)

(CROA)

¡Lo hemos conseguido! ¡Tachán!

Vamos, ranita. Vuelve a jugar con tus otras amigas ranitas.

¡Adiós, ranita chiquitita!

(CANTA) "Cinco ranitas cantan para nosotros.

Cantemos con ellas...". (CANTAN) "Y nos haremos famosos".

(RÍEN)

(CROAN)