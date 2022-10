(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"EL LOBITO FEROZ"

(Música)

Este sitio me da escalofríos, siento como que nos espían.

¡Qué va! Por aquí nunca viene nadie,

por eso hay tantas fresas silvestres.

(Ruido)

(GRITAN)

¡Espérame! ¡Un monstruo!

(Música)

¡Rápido! Trepemos.

(Continúa la música)

No puedo hacerlo, es muy difícil.

¡Ah! ¡Ay! ¡El monstruo, me come el monstruo!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(GIME)

¿Tú eres el monstruo?

(Música)

¡Ah! Una espinita. Ya entiendo porqué rugías así,

intenta no moverte.

¡Ya ha salido! (GRUÑE)

Bueno, vale, bueno. ¡Que me vas a desgastar!

(RÍE)

¡Ah! ¡Oh! (GRITA)

Vaya porrazo te has dado.

¿Dónde está? ¿Dónde está el monstruo?

Tranquilo, me encargué de él y se ha marchado.

¡Oh! ¿Lo dices en serio?

Ya verás cuando les cuente a todos cómo espantaste al monstruo,

no se lo van a creer. Eh...

Solo he tenido que quitarle una espina de su pata.

La cabeza, las patas, ¡qué más da!

Eres un héroe, ¡que lo sepa todo el mundo!

(Música)

Y, entonces, se abalanzó sobre el monstruo para darle su merecido,

y luego, el monstruo rugió. (IMITA RUGIDO)

Se pelearon. "Toma esa y esa, no te tengo ningún miedo".

¡Eso, dale! Tú puedes con él, Pinocho.

(VITOREAN)

Así fue cómo nuestro valeroso muñeco hizo que el monstruo huyera.

¡Toma!

Pinocho, hay que ver qué valiente eres.

Bueno, no fue así, exagera un poco. Y, además, es modesto.

(EXCLAMAN)

Oye, ¿qué se siente al ser un héroe?

Eh... Pues supongo que podría acostumbrarme.

¡Qué maravilla! ¡Hurra! Espera, no es para tanto.

Tuvo suerte, nada más. Ha sido un valiente, reconócelo.

¡Viva tú, Pinocho!

(APLAUDEN)

(SE BURLA) Viva tú, Pinocho. Ñi, ñi, ñi, ñi, ñi...

Yo tampoco habría tenido miedo. (JADEA)

¡Ah!

(Música)

¿Y tú? Déjame en paz, no me hagas daño,

te lo suplico. No, tranquilízate,

solo quería preguntarte si sabes dónde hay un dentista.

¡Ah! Pero...

¿Tú no eres hijo del lobo Feroz?

Sí, soy Paulo, su hijo pequeño,

el bueno, pero me duele un colmillo.

¡Oh! ¿Así que eres bueno? ¿No eres como tu padre?

¡Qué va! No todos los lobos somos como él. ¡Ah!

Pasa igual con los muñecos,

normalmente son buenos, sin embargo tenemos uno aquí, en la aldea,

que es un chico horrible.

Es un abusón, se mete con todo el mundo.

Oye, pues deberíais plantarle cara. ¡Oh! Eso es fácil decirlo,

pero no somos fuertes como un lobo.

¡Oye! Quizá podrías ayudarnos a darle una lección.

Sí, podría, pero no me gusta pelearme, y, además,

este colmillo me está matando.

¡Ah! Necesito un dentista. ¿Cómo? ¿Sin pedir cita?

¡Ja! Ni lo sueñes. Tendrás que esperar semanas.

¡No puedo! No podría aguantar tanto. Me duele muchísimo.

¡Oh!

No puedo consentir que sufras así.

Tranquilo, yo lo arreglaré.

¿Pero cómo? Mi padre es el alcalde de la aldea,

nadie me dice que "no" a nada, pero antes de echarte una mano...

Lo que necesito es que te encargues de Pinocho.

Está bien, trato hecho.

¡Ah! (RÍE)

(Música)

El mejor batido de la aldea, ¡mi receta especial!

Tiene un montonazo de cosas riconudas

y lo he hecho yo mismo, ¡con mi leche favorita!

Qué bien, eh... Gracias, Korat.

¿No crees que os estáis pasando un poco, Mechita?

No, hace calor.

Además, nada es demasiado para nuestro héroe.

¡Eso!

¡Socorro! ¡Socorro!

¿Qué te pasa, Volpek? Este es Paulo,

uno de los hijos del lobo Feroz, me ha atacado.

¿Un lobo, aquí, en la aldea? Sí, y ha venido para quedarse.

¡Oh! Un monstruo, ¡estamos perdidos!

Esperad, no os olvidéis de nuestro héroe.

Es verdad. Veréis cuándo nuestro muñeco valiente

le ponga las manos encima a esa bestia peluda...

Si Paulo busca pelea, se va a arrepentir.

¡Viva nuestro héroe! Hip-hip... (TODOS) ¡Hurra!

(Música)

No aparece por ninguna parte,

a lo mejor ha vuelto a su casa, al bosque.

En ese caso, podemos irnos todos a nuestra casa.

