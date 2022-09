(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"UNA LECCIÓN DE BUENOS MODALES"

(Música suave)

¿Eh? ¿Pasteles? Están.

¿Chocolatinas? Están.

Espero que no se nos haya olvidado nada.

(AMBOS) ¡Uhm!

(AMBOS) ¡Uhm!

¡Oh! (RÍEN)

¿Vais a hacer una fiesta, Príncipe?

¡Oh! ¡Mola!

¿Iba a ser una sorpresa, Príncipe?

(RÍE) ¿A qué hora quieres que vengamos?

Eh... No es una fiesta exactamente.

Es la princesa Betilda, mi prima. ¡Ay!

Va a venir de visita oficial. ¡Uhm!

Pero, por desgracia, solo pueden venir príncipes y princesas.

¡Ah! Qué pena. Suena díver.

Y tenéis comida suficiente para toda la aldea.

¿Divertido? ¡Ja! No exactamente.

Betilda es superestirada.

Hay que cumplir todas las normas del protocolo.

Reverencia aquí, genuflexión allá...

¡Aj!

(RÍE)

Ya sé que es un tostón, Somnella,

pero es importante para mi familia que... ¡Ah!

¡Te pillé! ¡Uhm! Ah...

Oh... Ah... No iba a comérmelo.

Yo solo quería... pesarlo. ¡Uhm!

Sí, eso es. (RÍE)

(RÍE) (RÍE)

Eh, príncipe. Somnella.

Tengo el sombrero perfecto para ir a la fiesta.

Os va a encantar.

¿Volpek está invitado? ¿Qué?

Creía que era un tostón para príncipes y princesas.

El hijo del alcalde siempre está invitado

si la fiesta es elegante. ¡Ay!

(RÍE)

Tú, por otra parte, con esa pinta y esos modales...

Oh, ni lo sueñes. ¿Qué?

Pero si hoy solo tengo dos manchas. (RÍE)

Lamento que no podáis asistir, chicos.

Lo lamenta...

Sinceramente, me da igual. Me alegra no ir a su fiesta.

Eh, a lo mejor podemos arreglarlo.

(Música)

Así vestidos nos verán lo bastante elegantes para ir con su princesa.

Listo.

Así probaremos que su fiesta es un rollo.

Eso, y a lo mejor puedo echarme un baile con Somnella.

Esos tocados son una maravilla. Os los vendo a precio de ganga.

Verás, Alí, es que yo esperaba que nos dejaras utilizarlos hoy.

Digamos... gratis. ¿Puede ser?

Lo siento. Vendo cosas, no las presto.

Ay, mi pobre tarta de fresa.

¿Y si le pedimos a la madre de Mechita

que te haga otra tarta de fresa para ti solo?

Trato hecho.

-La princesa Betilda.

-Todo saldrá perfectamente, Somnella.

Tú solo tienes que seguir el protocolo.

Oh, prima, qué alegría.

Es un honor volver a recibirte.

-Y un enorme placer.

(Trompeta)

¡Maestre Volpek!

Hijo del alcalde de la aldea encantada

y futuro alcalde de la misma.

Sospecho que no es de ninguna familia real.

-No, pero su padre es muy importante. No hemos tenido elección.

Volpek ha traído una caja de música, lo pasaremos bien.

-Ya lo veo. ¿Sois vos artista callejero, no?

Ah, esto solo mejora.

Su majestad, su alteza, su excelencia, su señoría...

Siguiente, gracias. (GRITA)

Bienvenida, princesa.

Todo ha sido preparado de acuerdo con el protocolo.

Almuerzo real, partida de bridge real.

-Realmente aburrido.

(Trompeta)

O puede que no tan aburrido, después de todo.

-El duque de Pinocho y el marqués Mecha de la Bella.

(RÍEN)

¿Pero cómo que el duque y el marqués?

(RÍE)

Si Betilda descubre que no es verdad, será un desastre.

-Tranquilo, príncipe, irá bien.

Sí, creo que esto va a ser muy divertido.

Permite que te presente a dos queridos primos lejanos

que están de paso por la aldea.

Eh, princesa, ¡qué pasa! Oh...

¡Choca!

(RÍE)

Es que así es como se saluda a la gente en su reino.

-No lo encuentro muy elegante.

(ACENTO FRANCÉS) Por supuesto,

también sabemos besarle en las manos.

Todo un honor, princesa.

Duque, ¿por qué no nos habla de su castillo?

