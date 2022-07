# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

EL PEQUEÑO BUSTER BUNKER

(RONCA)

(Alarma)

¿Eh? ¡Brum, brum!

¡Hoy es el gran día! ¡Me voy a preparar!

¡Ruedas girando, voy ganando!

¡Ruedas paradas, hoy no ganas!

¿Para qué haces eso?

Son estiramientos.

Hoy voy a batir mi récord de velocidad.

Voy a dar una vuelta de pista más rápido que nunca.

¿Era hoy? ¡Pero si no me he preparado!!

Hay que avisadles a todos.

No empieces si mí. ¡Au!

¡Espérame, hermanita!

¡Brum, brum!

¡Mucha suerte, Ricky! ¡Gracias, mamá!

¡Hoy no me va a parar nada!

¡Eh!

No quería pararte, Ricky, solo iba a dejarte al pequeño Buster.

¡Hola!

Hoy vamos a cuidar de Buster, Ricky. ¿No es así, Buster?

Tengo cursillo policial.

Hay que conocer las normas de tráfico a la perfección.

Es es la norma dos.

Esa era la norma número uno, abuelito.

¿De veras? Oh, puede que tengas razón.

Menos mal que hoy tengo cursillo. -Que pases un día seguro.

Entra en casa, Buster. ¡Brum, brum!

Gracias, Buster. Tienes buenos modales.

Siempre cumpliendo las normas, señora.

Antes de entrar en una casa hay que limpiarse bien las ruedas.

¡Oh! Ahora ya sé para qué era eso.

Me lo apunto para cuando vuelva a casa.

¡Después de haber batido el record!

¡Oh! ¿Puedo ir yo también? ¡Adoro las carreras!

Me conozco todas las normas y también he añadido algunas mías.

Eh... Claro.

¡Vamos! ¡Zumbando!

Oh, pero antes ve a que te aprietes los pernos.

Si vas a correr tanto no querrás que se afloje alguna pieza.

Sí, mamá. ¡Brum, brum!

¡Brum, brum! ¡Brum, brum!

Eh, ¿es verdad, Ricky? ¿Lo vas a intentar?

¡Sí!

No le molestéis. Ricky tiene que concentrarse.

Mirad, ha puesto su cara de velocidad.

¿Por qué te has puesto ese gorro? Ya lo verás.

(SUSPIRA)

Te alimentas de velocidad.

(Claxon)

Muéstrales tu cara de velocidad.

Tu aliento es la velocidad.

(TODOS) ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Ricky!

¡Estoy preparado!

Eh, mirad, se ha colocado en la zona Zoom.

¡Vamos allá! ¡Alejaos de la pista!

¡Uy! Perdón. Yo también tengo que dejar la pista libre.

¡Oh! ¡Estaba deseando usar mi nuevo cronómetro!

¡A tu puesto! ¿Listo? ¡Brum!

(Silbato)

(Claxon)

¿Qué?

Hay que inspeccionar el estado de la pista

antes de iniciar cualquier acción a alta velocidad.

Oh... Está bien.

(Música ambiente)

¿Y bien? ¿Ya puedo salir?

Me temo que no.

He visto varias normas que no se están cumpliendo.

¿Entonces... nada de cronómetro?

Numero uno: hay demasiados guijarros en la pista.

No resulta segura. ¡Ya lo hago yo!

¡Scootbox, barred!

¡Fuera!

(Música animada)

Número dos: tiene que haber conos de seguridad

en cada recodo.

Vale, de eso me ocupo yo.

¡Brum! ¡Brum, brum, brum!

(Música animada)

¡A todo gas!

¿Qué? ¿Hace falta algo más?

Tranquilos, esta pista es la más segura del mundo.

¿Puedo salir ya?

Solo queda un último detalle.

¡Oh! ¿Y ahora qué?

Tu madre te dijo que fueras a que te apretaran los pernos

y eso es algo que no has hecho. ¡Oh! ¡Me he olvidado!

