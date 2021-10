¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"LA CABAÑA DE LA MONTAÑA"

(RÍE) No me has dado. Las vacaciones en la montaña

molan mucho. Has fallado. Te voy a tirar, Simón.

Yuju, Gaspar. Esta vez te voy a tirar.

Simón, ¿puedes traer madera de detrás de la cabaña?

He ganado, he ganado. Te tengo, Simón.

Oh... De acuerdo, de acuerdo. Papá, ya voy.

Espérame, Simón.

Pero... pero ¿dónde estás, Simón? (GRITA)

(RÍE) No hace gracia, me has asustado.

Ya sabes que no me gusta cuando juegas a monstruos conmigo.

Solo era una broma, Gaspar.

Aquí tienes, papá. Gracias, chicos.

Mm... Qué buenas están las salchichas.

Está muy caliente, hijo. Vale, mamá. Mm...

Papá, acabo de ver una estrella fugaz.

Cuando veas una estrella fugaz tienes que pedir un deseo,

algo que desees de verdad. Allá voy, papá.

¿Cuál es tu deseo, Simón? Eh, ¿Cuál es?

Pero, Gaspar, no hay que revelar tus deseos.

(SE ESFUERZA) Por favor, por favor, dímelo,

vamos, Simón, dímelo, por favor, dímelo, Simón, por favor.

A ver, mi deseo es ver un gran monstruo de las nieves...

de verdad. Estás loco, Simón.

¿Ver un monstruo de verdad? Mamá, mamá.

Vamos, ya sabes que los monstruos de las nieves no existen, Gaspar.

Venga, niños, es tarde, a lavarse los dientes y a la cama.

(RÍE) Qué chulo que estemos todos en la misma habitación.

Mamá, ¿nos puedes contar un cuento? Es que ya es tarde, conejito.

Uno muy cortito, mami. Bueno, vale, solo uno muy cortito.

(NIÑOS) ¡Bien!

Pues había una vez un conejito que...

¡Vio al gran monstruo de las nieves! (RUGE)

Ya basta, Simón. No me gustan los monstruos de las nieves.

(RÍE) A mí tampoco.

No me gustan los monstruos de las nieves.

Vamos, si sabes perfectamente que los monstruos de las nieves

no existen.

Pues había una vez un conejito que vio una estrella fugaz.

El conejito no podía dormir, así que la estrella fugaz

le llevó al mundo de los sueños...

Vamos, niños, ¿estáis preparados? Sí, vámonos.

Allá vamos. Oh...

Ostras, ha nevado mucho esta noche, conejitos.

(NIÑOS) Guau...

Pero esto es superbonito. Hay mucha nieve por todas partes.

Niños, con toda esta nieve vamos a tener que ponernos raquetas.

Mira, ya casi hemos llegado al lago. Vamos, Gaspar.

(GRITA) (GRITA)

Oh, ¿qué ha sido ese ruido?

¿Crees que es el monstruo de las nieves, Simón?

Claro que no, los monstruos de las nieves no existen, Gaspar.

(Chillido)

(GRITAN)

Oh, pero ¿qué pasa, niños? Hay un animal salvaje

en los arbustos. Es el monstruo de las nieves.

Vamos a ver qué hay escondido.

(CHILLA)

(RÍE) Vuestro monstruo no es más que una nutria.

Oh, no, mi raqueta.

¿Y ahora cómo vas a caminar por la nieve, Simón?

(RÍE) Es muy fácil, Gaspar, me voy a deslizar como una nutria.

Oh... (TODOS RÍEN)

Buena idea, Simón, pero a la próxima no te tires

de barriga, ¿vale?

¿Preparados, conejitos? (AMBOS) ¡Sí!

Cuidado, allá van.

Vale, estoy listo.

Allá vamos. (AMBOS) ¡Sí!

¡Yuju! ¡Yuju!

(RÍEN)

Por aquí, niños. Ah...

Oh...

¿Estáis bien, conejitos?

(AMBOS) ¡Ah! Somos los monstruos de las nieves.

(RÍE) Te hemos asustado, ¿eh, papá? (TODOS RÍEN)

(LA NUTRIA CHILLA)