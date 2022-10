(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"EL GRAN AQUELARRE DE LAS BRUJAS"

Abracadabra, despega de la mesa y ante mí vuela.

Impresionante.

¡Ah!

¿Mm? Ay.

(RÍE) Qué bien,

ahora podrás acercarme la fruta y no tendré que ir a por ella.

¡Oye, esa manzana era mía!

Es un truquito, yo también hago desaparecer cosas cuando me apetece.

Abracadabra, conejo y capa, adiós manzana.

¡Ay!

¡Mis dientes!

(RÍE)

(ENFADADO) ¡Mm!

(RÍEN)

Para truquitos, los míos.

¡Ah!

Lo siento, mamá.

Betulla, ¿otra vez jugando con ese palo?

¿Por qué no haces algo útil por una vez,

y le llevas esta tarta a la bruja?

(RÍE FORZADA)

Disfruta llevando esa tarta.

En cuanto a ti, ¿cómo llevas esos deberes?

Pues justo nos íbamos a poner ahora

con la presentación para mañana, ¿verdad, Nochi?

Hoy tienes el pelo precioso.

(RÍE NERVIOSO)

Eh.

(RÍE NERVIOSO)

Mm.

(TARAREA)

Por fin.

Ah.

(TARAREA)

No sé yo, diría que le falta algo.

(TARAREA)

Así está muchísimo mejor, ¿no te parece?

¿Mm?

Ah.

(ASQUEADA) Puag.

Apesta... de bueno.

¿Verdad que sí?

Te ofrecería un trozo, pero es para el gran aquelarre de brujas de hoy.

(RÍE NERVIOSA)

¿Un gran aquelarre?

¿En el bosque, durante la noche, como en los cuentos?

Solo es un encuentro que estoy organizando

con otras dos brujas en el bosque.

A lo mejor puedo acompañarte. Necesitarás una ayudante, ¿no?

(NIEGA)

(RÍE NERVIOSA)

¡Mi esencia de espinillas!

Ahora huele que alimenta.

¿Puedo ir entonces?

De eso ni hablar, es solo para brujas,

no es para aprendices de maga.

¿Mm?

(Música tensión)

(GRITA)

¡Hala!

(RÍE)

¿Un gran "aque" qué? Un gran aquelarre, para brujas.

Es una ceremonia muy importante, solo sé que si fuera,

podría ver mogollón de cosas alucinantes.

Entonces, tienes que seguir a la bruja a escondidas.

¡Cógela! Tú ve detrás sin que te vea,

nadie se dará cuenta.

¿Mi hermana saliendo a escondidas?

Es una idea estupenda.

¡Ah!

Muy buena.

Vienes conmigo, ¿verdad?

Espera, ¿dices esta noche?

Qué faena, le prometí a papá que le ayudaría con lo de...

Eh...

Eh. ¿Mm?

Bueno, vale, pero vamos solo un rato.

Mechita, tú...

Yo vigilo hasta que volváis.

(RESOPLA ALIVIADO)

(SUSURRA) Betulla, ¿estás ahí?

Detrás de ti. ¡Ah!

¡Hija, qué susto!

¿Qué, preparado para el aquelarre?

(DUDA) Más o menos. Tranquilo, tengo mi varita.

(RÍE)

(RÍE)

Qué bien. Me alegra que estés por aquí.

¿Me ayudas a poner la mesa?

Por supuesto. Si quieres, la pongo yo solito.

Genial, estoy liadísima en la cocina.

Gracias.

(RESOPLA ALIVIADO)

(Música tensión)

¡Mira, allí, en el claro, están allí!

(ASUSTADO) Genial.

Ya falta muy poco, hermanas.

(RÍEN)

(Música tensión)

La marmita es lo único que nos falta.

-Ya voy yo. -Oh, no, ese honor es mío.

-¡He dicho que lo hago yo! -¡No, lo hago yo!

-¡No, yo! -¡No, yo!

-¡Ya estamos otra vez como siempre!

-Lo hago yo, que ya está. -No, yo.

-Tienes que hacerlo tú, soy una bruja de bosque,

me toca a mí y punto. -Puede,

pero yo soy la más hermosa. -Y yo soy la más joven.

-Solo tienes 150 años menos que yo, bonita, no te las des de mozuela.

-¡No hemos venido a pelearnos, comed y callad, pesadas!

-Deliciosamente repugnante.

-Yo no estoy de acuerdo, está "horreliciosa".

-¡El escobazo que te voy a dar sí que lo está!

-¡Ya es suficiente!

Debemos estar unidas para la ceremonia del gran aquelarre,

si no, no podremos invocar al espíritu del bosque

para pedirle que nos conserve tan jóvenes y guapas como estamos.

(RÍEN)

¿Has oído eso? Un ritual de invocación,

qué bien que hemos venido. ¿Jóvenes y guapas?

Es aún peor de lo que pensaba.

Ha llegado el momento, hermanas.

Espíritu de la noche, maestro del bosque, queremos tu presencia.

(REPITEN) ¡Espíritu de la noche, maestro del bosque,

queremos tu presencia!

(Música tensión)

Centraos, que ya casi está.

(ADMIRADAS) ¡Ah!

(Música tensión)

(ADMIRADA) ¡Ah! Deberíamos ir volviendo, Betulla.

Observa.

(Música tensión)

¡Hala, cómo mola!

