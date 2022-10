(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(Música)

"LA MALQUERIDA"

(Continúa la música)

Y es por eso que celebramos la llegada de la primavera

regalando flores.

(Música)

Fin de la clase, y sobre todo...

¡Feliz festival de primavera!

(Música)

(SE ASOMBRAN)

Gracias, Farfalla.

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

Qué chulo...

Toma, Somnella, yo también me he acordado

de traer flores, hasta dos veces. (RÍE)

Mechita, ¿te vienes?

Las flores son bonitas y eso, pero los acróbatas molan más.

(Música)

(RÍEN)

¡Tened cuidado!

¿Eh? ¿Eh?

(GRITAN)

¡Uy! Perdonad, chicos.

Me las van a pagar por esto.

(Música)

¡Feliz festival a todos!

(Continúa la música)

Cómo me divierte hacer cosas

para agradar a las gentes del poblacho.

(Continúa la música)

(RÍE)

Bruja, ¿también le gustan los duendes acróbatas?

¿A quién, a mí? En absoluto, sonrío porque están ridículos.

(Música)

Cariño, deberías darle una flor a la bruja.

-Pues yo creo que no, querido, todos saben que a esa arpía

no le gusta que la traten bien.

(Música)

¡El festival de primavera es para todos!

Toma, para ti.

(Música)

Feliz festival de primavera.

(Música tensión)

No me puede importar menos esta bobada de fiesta.

(Continúa la música)

Habrase visto...

Lo que tiene una que aguantar.

(Continúa la música)

(RÍEN)

Eh, par de pardillos, tengo una cosa que deciros.

¿Eh?

¿Pardillos? ¡Eso serás tú!

(Música tensión)

(GRITAN)

Os está merecido.

(La bruja grita)

¡Oh, no, no, no!

¡Que alguien para este chisme! (GRITA)

¡Que se pare!

(Música tensión)

A ver, ¿a quién diantres pertenece esta tabla?

Es suya, querida bruja. No, pero...

¡Os voy a convertir en espinillas!

-No sea dura con ellos, es el festival de primavera.

(RÍE)

¡Me estáis poniendo todos de los nervios con el dichoso festival!

(Música dramática)

Pues muy bien, usted misma, no vamos a detenerla.

(Continúa la música)

Y ni nos ha castigado.

¡Me chifla el festival de primavera! (RÍEN)

¿Cuántas veces tengo que decirte que tengas cuidado con esa tabla?

Hala, te quedas sin función.

Jo...

A ti te digo lo mismo, Pinocho, podría haberse hecho daño.

Pero no es justo,

tenemos que intentar ver esa función.

(Música)

La bruja se ha ido triste.

Si le pedís perdón y la convencéis de que vuelva,

a lo mejor vuestros padres os levantan el castigo.

O a lo mejor la bruja nos convierte en espinillas o en babosas

o en un brócoli, o peor, en un...

¿Qué? Tienes razón, Betulla,

la bruja parecía bastante contenta mientras miraba el cartel

de los duendes acróbatas. Después dijo lo de ridículos.

Pero vale la pena intentarlo.

¿Señora bruja, está en casa?

(Música tensión)

Oye, ¿dónde habrá ido?

Se acabó, el plan ha fracasado.

¡Ah, es mi flor!

Veo que se la ha quedado, lo sabía.

Voy a decirle que habéis venido a disculparos

y que sentís mucho el accidente.

¡Oh, ay!

¡Ah, oh!

(Música tensión)

¡Oh! Mira, Mechi, es la receta de la poción de invisibilidad.

Y si esto es lo que creo, podremos ir a la función

sin ser vistos por nadie.

¿Estás loco? ¿Y si no es la poción correcta?

(Música tensión)

He terminado.

(Rotura de cristales)

(Música tensión)

¿Dónde están? Es de lo mejorcito...

¡Es que lo sabía! ¿Pero qué habéis hecho?

¡Devolvedme la copa! (RÍE)

¿Qué haces? Estoy...

