Simon - La base secreta corre peligro

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simon ya viene, Simon ya viene,

# Simon ya viene,

# a por la misión de los superhéroes.

# Simon ya viene, Simon ya viene,

# Simon ya viene,

# con él estaremos a salvo. #

Superconejo.

"La base secreta corre peligro."

Simon, date prisa, acabemos ya,

quiero jugar en nuestra base supersecreta.

Sí, Lea, claro, vamos a darnos prisa.

Será superguay, ¿no te parece?

¿Eh?

Ah, y tengo otra superidea para decorar la base.

¿Ves, Simon? Podríamos cubrirla de hojas.

¡Ay! ¡Uh!

Vas demasiado deprisa.

(RÍE)

Cuidado, la base secreta se va a caer.

¿Jugamos a que había una megatormenta?

Buena idea,

teníamos que salvar la base secreta.

(AMBOS) ¡Una nueva misión!

Super... ¡Genial!

¡Transformación! ¡Transformación!

¡Ay! ¡Ay!

¿Cómo vamos a detener la megatormenta?

Vamos a ver qué pasa fuera.

¿Eh?

Mira, SuperLea, hay algo allí.

Pero es muy pequeño, no lo veo bien.

Espera, voy a conseguir mis turbobinoculares.

¡Hm!

¡Ay! Es el profesor Lobo.

-(RÍE)

¿Qué? ¿Otra vez él?

Voy a por él.

Espera un momento, no tan rápido, SuperLea, no tenemos un buen plan.

No te preocupes, lo tengo bajo control.

¡SuperLea va para allá!

(Música)

-Te atrapé, SuperLea,

ahora solo tengo que esperar a que salga Superconejo,

voy a capturarlo a él también.

(RÍE)

El profesor Lobo es más inteligente que nadie.

(RÍE) -¡Ja!

Nunca jamás podrás atrapar a Superconejo.

-Por supuesto que sí,

¿no has visto lo poderoso que es mi megaturbo ventilador?

(JADEA)

¡Oh, no!

El hocico peludo ha capturado a SuperLea.

Cuidado, Superconejo, es una trampa, no salgas de la base.

No te preocupes por mí,

te liberaré antes de que destruya nuestra base.

No, no lo entiendes, ¡Superconejo!

(Música)

Superconejo contra el hocico malvado verdoso.

(Música)

Superconejo, ¿me oyes?

¡Tachán!

¡Hala, buen trabajo!

-Dime, Superconejo,

¿cómo se está en tu base sacudida por el viento?

(RÍE)

¿Bien o necesitas más de viento? (CHISTA)

Te vas a enterar, conejito mocoso.

(RÍE)

(Música)

-Ahora que estás aquí podremos salir de la jaula.

Rápido, dame la mano.

Espera un segundo, SuperLea, necesitamos un plan.

Sí, tienes razón, no es bueno ir con prisas.

Y tengo una gran idea.

¡Oye, profesor Lobo!

-¿Qué pasa? Estoy ocupado destruyendo vuestra base secreta.

-Mírame un momento, esto es magia.

¡Voy a desaparecer!

-Pero que...

¿Qué...? ¿Dónde se ha metido?

Oh, no, no, no, no, no, no.

¡No, no, vuelve aquí inmediatamente, conejita!

¿Eh?

-(RÍE) ¡A ver si me pillas!

-(FORCEJEA)

Dinos, profesor Lobo,

¿tienes cosquillas o no tienes cosquillas?

Oh, no, no, no, no, no, no.

Cosquillas no.

-Veo que no te gusta que te hagan cosquillas,

profesor Lobo. -¡Para!

¡Basta!

¡Basta, para!

(RÍE) (RÍE)

-¡Basta!

-(GRITA)

Me las vais a pagar todas juntas, conejos mocosos.

Y ahora, ¿dónde estáis?

Estamos aquí, profesor Lobo.

Y tenemos una sorpresa para ti. ¡Toma!

Oh, no.

(GRITA)

(GRITA)

Ha sido un plan increíble, SuperLea.

Sí, pero tengo claro que yo sola no lo habría logrado.

Nuestra base secreta está a salvo.

¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida!

Simon, Lea, es hora de volver a casa.

No te preocupes,