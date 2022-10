(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"MÁS HAMBRE QUE UN OGRO"

(Música)

(CLOQUEA)

Abracadabra, colas de plumas y brujas glotonas,

convierte esta gallina en paloma.

(CLOQUEA)

¡Hala! Nunca había visto una paloma como esa.

(RÍE) Es que este conjuro es muy difícil.

Pero convertir madera en chucherías se me dan de maravilla.

Um... Eh, Nochi,

voy a llevarle esto a Barbarroja. ¿Vienes a echarme una mano? ¡Ay!

Claro. Tened cuidado no os vaya a comer.

¿El ogro más bueno del mundo, que además es vegetariano?

Sigue con lo de la paloma.

Le arreé así al trol de la montaña...

Luego, como buen y aplicado ogro que soy, me lo zampé entero. ¿Eh?

(TIEMBLA) ¡Tío, llegó la comida!

-Este es mi sobrino Crog. Está aquí de vacaciones.

Ah... Hola, Crog.

(OLFATEA)

Encanta... ¡Huele que alimenta!

¿Qué clase de carne es? No hay carne. Solo verduras.

¿Qué? ¡Au! ¡Uy!

-Ah, se me olvidó decírtelo.

Verás, tanto yo como los demás ogros de la aldea somos todos vegetarianos.

-¿Es una broma?

(RÍE) Qué chistoso.

En mi caso, tío, soy un verdadero ogro de bosque y solo como carne

y estoy hambriento. Un ogro que solo come carne...

No sabía que seguían existiendo. Pero, tío, tengo que comer carne...

Tengo un hambre que da calambre. -Aguarda.

Ahora mismo voy a comprar fiambre.

-Lo que hay que hacer para no morir de inanición.

-En lo que vuelvo podéis enseñarle la aldea.

Es mejor que no se quede él solo. Será un placer. ¡Oh!

Y, sobre todo, Crog, no te comas a nadie.

-Tranquilo, tío. Tengo modales.

(ESCUPE) Eh...

Ah... (ERUCTA)

Toma... Eructa como nadie.

(ERUCTO FLOJO)

(RÍE)

Oye, cuenta, ¿cómo es comer solo carne?

Es genial.

(GRUÑE) (GRITA)

-Mira qué brazote. Mola.

Todo gracias a la carne fresca. (RESUELLA)

Cuando tienes hambre,

coges lo primero que pillas y te lo zampas. Es gratis.

Y, encima, es supernatural.

(GRUÑE) (GRITA)

Y, cuando cazas, aprendes sobre la vida.

No te hace falta ir al cole. ¿Has oído eso?

Ser un ogro mola un montonazo. (RÍE INCÓMODO)

Plumas y brujas glotonas, dichosa gallina,

conviértete en paloma. (CLOQUEA)

Gracias. Esta es mi hermana Betulla.

Hola, chica. Yo también sé hacer magia.

Mira, voy a hacerla desaparecer.

¡Oye! ¿Pero qué pasa contigo?

Abracadabra, sol y hiedra, vuélvete piedra.

¡Ah! ¡Ya me has estropeado la broma!

-Pero bueno, bueno, bueno.

¿Por qué estáis de tan mal humor? Suerte que he llegado a tiempo.

Ah... Betulla, Príncipe, este es Crog.

¿Eres de alcurnia? (ASIENTE)

-¡Au! (GRITA SORPRENDIDA)

¿Qué pasa contigo? ¡Me ha mordido!

Crog, prometiste que no te comerías a nadie.

(LOS DOS) ¿Comer?

(GRITA ASUSTADO)

Si no sabes comportarte... (RÍE)

...deberías marcharte. A ver, vamos a tranquilizarnos.

Solo estaba haciendo el tonto. ¡Bah! Vuestra aldea es muy sosa.

Prefiero ir a cazar al bosque.

(GRUÑE) (GRITA)

¡Crog! ¡No! No debí decir eso...

porque ahora va a estar solo. Ahora podría atacar a alguien.

Los ogros no son de fiar. ¿Qué? Pero si yo soy un ogro.

No es lo mismo. Tú no eres un ogro de verdad.

¿Cómo que no soy un ogro de verdad? Eso ya lo veremos.

Eh... ¡Mechi! ¡Me has entendido mal!

Sí que eres un ogro de verdad, igual que Crog.

Oh... ¿Eh?

(GRUÑE) (RÍE INCÓMODO)

¡Betulla! Mechita dice que quiere ser como Crog.

(RÍE) Ay, cuéntame otra trola.

Crog le ha dicho que un ogro de verdad

come lo que le da la gana y no va al cole.

Um...

¡Hola! Te he buscado por todas partes.

¿No estás cazando? Es que tengo que centrarme.

No se caza así como así.

Primero hay que concentrarse mucho...

para despertar todos tus sentidos y, así, fundirte con la naturaleza.

(Pedo)

(RÍE)

Oye, si pudieras dejarme solo sería más fácil fundirme con la naturaleza.

Es que quiero ser como tú. Enséñame, porfa.

Entiendo que quieras serlo porque molo mucho.

Vale, trato hecho. Gracias, Crog, te lo agradezco.

Pero no grites... o asustarás a nuestra presa.

Tú haz lo que yo haga.

