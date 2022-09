(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"LA PELOTA PERDIDA"

¿Qué os apostáis a que logro tirar esos calzoncillos de un pelotazo?

Se te ocurra, Pinocho, esa es la casa de Barbarroja.

-Follet tiene razón. No querrás poner furioso a un ogro...

Pero si no es más que ropa. Además, Pinocho no se va a dejar acobardar

por una tontería como esa. ¡Eso nunca!

Ya, pero es que como nos vea Barbarroja verás.

Lo que Korat quiere decir es: "Hazlo rápido y corre".

Eh... Sí, eso era lo que quería decir.

-Ah...

-Ten cuidado, que la pelota es mía, recuérdalo.

¡No te preocupes!

¡Ja, ja!

(Música tensión)

(Cristales rotos)

Uy...

Oh, no. ¡Mi pelota! -¡Corred!

La que has liado, Pinochito. ¡Hay que largarse!

No sabe que fuimos nosotros.

Querrás decir que no sabe que has sido tú, campeón.

Oh, no. Mi nombre está escrito en la pelota.

Oh, estoy perdido. Todo esto ha sido tu culpa, Pinocho.

Vuelve y recupérala. ¿Yo?

Olvídalo, Follet. Es una pena, pero no creo que Pinocho

quiera dar la cara. No quiere dar la cara. Una pena.

¡No se trata de eso! Barbarroja no está en casa,

le habríamos oído gruñir.

(SOLLOZA)

Ah...

Está bien, volveré. Volpek, tú vas a venir conmigo.

Al fin y al cabo fuiste tú quien me dijo

que tenía que tirar la pelota, ¿no?

(RÍEN) ¿Yo?

(Música tensión)

Volpek, vamos.

¿Hay alguien en casa?

(Continúa la música)

¿Has visto esos retratos siniestros? ¡Silencio!

(Continúa la música)

¿Las casas de los ogros suelen ser así?

No veo cuchillos enormes manchados de sangre.

Tienes razón, parece la casa de una pobre ancianita.

Bueno, démonos prisa. ¿Dónde habrá ido la pelota?

(GRITA)

¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? -¡Yo no puedo saberlo!

-Mi pobre pelota... No la volveré a ver.

¡Cuidado! ¡Pelea, cobarde! Mira eso de allí...

Son... máscaras. ¿Te has asustado de unos dibujitos?

No me he asustado, solo me han sorprendido,

que no es lo mismo.

(GRITA)

(RÍE) No hace gracia.

Eh, mira, la pelota. Oh, oh...

(GRITA)

¡Ay!

(Ruidos)

Ay... Quizá deberíamos ir a buscar a un adulto.

-De eso nada. Nos meteríamos en un lío.

-¿Qué importa eso? Si están en peligro tenemos que...

(Rugido)

(Música tensión)

(RUGE)

-Es... es... -¡Es Barbarroja!

(Música)

Espero que no lleve ahí niños para comérselos.

-¿Eh?

(OLISQUEA) -Qué curioso, juraría que aquí huele a niño.

(CARRASPEA) ¡Más os vale largaros de aquí!

Aún no he comido y tengo mucha hambre.

(GRITAN) (GRUÑE)

¡Ay!

El ogro está entrando.

(Música tensión)

Oye, ábreme. No, vete a otra parte.

Dichosos niños.

Por favor. ¡Que no!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(TIEMBLA)

-Supongo que nadie os había dicho

¡que Barbarroja es el ogro más feroz de todos los ogros!

(TIEMBLA) Como hayáis tocado mis cosas,

¡lo lamentaréis!

(RUGE)

Volpek, ven conmigo, tenemos que salir de aquí.

(Música tensión)

Estoy atrapado.

(JADEA)

¡Oh!

Por qué poco nos pilla. Vamos, larguémonos de aquí.

¿Dónde está Volpek?

-¡Ajá!

(Música)

¡No, mis libros!

¡Os vais a enterar!

-Dime, ¿qué le has hecho a Volpek?

No sé qué ha pasado, lo prometo. Creía que venía detrás de mí.

O sea, ¿que sigue en casa de Barbarroja?

-El ogro está hambriento, no podemos dejarle dentro.

Pues yo no pienso volver mientras Barbarroja siga ahí.