Espantando las moscas.

(Música)

¡Mami!

Pasan cosas raras, como de brujería.

Oh, seguro que esa bruja intenta venir a aguarnos la fiesta.

Más bien un par de niños malcriados.

Señoras y señores, presentamos a los duendes acróbatas.

(Música animada)

(BRUJA) ¡Bravo!

-¿Quién ha dicho eso? (CHISTA)

(Continúa la música)

Nos perderemos el comienzo.

(Continúa la música)

Ya voy. Por aquí.

Venga, vamos a ponernos delante.

Qué chuli.

Paso, paso... Ay, mi juanete.

¡Uy! Perdón. ¿Pero qué está pasando?

(CHISTAN)

(SUSURRA) Habla más bajito.

(BRUJA) Alguien se ha bebido mi poción.

(LOS DOS) ¡Sálvese quien pueda!

(Música tensión)

(BRUJA) "Abracadabra, muy clara seré cuando haga a todos aparecer".

(Música tensión)

(SE ASOMBRAN)

(Continúa la música)

Más vale que confiese el culpable u os convierto a todos en ranas.

(Música tensión)

¿Pero de qué demonios habla?

-Si alguien debe confesar es usted, ha venido a estropearnos el festival.

-¿Qué? Eso es mentira, me encantan los acróbatas.

-¿De verdad espera que nos creamos eso?

(PÚBLICO) ¡Fuera! ¡Bruja, no te queremos!

¡Siempre estás molestándonos!

¿Pero qué habéis hecho?

(ABUCHEAN)

¿Queréis ver cómo se estropea una fiesta realmente?

Abracadabra, no más diversión, fin de fiesta y chimpón.

(Música tensión)

(Gritos)

(A LA VEZ) ¿Eh?

(Música tensión)

(RESPIRA AGITADO)

¡Oh!

(Continúa la música)

Abracadabra y para acabar, nada mejor que oíros croar.

(A LA VEZ) -¡Oh!

(CROAN)

-No os preocupéis, volveréis todos a vuestro ser

a tiempo para el festival del año que viene.

Ahora que los pequeños acróbatas se han ido,

este festival está arruinado.

(Música tensión)

(RÍE)

¡Ay, ay, ay, ay!

Hay que convencer a la bruja para que revierta el hechizo.

Va a ser difícil, está muy enfadada por no ver la función.

(Zumbido)

Oye, a lo mejor podemos terminarla nosotros.

¿Lo estás diciendo en broma?

No, solo necesito la varita de mi padre

y esta mosca.

Jo, pero si yo solo quería ver la función.

-Te entiendo perfectamente, querida.

"Y ahora, para vuestro deleite exclusivo,

los increíbles acroac-batas".

(Música)

Bah...

(Continúa la música)

¡Esto es maravilloso!

¡Bravo! (RÍE)

(Continúa la música)

(Música tensión)

Hala...

(Continúa la música)

(Música)

¡Bravo!

¡Viva los grandes acroac-batas!

Creo que los duendes están muy sobrevalorados.

Y ahora, especialmente para usted, ¡el gran final!

¡Oh! Feliz festival de primavera.

Oh, es la mejor fiesta que he tenido nunca.

De hecho, es la única fiesta que he tenido.

Gracias, pequeñuelos.

También lo hemos hecho porque queríamos disculparnos

por bebernos su poción.

Y también por el pequeño accidente que tuvimos

con nuestros patinetes mágicos.

Ah, bueno, pelillos a la mar.

Me habéis hecho una función maravillosa entre todos.

Pero no hemos sido los únicos que han participado.

Abracadabra, trueno y tempestad, volved a vuestra forma más habitual.

(GRITAN)

-¡Uh!

(SUSPIRA)

Perfecto, bien está lo que bien acaba.

¿Verdad que sí?

(Música)

Solo era una forma de hablar. Nada de lamentos.

Volpek os va a echar una mano porque creo que también se lo merece.