¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi lindo conejito.# #Simón ya viene

Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi gracioso conejito.# ¡A jugar!

EL CAMPEÓN

No tan rápido, Simón. Tú tampoco, Gaspar.

Vale, Mariana.

EH! ¡Hola, Simón, qué bien que has venido!

¡Eh!, ¡Hola, Lea! Nos ha traído Mariana, nuestra canguro.

Venga, hagamos unos pases. ¡Yo también, yo también!

¡Quiero jugar! ¡Pásamela a mí, pásamela a mí!

¿Oh? ¿Oh?

Espera aquí, Lea, iré yo.

¡Ah! ¡Oh...!

¡Chicos, venid a ver esto!

¡Mirad esto! ¡Mira, Lea! ¡Oh, un aro de baloncesto!

¡Qué guay! Acabáis de encontrar una cancha de baloncesto.

Ah... ¿Cómo se juega?

Espera, deja que te lo enseñe. Mira. Y... ¡hop! ¡Canasta!

¡Sí!

¡Sí, he encestado!

¡Guau! Tienes razón Mariana, es muy guay.

Nosotros también queremos encestar, ¿verdad, Lea?

¡Oh, sí! ¡Porfa! ¡Vamos, Simón, vamos!

Ah... esperad, esperad... es que no estaba preparado.

Pero, si lo estoy haciendo como tú...

¿por qué tú lo has conseguido a la primera?

Bueno, porque yo he practicado mucho, Simón.

Seguro que antes de encestar fallé por lo menos 523 veces

¿Eh? ¿523 veces? ¡Eso es un montón!

Sí, pero apuesto a que tú lo conseguirás mucho antes.

Eres un campeón.

Es verdad, somos unos campeones. Asi que vamos a encestar.

¡Me toca, me toca, me toca, me toca! ¡Yo también!

¡Quiero encestar!Hm... hm...

Tienes que esperarte, Gaspar, Lea tenía la pelota antes que tú.

Oye Gaspar, ¿por qué no me enseñas lo bueno

que eres montando en el triciclo?

¡Sí! ¡Qué guay! ¡El triciclo! ¡El triciclo! ¡Sí!

Te toca a ti, Lea.

Vale. Ah... ah... ah...

¡Cuidado, allá voy! ¡Oh, he fallado!

Voy a buscar la pelota. Te toca a ti. Tenemos que practicar mucho.

¡Ah, sí, mira! Así es como se lanza. Muy bien, cuidado...

Oh, jamás lograremos encestar, Simón.

¿Hm? ¡Oh, casi, casi!

¡Pero, aún no hemos encestado ni una sola vez!

Ya sé. Lanzaremos la pelota juntos, Lea.

¡Sí, qué buena idea!

¡Oh, vas muy rápido, Gaspar! ¡Estás hecho un campeón!

Y... ¡hop!

¡Oh, no! ¡Mi pelota! ¡Se ha atascado!

No te preocupes, Lea, yo la bajaré.Oh... ¡Ya sé!

Intentaremos hacerla caer con mi mochila.

¡Claro, buena idea, Simón!

Ahora, ¡cuidado! Oh, vamos, vamos...

¡Vamos, cae! ¡Oh, no!

Hm...

¡Qué mala suerte!

¿Eh?

¿Eh? Simón, ¿has visto eso?

¡La ardilla ha encestado en la canasta!

Oye, si una ardilla puede encestar, nosotros también. Hm...

¡Oh! ¡Muy bien, Lea, lo has conseguido! ¡Sí!

¡Sí! Ahora me toca a mí. Yo también voy a encestar.

¡Si Simón, tú también puedes encestar!

A la de tres. Una... dos... y...

¡Oye, Simón!

¿Ya has encestado?

¡Oh, Gaspar! ¡Simón, mira!

¿Hm?

¡Guau! ¡Lo has conseguido, Simón!

¡Sí!

¡He encestado!

¡Sí, Simón, bien! ¡Buen trabajo, Simón!

¡Sí! ¿Has visto, Mariana? ¡Lea y yo somos verdaderos campeones!

Y logramos encestar sólo después de uno... ah... dos... ah...

después de no muchos intentos.

¡Muy bien, campeón!