Espera, ¿has dicho que estaba hambriento?

(ASIENTE) Vale, mirad en las bolsas,

buscad vuestras meriendas.

¡Te pillé!

(Música)

¡Arg!

(LLAMAN A LA PUERTA)

(SUSPIRA)

(ENFADADO) ¿Por qué me molestas?

-¡Hola, señor Barbarroja!

Vendemos sándwiches para la feria del colegio.

-¿De verdad?

Digo... ¿De verdad? (ENFADADO) ¿Y de qué los tenéis?

-Observe usted mismo.

(Música)

Volpek, dime algo.

Estoy aquí, no puedo salir. ¡Oh!

Tenemos que marcharnos, rápido.

(Continúa la música)

Cuánto ingrediente.

-Es una delicia de manzana, chocolate, plátano, rosbif

y pechuga de pollo. ¿Por qué no lo prueba?

-No me interesa. -¿Eh?

-A mí solo me gusta la carne... ¡Sangrienta!

-¡Ah! -Y tengo otras cosas

mucho más exquisitas para comer esperándome en casa.

(Música)

(SE ESFUERZA)

(SUSPIRA)

(GRITA)

¡Ah! ¡Ajá! Aquí estáis.

Espere, podemos explicárselo. ¡Ah!

No. ¡Ah!

Lo sentimos, señor ogro. Por favor, no nos haga daño.

(Música divertida)

(GRITA)

(Continúa la música)

No, niños, os lo pido por favor,

es un secreto. (A LA VEZ) ¿Un secreto?

-No le contéis a nadie lo de las máscaras, os lo suplico.

¿Por qué se dedica a hacer máscaras terroríficas?

No me salen muy bien.

Así que hace máscaras terroríficas de su cara

porque está intentando que la gente le tenga miedo.

¿Por eso habla con ese vozarrón tan fuerte?

Se supone que los ogros deberían dar miedo,

por eso quería poner una máscara fuera, por encima de la puerta,

para asustar a la gente,

pero no consigo que den tanto miedo como las de los libros.

Sus máscaras no están tan mal. ¡Oh!

Bueno, digamos que tienen su puntito.

Son terribles.

Lo sé y ni siquiera os doy miedo a vosotros.

Lo que más me gusta es decorar, tejer y hacer pasteles de verduras.

Por si fuera poco, también soy vegetariano.

(A LA VEZ) ¿Eh?

-¡Oh! Soy una birria de ogro.

Entonces, ¿usted nunca ha comido niños?

(NIEGA)

¡Eso es estupendo! ¡Pues siga así!

(LLAMAN A LA PUERTA)

¡Abra, soy el carabinero!

-Mirad,

si me guardáis el secreto,

no le diré a vuestros padres que os habéis colado en mi casa.

¿De acuerdo? Hecho, puede contar con nosotros.

¡Ah! ¿Qué queréis ahora?

-Ahm... He oído que Pinocho y Volpek están ahí y...

-Sí, pero ya se iban.

Y ahora ya sabéis lo que pasa cuando alguien altera la paz de mi casa.

¡Y ahora, largo de aquí! Y no volváis jamás, o si no...

(RÍE) Prometido, señor, no volveremos.

(Música)

¿Estáis bien, niños? Sí, gracias, señor Carabinero.

Entonces, ¿qué ha pasado? ¡Ay! Si yo te contara...

Te lo agradezco, Pinocho.

¿Sabe? Es una pena que alguien tan bueno como usted

se haga pasar por malo. Pero es que soy un ogro.

Betulla, Mechita y su madre también lo son, pero son buenos,

y nadie se ríe de ellos, todo el mundo los quiere.

(Música)

¡Oh! Te agradezco mucho tu ayuda, Pinocho.

(Continúa la música)

Tienes razón, pequeño. No seguiré haciéndome pasar por un ogro feroz.

Mucho mejor porque soy malísimo guardando secretos.

Y de ese modo fue cómo salvé a Pinocho de Barbarroja el Terrible.

¡Oh! Deberíais haberlo visto,

cuando apareció el ogro, Pinocho no podía dejar de temblar.

(RÍE) (A LA VEZ) ¿Eh?

-¿Qué? Pedía perdón.

Lloraba mientras llamaba a su padre. ¿Qué dices, sabandija?

(GRITA)