¡Pero mira! Mis pernos están bien.

No hacen ningún ruido. Seguro que todo me sale bien.

Sin pernos apretados no hay carrera.

(SUSPIRA)

Déjamelo a mí.

(CANTURREA)

¿Qué estás haciendo, Toot?

Me divierto. -¿Por qué?

(RÍE) Soy pequeña. Me gusta hacer estas cosas.

Estás conduciendo hacia atrás.

Siempre hay que mirar por donde se va.

Ya lo sé, pero es divertido.

(RÍE) Voy hacia atrás con los ojos cerrados.

¡Es superchachi!

(CANTURREA)

¡Oh! ¡Toot! ¡No! ¡Las normas!

Buster, deberías hacer la prueba.

¡Uh! -(RÍE)

¡Oh! ¡Uh! ¡Ay!

¡Muy bien! ¡Sigue así!

Oh... ¿Es divertido?

¿Me lo estoy pasando bien?

Se te nota en la cara. -¡Estoy quebrantando las normas!

¡Y me encanta!

Nueva norma: no cumplir las normas.

Excepto esta última, claro.

Ricky, tienes un récord que batir.

Scootio, prepara el cronómetro.

¡Voy a salir zumbando!

Vamos, que tú puedes, Ricky.

¿Y tú por qué te has puesto eso? Ya lo verás.

¡Brum, brum!

¡Brum, brum!

¡Ay, madre! ¡No me atrevo ni a mirar!

¡A tu puesto! ¡Listo!

¡Acción!

¡Brum, brum, brum!

(Música animada)

¡Bien! ¿Lo ves? (RÍE)

¡Lo va a conseguir! ¡Es la vez que más rápido está corriendo!

¡Ese rayo rojo es mi hermano mayor!

¡Oh, no!

¡Un perno suelto!

(GRITA)

(TODOS) ¡Ricky!

¡Oh! ¡Oh, no!

Estoy muy bien.

Uy, estaba a punto de batir el récord...

Ya lo sé, el gorro ha salido volando.

Lo habría conseguido de no ser por este perno suelto.

Buster, tenía que haberte hecho caso.

Mis pernos necesitaban...

(Claxon)

¿Buster? ¿Buster?

¿Buster?

Eh... ¿Buster?

(TOOT) ¿Buster?

¡Guau!

(BUSTER RÍE)

¡Buster! ¡Mira por dónde vas!

¡Brum, brum! ¡Brum!

¡Buster, cuidado!

(BUSTER RÍE)

¡Ricky al rescate!

¡Control de velocidad!

¡Arriba alerón!

¡Visera activada!

¡Dispositivos en acción!

(Claxon)

(TODOS) ¡Oh!

¡Gancho de remolque fuera!

¡Ah! ¡Uy!

Sigue corriendo.

Uh... por qué poquito...

Noema número seis: siempre hay que darles gracias.

¡Gracias, chicos!

¿Pero qué querías hacer circulando hacia atrás de esa manera?

Me lo estaba pasando muy bien saltándome las normas.

Para variar.

Algunas normas hay que cumplirlas siempre...

y eso me recuerda a algo.

Ya lo tienes, Ricky. Como nuevo.

¿Hum? ¿Buster?

¡Ya estás listo para zumbar, Ricky!

(Claxon)

(Música animada)

¡Lo está consiguiendo! ¡Ánimo, Ricky!

¡Ánimo, Ricky! ¡Tú puedes!

¡Oh! ¡Ahora sí que va a batir el récord!

De eso no hay ninguna duda.

¡Hurra! (RÍE) Uh.

¡Es zoomtástico! ¡Es un nuevo récord!

(TODOS) ¡Eres el mejor, Ricky!

(Silbato)

Tu rueda trasera ha rozado ligeramente en la segunda vuelta.

Eso va contra las normas.

(TODOS) ¿Eh?

Pero lo dejaré pasar por esta vez.

(TODOS) ¡Bien! ¡Ricky! ¡Ricky ¡Ricky!