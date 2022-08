# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mamá.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Qué valiente eres!

# Siempre en busca de aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él: # ¡DJ!

# ¡Loop! # ¡Scootio!

# Si estás en apuros, él te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! #

"MOTOCLAUS EN APUROS"

(Música navideña)

Y un gorro para Mr. Speedy.

El rojo no, mejor el azul.

Recibido. Eh... Quiero decir... Jo, jo, jo, muy bien, pequeña.

Ni tampoco el que tiene pelusa, el que tiene brillo.

Pero no el que tiene más brillo,

sino el que tiene un poquito de brillo.

¿Ya has tomado nota de todo?

La verdad es que no. En fin, vete pasando, pequeña.

Deja el paso libre, hay más gente esperando.

Ya sé que no eres el verdadero Motoclaus.

Eh... Pues claro que lo soy.

Tengo la barba y el gorro reglamentario. Jo, jo.

¿Podría mandarle un mensaje al verdadero Motoclaus?

Dígale que le he pedido un cohete propulsor doble.

¡Es un kit para abultar el cohete propulsor

más veloz que puedes tener!

Lo pone en la caja, me lo sé de memoria.

Está bien.

Le he escrito unas cuantas cartas,

¿pero podría recordárselo? Lo haré.

Quiero decir, como soy el verdadero Motoclaus,

me lo recordaré a mí.

¡Brrrum, brrrum! ¡Gracias, agente Motoclaus!

Vamos, chicos, ya deberíamos estar durmiendo.

Si no nos acostamos, Santa Motoclaus no va a venir.

¡Y además mañana es Navidad!

Para mí es el día del cohete propulsor doble, por fin.

Jo, jo... ¿Eh?

(TODOS) ¡Oh!

El agente Bunker sabe volar, quién lo diría.

Y además se le da muy bien.

Jo, jo... Jo.

Ay.

Creo que no se le da tan bien.

Vamos, chicos, ¡vamos zoombando!

Ay, no, no... No.

¡Ay!

¿Agente Bunker?

¡Oh, usted no es el Agente Bunker! (AMBOS) ¿No es él?

Entonces solo puede ser...

Ah, sí, soy yo, San Motoclaus.

(TODOS) ¡Guau!

¿Es usted de verdad?

¿Ha venido a entregar los regalos?

Eso quería, hasta que el motor se me ha vuelto un poco tarumba.

Bueno, si quiere yo se lo puedo mirar,

señor San Motoclaus.

Es que cuando me pongo nervioso, tiemblo.

No veo nada,

salvo que el depósito de gasolina está vacío.

Me lo temía. Esta mañana, al salir del Polo Norte,

no he repostado suficiente magia.

(AMBOS) ¿Magia?

¡Oh, chicos, a que no os imagináis lo que acabo de soñar!

¡Hola, Loop!

¡Jo, jo, jo!

¡Ya lo pillo, todavía estoy soñando!

¡Pues que nadie me despierte!

Brrrum, brrrum.

Brrrum, brrrum.

Mis motoelfos recogen magia de las estrellas fugaces.

Tan solo necesito una.

Eh... No veo ninguna estrella fugaz.

Oh, entonces no me puedo mover de aquí.

Este año los motopeques se quedan sin regalos.

¡Espera, Motoclaus!

¿Solo funcionas con magia?

¿Qué quieres decir, Ricky?

¿Te acuerdas de lo que te pedí?

Te he escrito varias cartas.

Todavía no te puedo entregar el regalo, Ricky,

aún no es Navidad.

Ya lo sé, pero no es para mí.

Ahora te lo explico.

(TODOS) ¡Oh!

¡El cohete propulsor doble!

Motoclaus,

para que esto funcione, necesitamos un poco de ayuda.

Lo siento, chicos, cierro por Navidad,

podéis volver después.

Hola, Motoclaus, ¿gorro nuevo?

Maxwell, ¿qué tal va?

¿Entonces ya os conocíais?

Todos necesitamos un arreglito, incluso Motoclaus.

Nosotros necesitamos un arreglito especial, personalizado.

