(A LA VEZ) ¡Hola a todos!

# Mirad, Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Simón ya viene.#

-A por la misión de los superhéroes.

# (A LA VEZ) Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Simón ya viene.# -Con él estaremos a salvo.

¡Super Conejo!

"La batalla de los superhéroes."

(Música)

Genial, ahora nadie podrá entrar en nuestra base secreta.

Yo guardaré la llave.

Ah, no. Quedamos que la guardaría yo.

¡Dame la llave! ¡La vas a perder!

Esta vez me toca a mí quedarme con la llave.

¡No, me toca a mí!

(GRITAN)

Muy bien, Gaspard, fantástico.

Ahora la hemos perdido. Jo, ¿y ahora qué vamos hacer?

Tendremos que sumergirnos en el charco para encontrarla.

Es una misión para la pandilla superconejo.

¡Sí! Una nueva misión.

¡Mega!

¡Genial!

¡Transformación! ¡Transformación!

(RESOPLA) Oh.

¡Cascos supergeniales!

Oye, ¿puedes ver la llave, Super Conejo?

Ah, sí, está allí.

Ja, la cogeré.

Ni hablar. ¡La cogeré yo! ¿Eh?

La llave es mía. (BURLA)

¡Superboomerang!

Oh.

(RESOPLA)

Vamos, pez, atrapa a Super Conejo.

¡Oh! ¡Au! ¡Oh! La hemos perdido otra vez.

Pues no, pequeñas gambitas. Ahora la llave es mía.

profesor Lobo, devuélvenos la llave ahora mismo.

Seguid soñando, superhéroes de caca.

Tengo la llave de vuestra base secreta

y me la pienso quedar. (BURLA)

¿Qué? Oh, no. Se ha esfumado.

¡Supernave espacial!

Rápido, tenemos que atraparlo.

Oh,no. Es demasiado tarde. Ha entrado

en nuestra base secreta.

Y además se está comiendo nuestro pastel.

Vuestro pastel está superbueno.

Se lo has zampado todo.

Y eso no es todo. Mirad qué acabo de encontrar. (RÍE)

Hola, me llamo Super Conejo y soy una caca de héroe.

Oye, cierra el hocico. ¡Esta es nuestra base secreta!

Ahora la base es mía. (RÍE) Y voy a jugar yo solito.

Así que empecemos. ¿Para qué servirá

este botón tan grande?

Oh, no. ¡Nuestros misiles piruleta!

¡Cómo mola! Quiero más misiles piruleta.

Ese bicho morrudo verdoso cree que puede hacer lo que quiera.

Pero no podemos entrar sin la llave, jolín.

(RÍE) Esto es increíble.

(GRITA) ¡Oh, detén eso ahora mismo!

¡Los láseres no! (RÍE)

(GRITAN)

Hay un montón de botoncitos. -"La base secreta activada."

(Alarma)

¿Eh? Oh, no, no. (RÍE) Qué tonto, abrió la puerta.

No te escondas, profesor Lobo. No estoy aquí.

Oye, que podemos verte. Basta de tonterías.

No, la hidropistola no. Toma, te devuelvo tu máscara.

Ahora solo tenemos que atar al lobo malvado.

Sí, con mi supermantita mágica.

No, con mi hidropistola configurada en modo amarre.

No, no, no. Ahora no es tu turno. Me toca a mí.

No, me toca a mí.

Oh no, me toca a mí. Para de una vez. ¡Manta al ataque!

(GRITAN)

(TOSEN)

(RÍE) Os habéis autoatrapado.

Ah, además, ni siquiera sois superhéroes de verdad.

Sois una farsa, sois una farsa. No te preocupes, capitán Conejo.

Sé cómo vamos a salir de esta.

He ganado. Yo sí tengo un plan.

¿Qué? ¡No, soy yo el que tiene un plan!

Oh, capitán Conejo, tenemos que tener el mismo plan

porque cuando discutimos lo arruinamos todo.

Y vosotros habéis perdido. Oh, no. Nos ha atrapado.

Ahora va a encontrar nuestra arma supersecreta.

¿Cómo? ¿Hay un arma supersecreta? Hum.

Me encantan las armas supersecretas. ¿Dónde está?

Oh, no. No te lo vamos a decir. Ya lo veremos.

(GRITAN) (RÍE)

Y ahora me vais a decir dónde escondéis el arma

supersecreta. La quiero.

Sí, sí, lobo malvado. Esta ahí.

Decidme dónde está. Os estoy siguiendo

y no estoy para jueguecitos.

Tengo la hidropistola. ¿Dónde está el arma supersecreta?

Pues... Está justo ahí. (RÍE)

(RÍE) Uh, ¿dónde está? Aquí no hay nada.

Pues ahí mismo. (RÍEN)

Uhm.

(GRITA)

Oh, no. ¡La supertrampilla lanzadora secreta!

Ha, ha, hacemos un superequipo. ¿Eh? ¿Oh?

¡Gracias, Super Conejo!

Sí, ¡misión cumplida!

¡Niños!

Os he hecho un pastel de chocolate.

¡Qué bien! Este será solo para nosotros.