Tengo miedo.

(CASTAÑETEA)

(Música tensión)

¿Mm?

(Castañeteo de dientes)

Brenda, deja de dar la matraca con ese ruido.

-¡Yo no soy! -¿Eh?

(Castañeteo de dientes)

-¡No, el ritual a la porra!

¿En qué estáis pensando?

-¡Es ese ruido!

Cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla.

Por aquí cerca debe de haber alguien, estoy segura.

(ASUSTADA) Vale, ahora sí que nos vamos.

¡Au! ¿Eh?

(ULULA)

(Ulular)

¿Mm?

Ja, ja, oído.

Por aquí, un búho los ha visto.

¿No puedes hacer algo de magia para ayudarnos?

Abracadabra, vuelta y giro, que empiece el remolino.

(Música acción)

¡Presto reverso!

(Música acción)

¡Ay! ¡Ah!

¡Au!

¡Au! ¡Corre, Pinocho, por aquí!

(Música acción)

¡Ah!

(Continúa la música)

Abracadabra, enredo espinoso con zarzas y enojo.

(RÍE MALÉVOLA)

¡Ah! ¡Ay!

(RÍE MALÉVOLA)

¡Por aquí!

Rocanrol, piedra mayor.

(GRITAN)

¡Ah! ¡Atrapados!

De eso nada, vamos al castillo.

(RÍE MALÉVOLA)

(Música tensión)

(JADEAN ASUSTADOS)

(RESOPLAN)

Por los pelos.

Creo que la hemos despistado. Vaya, ¿pero qué he encontrado?,

una marionetucha y un intento de maga.

Desearéis no habernos estropeado el aquelarre.

(CONTENTA) ¡Ya los tengo!

-Es una maga,

la voy a gozar convirtiéndola en una calabaza para mi sopa.

-No, ni hablar, yo los he encontrado,

quiero convertirlos en troncos para avivar el fuego de la marmita.

-Calabazas. -Troncos.

-¡Calabazas! -¡Troncos!

-¡Calabazas! -¡Troncos!

-¡Calabazas! -¡Troncos!

-¡Calabazas! -¡Troncos!

(RENIEGA)

-¡Calabazas! -¡Troncos!

-¡Calabazas! -¡Que no, que troncos!

Yo ya soy de madera,

convertirme en calabaza sería un castigo mucho mejor.

Anda ya, convertirte en tronco es mucho más malvado.

(RÍE MALÉVOLA) Estupendo.

-¿Lo ves?, que sean troncos.

-¿Desde cuándo haces caso a las magas?

Mejor en calabazas.

-Mucho mejor en troncos, troncos y troncos.

-Serán calabazas, o de lo contrario...

Oh, no, porfa, no os peleéis.

(A LA VEZ) ¡Intenta impedírnoslo, so mocoso!

(GRUÑEN)

(RÍE)

(Música tensión)

(GRUÑE)

(A LA VEZ) ¡Abracadabra, quita de en medio!

(GRITAN)

-¡Ay! ¡Ah!

-¡Ay! Ah.

¡Corre!

(Música acción)

Pero qué escurridizos que son. ¡Se escapan!

-No llegarán lejos.

(A LA VEZ) Abracadabra, convertíos en...

-Troncos. -Calabazas.

(GRITAN)

(Estruendos)

-Por la montaña, los he atrapado. -Y un cuerno, lo hice yo.

-No, lo hice yo. -¿Qué dices?

¿Y ahora qué hacemos?

Creo que tengo una idea.

No, yo. -No, yo.

(INSPIRA)

Abracadabra, convertíos en troncos y calabazas.

Que no, que yo. -¡No, yo!

Chupi, ¿pero no sería mejor que nos intentaras hacer invisibles,

que nos teletransportaras o algo así?

Es que nunca he probado un hechizo tan potente.

¿Mm?

Bueno, vamos a por ellos.

¡Inténtalo, porfa, que ya vienen!

Abracadabra, ¿ahora qué va a ser?, desaparecer.

(RÍEN MALÉVOLAS)

-¿Qué te ha parecido? Tenemos a los dos.

-Sí, pero mi calabaza es mucho mejor.

(Música)

¿Ah? Ah.

¡Funcionó, funcionó!

Sí, es verdad. ¡Ah!

Todo gracias a vuestra bruja favorita.

¿Has sido tú la que nos hizo invisibles?

(GIME)

Iba a convertiros en gordas babosas para tomar de aperitivo,

pero me ha impresionado tu forma de engañar a ese par de petardas.

No está mal para ser una aprendiz de maga,

quizá demasiado curiosona para mi gusto.

(ASUSTADA) No debimos haber venido.

Prometemos que no se lo diremos a nadie.

¿Mm?

Entiendo.

Abracadabra, de esta velada no recordaréis nada.

(SORPRENDIDOS) ¿Mm?

¿Qué estábamos haciendo en el bosque en plena noche?

No tengo ni idea, a lo mejor es que somos sonámbulos.

Es raro, porque yo suelo dormir como un tronco.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(GRUÑEN)

¿Qué tal si nos contáis qué está pasando?

-Y será mejor que no escatiméis en detalles.

¿Mm? ¿Eh?

Veréis, esto os va a resultar extraño,

pero contábamos con que nos lo dijerais vosotros.

¿Eh? -¿Mm?

(RÍE MALÉVOLA)