¿Se podría hacer una excepción y abrir el taller?

Para Motoclaus yo nunca estoy cerrado.

(Música de acción)

(TODOS) ¡Vaya!

¡Qué bien! ¡Sí!

(TODOS) ¡Oh!

El cohete propulsor doble ya está listo.

Saliendo por ahí,

tienes suficiente pista para despegar.

Hazme la cuenta atrás, Loop.

50, 49,

48...

¿Y una cuenta atrás más corta? Ah...

¡3, 2, 1! ¡Ya!

¡Oh, jo, jo, jo!

(Música de acción)

¡Oh!

¡Oh!

¡Está volando sin control!

¡Oh, oh!

¡Oh, jo, jo, jo!

¡Vamos a ayudarte, Motoclaus!

¡Oh!

¡Voy a descender!

Estoy bien. ¡Motoclaus!

Si ese es el regalo de Ricky,

estoy deseando ver lo que me has traído a mí.

(RÍE) Con lo bien que funcionaban.

Sí, pero son demasiado para mí,

tendremos que quitarlos. ¿Eh?

Por eso no te preocupes, te los quitaré en un periquete.

O podríamos quitar tan solo uno.

Eh... Creo que con uno me podría arreglar.

¡Y así podría seguir entregando todos los regalos!

Hemos salvado la Navidad,

y todo el mundo contento.

Ricky, ¿tú no estás contento?

Si quitamos uno de ellos,

me quedaría solo un cohete propulsor.

Pero seguro que después se pueden unir, ¿verdad, Maxwell?

No, me temo que no.

Una vez que los separe, ya no se pueden juntar.

Bueno, qué se le va a hacer.

Solo un cohete. Algo es algo.

Ay...

Y me va a traer un gorro, uno azul.

¡No, rojo!

O tal vez uno anaranjado. -¡Brrrum, brrrum!

Estoy tan impaciente.

Las motitos de todo el mundo te están esperando.

Puede que yo no reciba el regalo que más deseaba, pero ellos sí.

¡Oh!

¡Santa Motoclaus!

¿Eso no es? Es magia,

tu magia, Ricky.

Mira cómo cae.

Si atrapas esa estrella antes de que toque el suelo,

tendremos la magia que necesitamos.

¡Brrrum, brrrum!

¡Motopandilla, sigamos esa estrella!

(Música alegre)

(Música de acción)

¡Más rápido, ya casi la alcanzamos!

¡Está descendiendo!

Scootio, ¿puedes ver dónde va a aterrizar?

Eh... Eh...

¡En Parqueaventura!

¡Vamos al puente!

¡Brrrum, brrrum!

Eh, ¿qué te han regalado por Navidad, Blip?

Lo mismo que el año pasado y el año anterior, ruedas nuevas.

¿Y así repartes más rápido, Blip?

No, qué va, solo la misma chufa de siempre.

¿Eh, qué pasa aquí?

¿Puedo volar?

¡Puedo volar! ¡Yuju! ¡Bien!

Blip, ¿estás bien?

¿Que si estoy bien?

Esto es mucho mucho mejor que unas ruedas nuevas.

¡Voy a ser la mejor moto de reparto del mundo!

¡Con diferencia!

¡Guau!

(Música de acción)

¡Aquí está! ¡Está a punto de caer!

¡Brrrum, brrrum!

Si eres tan veloz como Ricky,

¿para qué necesitas un cohete propulsor?

(Música de acción)

¡Ricky al rescate!

¡Control de velocidad!

¡Arriba, alerón!

¡Visera activada!

¡Dispositivos en acción!

(Música de acción)

¡Brrrum, brrrum!

¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh!

¡Brrrum, brrrum! ¡Oh, jo, jo, jo!

¡Oh, jo, jo, jo!

¡Oh, gracias!

Hoy habéis hecho felices a muchas motitos.

Os habéis merecido que os entregue los regalos

un poquito antes.

¿Qué os parece?

(TODOS) ¡Guau!

¡Qué suerte!

¡Por fin!

Ahora que lo he usado, verás que funciona mucho mejor.

¿Magia?

¡Eh, Ricky!