¡No muevas ni un dedo! ¡Ah!

Para cazar la clave es no moverse.

Colócate en posición, como un lobo, listo para atacar.

Y yo también haré lo mismo

como un lobo que finge estar durmiendo

para así engañar a su presa.

¡Ah! Chist...

¿Pue... Puedo moverme? Me pica la napia.

Si no hay presa no nos movemos.

Voy a tirar una piedra a esas zarzas para que crean que hay un animal.

Mechi no se atreverá a ir, así Crog lo mandará de vuelta a la aldea.

(Ruido)

(GRITA) ¿Eh?

¡Ay! ¡Ay! ¡Oh!

Ay, ay... Casi atrapo a nuestra presa.

Tenías que haberme avisado. Ahora se ha escapado por tu culpa.

La próxima vez no fallaré.

A lo mejor no estás hecho para vivir como un verdadero ogro.

¡Ha funcionado! (RÍE)

(Ruido)

¡Está ahí! ¿Me enseñas a capturarla?

Pues, mira, he decidido ser bueno y darte otra oportunidad.

¿Eh? ¡A por ella!

¿En serio? ¡Gracias, Crog!

Pero... ¿Y si ahí dentro hubiera arañitas?

Pues te las comes y punto. Esos bichos tienen muchas vitaminas.

¡Vamos! ¡Saca ese cazador!

(Música tensión)

Tengo una idea. Haré aparecer un pastel.

Mi hermano no podrá resistirse

y Crog lo echará de una vez por todas.

"Abracadabra, mi barita agitaré y aparecerá un pastel".

Noto algo muy blandito. Es pegajoso y grasiento.

¡Se mueve! ¡Una serpiente! Anda, un pastel.

¿Un pastel? Es verdad. Soy un inútil. Esto no es lo mío.

De eso nada. Tienes un superviviente y eso es bueno para cazar.

¿En serio? ¿Eh?

Oh... (OLFATEA)

Creo que estoy oliendo a carne fresca por aquí cerca.

¡Nos ha pillado!

(Música suspense)

¡Por allí! (LOS DOS) ¡Oh!

(RÍE)

Hola, bonito.

Madre mía, qué hambre tengo.

Parece que los ogros de verdad

no comen solo carne, después de todo.

¡Qué bobadas!

Solo estaba mirando esa cosa pegajosa

que se le ha caído a tu hermano del bolsillo.

Sí, claro.

Chicos, ¿pero qué estáis haciendo aquí? Mirad, Crog ha encontrado

un cachorro de oso solo por el olfato. ¡Es increíble!

Gracias a ti ya soy un cazador. Toma, todo tuyo.

Pero... Yo había olido un jabalí. Los osos no se comen.

Están muy duros. Nada. Nunca serás un verdadero cazador.

Ya me he cansado. ¡Hasta nunca! Lo siento, Mechi, es una lástima.

¡Oh!

Eh...

¡Quiero demostrar que soy un ogro de verdad!

¡Pídeme lo que quieras! (GRUÑE) Está bien...

Tráeme a uno de tus amigos. ¿Eh?

(LOS DOS ASUSTADOS) ¿Eh?

-Si así no me deja en paz de una vez, yo ya no sé qué hacer.

(Música)

Eh... Mechi... ¿Qué estás haciendo? (GRUÑE)

(LLORA)

No puedo hacerlo. (SUSPIRAN ALIVIADOS)

Pues cuánto me alegro.

Puede que no seas un ogro de verdad, pero sí eres uno de los buenos.

Eres duro, bruto y, sobre todo, eres bueno con todo el mundo.

¿De... De verdad? ¡Pues claro, Mechi!

¿Y sabes qué? No me creo que Crog sea un ogro de verdad.

Ha intentado comerse un pastel a tus espaldas.

¡No! ¡No me lo puedo creer!

Exacto.

Así que ahora podemos descubrir quién es Crog en realidad.

(ESCUPE)

(GRITA)

(GRUÑE)

¡Mechita, es tu hermana! ¡No puedes comértela!

¡Espera! ¡No! ¡Para, Mechita! ¡No lo hagas!

¡Escucha! ¡Solo era una broma!

¡Los niños no están ricos!

¡Son como los osos!

¡Mechita!

¡No!

Estarás contento...

Mechita se ha convertido en un ogro de verdad.

Pero...

Yo no...

(Música suspense)

¿Quieres probarlo? Ten cuidado, que quema.

¡Ah! Ay, no...

Tomo un poco... Está riquísimo.

¡Todo esto lo hacía para fardar! Solo quería impresionaros.

No quería hacerle daño a Betulla. Nunca me he comido a nadie

y tampoco he cazado nunca. Prefiero los pasteles.

Me alegra oír eso.

(RÍEN)

¿Entonces a quién habéis echado en la olla?

-A nadie. He preparado ratatouille.

(SUSPIRA Y RÍE)

(RÍEN)

Esto es humor de ogros.

Entonces soy... Eres un ogro de los de verdad.

(Música suave)

¡Hala! ¡Estas verduras están riquísimas!

Veréis cuando se lo cuente a mis padres.

(ERUCTA)

(TODOS SORPRENDIDOS) ¿Eh?

No me miréis así. Yo también soy una ogra de verdad.

(RÍEN)