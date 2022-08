¿Eh, a dónde vas bola de nieve?

¡No es por ahí!

-Sí, es por ahí.

Vamos, bola de nieve, vamos, vamos.

-Ah, ya voy Lea. Empuja.

Rueda, bola, rueda.

(RÍEN)

Querido cuerpo, aquí tienes tu cabeza.

(RÍEN)

¿Qué? ¿Estás lista, Lea? -Estoy lista.

Pues a la de tres. Una, dos...

Y tres. Oh...

-Oh, es demasiado pesada, Simón.

No, no, no, no.

Casi lo tenemos.

¡Sí! ¡Y bingo!

-Ah...

(RÍEN)

Espera, ya sé lo qué voy a hacer. -¡Oh!

-¡Oh, sí, genial!

Ahora, lo que tenemos que hacer es esculpir la cabeza.

¿Eh? ¡Eh! ¿Quién me ha tirado una bola de nieve?

-¡Aaah!

-¿Felix?

No, no puedes haber sido tú.

(RÍE)

-Claro que no, los gatos no lanzan bolas de nieve.

(RÍE)

Sí, tienes razón, Lea.

Pero entonces ¿de dónde habrá venido?

-¡Ah!

¡Esto es increíble! -¿Oh?

¿Quién está haciendo eso? Viene de aquel lado.

Vamos a ver, Lea.

-Sí, vamos a ver.

¿Eh? ¿Hm? ¿Hm?

-Pero ahí no hay nadie, Simón.

Hm...todo esto es muy extraño.

¡Oh! Un momento. ¿Hm? Sígueme Lea. -Ah...

Mamá. Mamá.

¿Me das un poco de ropa para el muñeco de nieve?

Claro cariño,

pero te voy a dar ropa vieja, ¿de acuerdo?.

(A LA VEZ) -¡Sí!

Mira qué guay.

Se parece a mí, ¿verdad?

Bueno, un poquito más grande.

Vamos Lea. Ahora tenemos que escondernos

y cuando lancen más bolas de nieve

¡bingo! Sabremos quién es.

-Ah... pero, Simón,

(OFF)el muñeco de nieve no se parece en nada a ti.

¡Por supuesto que sí! -Hm... ¿Hm? ¡Oh!

Espera, cierra los ojos y verás.

(OFF)Ya puedes mirar.

Bien...

¿Quién es el verdadero Simón?

¡Oh! ¿Hm?

¿Dónde estás? ¡Hm!

Tenías razón,

vestir al muñeco de nieve no ha funcionado.

¡Ah, ya lo tengo!

¿Y si nos disfrazamos de muñecos de nieve?

-¿Eh? ¿Qué?

(RÍE)

Sí, sí, espera y verás.

Venga, cúbreme de nieve. Vamos, vamos.

-¿Estás seguro, Simón?

Por supuesto.

Vamos cúbreme de nieve,

así los demás no sabrán que el muñeco de nieve soy yo.

Y así les sorprenderé a todos. ¡Vamos!

-¿Seguro que estás seguro, Simón? (OFF) ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

-¿Eh?

¡Aaah!

¡Está muy fría!

-¡Espérame, Simón!

¡Estaba muy fría, muy fría!

(RÍE)

-Simón, pareces un fantasma.

¡Claro!

Si nos escondemos debajo de unas toallas blancas,

quién nos lance las bolas de nieve no podrá vernos en la nieve.

-¡Tienes razón, Simón!

Vamos, sígueme, Lea.

(BU, BU, BU)

(RÍE)

(OFF) ¿Simón? Sí, mamá.

¿Qué hacéis con esas toallas?

Bueno, es para que nadie nos vea en la nieve.

¡Ah! Está bien.

¡Qué buena idea!,

pero os daré unas toallas viejas ¿de acuerdo?.

Y os haré agujeros para los ojos.

(A LA VEZ) -¡Sí! ¡Genial!

(RÍEN)

¿Estás lista? -Sí, estoy lista.

(A LA VEZ)-Uno, dos. Un, dos. Uno, dos...

#Música#

(A LA VEZ) -Oooh.

-¿Qué pasa?

Sht. Mira ahí...

Son Fernando y Mateo.

-Eh, ¿dónde están Simón y Lea?

-¡Oh, eran ellos!

¡Ellos nos lanzaban las bolas de nieve!

-Vamos, a lo mejor están en casa.

¡Cuidado, ya vienen!

-¿Pero, a dónde han ido?

-Vamos a mirar ahí, ven.

(A LA VEZ) -¡Sht!

-Tenemos que asegurarnos de que no nos ven.

¡Así tendrán una gran sorpresa! ¿Hm?

¡Ay, ay, ay, ay!

(A LA VEZ) -¡Está muy fría!

(RÍE)

¿Has visto Lea, al final quién ha sorprendido a quién?

(RÍE)

-Sí, os hemos devuelto la jugada, Fernando y Mateo.

(RÍEN)

(TODOS ESTORNUDAN)

(MIAU)

(RÍEN)