Pero si acabamos de empezar a buscar.

Tiene razón, estaremos seguros cuando lo espantes.

A no ser que... Tengas miedito.

¿Por qué iba a tener miedo?

Marchaos a casa, yo seguiré buscándolo solo.

De eso nada, queremos ver cómo lo encuentras.

No nos lo podemos perder.

Sí. Estoy deseando ver cómo lo haces llorar.

-Además, podemos animarte todos.

¡Anda, mirad, el lobo!

¡Ah!

(Música)

¿Ah, sí? ¿Dónde?

¡Espéranos!

¿Qué deberíamos hacer? ¿Tú qué crees?

(Música)

¡Eh, por aquí!

(Continúa la música)

(LLAMAN)

Qué mal sitio para esconderte. ¿De verdad?

¿Y qué otro lugar me recomiendas por aquí?

Uno muy bueno donde no me encuentren.

Yo siempre solía ganar al escondite de pequeño, me escondía en casa,

a nadie se le ocurría buscarme allí.

(Música)

¿Dónde se habrá metido?

¿Cómo ha podido desaparecer así?

-¡Hola! ¿Sabéis dónde está Pinocho? ¡Ah!

(AÚLLA)

-¡Corred!

(Música animada)

(SUSPIRA) Ya lo hemos despistado.

¡Ajá! Ya le dije antes a Pinocho que este era un sitio horrible

para esconderse.

¿Ah, sí? Seguro que le has dicho otro mejor, ¿verdad, Alí?

Y tanto que sí. ¡Ah!

¡Vaya! Ahí estáis. ¿Dónde está Pinocho?

(LLAMAN A LA PUERTA)

¿Pero qué haces aquí?

Paulo, el lobo, te está esperando en el claro, quiere pelear contigo.

¿Conmigo? ¿Por qué? ¿Qué le he hecho yo a Paulo?

Supongo que quiere desafiar a nuestro héroe.

Y en ese caso, se llevará un buen merecido.

Eso, Nochi, hazle huir con el rabo entre las piernas.

Vamos a tranquilizarnos, yo no...

(RÍE) ¿No tendrás miedo de él, Pinocho?

¿Quién, yo? (RÍE)

Claro que no. (RÍE)

(Música tensión)

Vamos, acabemos con esto de una vez, tengo que ir al dentista.

¡Espera!

Primero tengo... que calentar.

Menudo atleta.

(Música)

¿Has calentado ya?

Si te das la vuelta y te vas ahora mismo

te prometo que no te pondré un dedo encima.

¡Ah!

(Música)

Te lo advierto, es tu última oportunidad.

¡Ah!

(Continúa la música)

Pero si está huyendo, menudo gallina.

(CACAREA) No es verdad,

lo que está haciendo es cansarlo antes de atacar.

(Continúa la música)

Al menos, eso creo.

Sí, pero parece bastante asustado.

-Tonterías.

(Continúa la música)

No pareces tan valiente con alguien de tu tamaño,

¿eh, abusón? ¡Ah!

¡Socorro, ayudadme!

¡Ja! De eso nada, vamos a ver de qué madera está hecho el héroe.

Él me salvó del monstruo en el bosque,

ahora me toca devolverle el favor. Eh...

Pero venid conmigo, ¿no?

¡Ah!

Déjalo en paz, Pinocho no te ha hecho nada.

Eso, si quieres hacer daño a Pinocho,

primero tendrás que pasar por encima de sus amigos.

¿De sus amigos?

Pero yo pensé que se metía con vosotros.

Yo nunca he hecho daño a nadie.

Bueno, salvo al monstruo del bosque, pero se lo merecía, ¿verdad, Pinocho?

A él tampoco le hice daño.

Lo único que hice fue quitarle una espinita de una pata

a un pobre osito, ese era el monstruo.

Lo sabía, no es ningún héroe, es un mentiroso. ¡Ja, ja!

¿Así que nos engañaste a todos? Intenté decíroslo, lo juro,

pero estabais empeñados en verme como un héroe,

así que os seguí la corriente. Uhm, ¿eso es cierto?

Pues te has aprovechado bastante. También ha sido culpa mía.

Si no hubiera ido por ahí diciéndole a todos que eras un héroe...

Nada habría pasado si hubiera dicho la verdad.

Sobre todo a ti, Mechita.

O sea, ¿que entonces no eres un abusón?

Tú eres el que abusa. Debería darte vergüenza

meterte con alguien más débil que tú.

Y me la da, no me gusta pelear, ese es mi padre, no yo.

Entonces, ¿por qué querías pegarme?

Porque... Él me dijo que siempre estabas metiéndote con todos

y que, si te daba una lección,

me buscaría un dentista para mi colmillo.

¿Quién te dijo eso?

Pues él, el hijo del alcalde.

¡Ay!

¡Ah!

¡Volpek, me las vas a pagar!

(Música)

Me habéis caído bien, volveré a visitaros muy pronto, pero...

¡Au! ¡Ah! Ven cuando quieras, Paulo,

pero primero voy a llevarte a ver al dentista.

¡Gracias! (RÍE)