Me consta que es magnífico, y no sea modesto,

no hay necesidad de decir mentiras.

Eso a Betilda no la interesa. Tomemos un poco de té.

-Claro que me interesa.

(DUDA)

Vivo en un castillo encantador.

Qué postura tan curiosa pone.

-Es que en el reino del duque la gente es muy teatral.

(RÍE)

¡Oye!

Veo que no le agradan los volovanes de salmón ahumado al chocolate.

-A mí tampoco.

Por desgracia, son los favoritos del rey.

Y debemos servirlos en todo evento real.

Mira, Volpek, tú también tienes manchas en la ropa.

Tome, marqués, para el mal sabor. Muchas gracias, milady.

Sé que puede parecerle vulgar.

En nuestra tierra el té se bebe así.

Qué forma tan graciosa de beber.

Además, así no te quemas los labios.

Ahora puede irse, y por favor, no diga que no,

me sentiré ofendido. Pero... es que...

¿Pretendéis ofender al duque? No.

(RÍEN)

Cuanto más intenso, más elegante eres.

Discúlpenle, al fin y al cabo solo es el hijo del alcalde.

(RÍEN)

¿Cómo va eso, Volpek?

¿Somos lo bastante refinados?

(RÍE) (GRUÑE)

Según el protocolo, si te desafía un duelo de minuetos,

no podrás negarte, duque. ¿Un duelo de baile?

No podéis negaros a un duelo, son las normas, querido duque.

Yo llevo ensayando dos semanas.

Verás cómo pronto pierdes la sonrisa.

Música, maestro.

(Música)

Exactamente lo mismo que en todos los bailes a los que voy.

(Continúa la música)

Me cuesta entenderlo.

Creía que todos sabían bailar el minueto,

incluso en los reinos más lejanos.

(DUDA)

Sí, pero no bailamos al mismo ritmo. (SILBA)

(RÍE)

Oh, desde luego, esto es más animado.

(RÍE)

Bien, así se baila en nuestro país el minuto.

(RÍE)

(GRITA) (RÍEN)

Deberíais tomar lecciones de baile en el castillo del duque.

No tienen ningún castillo, mienten.

Solo son dos aldeanos disfrazados. Son unos impostores.

¿Aldeanos?

¡Oh!

Acabáis de realizar una acusación muy grave.

¿Quiere pruebas?

¿Por qué no le pide al duque de Pinocho que nos enseñe la carroza

con la que ha venido desde ese reino tan lejano.

Oh... La carroza ha desaparecido.

La habíamos aparcado ahí mismo.

Han venido aquí desde la otra punta de la aldea.

No, eso es una majadería.

Oh, mire la nariz. Está mintiendo.

Vale, es verdad, somos de la aldea, princesa.

Queríamos demostrar que no desentonaríamos en la fiesta.

(RÍE) Vamos, qué más da.

Todas estas reglas tontas apestan. ¿Te vienes, Nochi?

¡Esperad, me voy con vosotros!

Yo también estoy harta. -¿Pero cómo osáis?

Esto es traición contra vuestra princesa.

Os exijo una disculpa. Deles un buen castigo, majestad.

Sin piedad.

¿Estáis diciéndome qué es lo que tengo que hacer?

De rodillas, no quiero oíros. Ahora mismo, alteza real.

Lo siento, Príncipe.

Es a mí a quien deberíais pedir perdón.

¡Volved aquí!

Quiero uno de esos patines. -Por supuesto, majestad.

Pero princesa, ten cuidado.

(Música suspense)

(SORPRENDIDOS) (GRITA)

¿Eh? Pero mira que es plomo...

(GRITAN)

(RÍE)

¡No!

(Música)

(RÍE)

(GRITA)

¡Cuidado, princesa!

No se te da nada mal para ser novata,

pero si quieres que te pida perdón, no te quedes atrás.

¡Eh, cuidado! (RÍE)

(Continúa la música)

¿Princesa? (RÍE)

(GRITA) ¡Yuju!

¡Qué divertido!

Príncipe, no diré nada sobre el incidente de hoy.

(RÍE)

Pero con una condición.

Que vuelvas a invitarme pronto, porfa.

-Claro.

-Hasta pronto, chicos. ¡Gracias!

-¡Uh! (RÍE)

Majestad, ¿está ahí? ¿Me da su permiso para levantarme?

Silencio, yo, Betilda, decidiré cuándo podéis hablar.

(RÍEN)