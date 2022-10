(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(Música)

"ESTOY AQUÍ PARA AYUDAR"

(Continúa la música)

"Pinocho, vas a llegar tarde".

¡Sí, habíamos quedado en el parque!

(Música)

¡Eh, el desayuno! ¿Recogiste todo?

(Continúa la música)

Tranquilo, todos llegamos tarde a veces.

Me recoges tarde para ir al cole y me traes las tostadas quemadas,

y así todos los días, Korat. (GRUÑE)

¿Qué? ¿Por qué me miras así? Nudos,

tu pelaje está lleno de nudos.

Oh, qué monada.

Ay, para ya.

Así da gusto empezar el día. (RÍE)

(SE ESFUERZA)

Pero qué tostón.

(RÍEN)

Largaos, no hay nada que ver. ¡Oye!

Niquelado, muy guapo.

Te dije que pararas, mendrugo. No te pongas así, Volpek,

Korat solo quería ser amable.

Es cierto, al menos, podrías agradecerlo.

¿Perdona? ¿Agradecértelo? Pero ¿qué dices?

Si tienes quejas, búscate otro amigo.

(Música tensión)

Vale, a partir de ahora, mi mejor amigo será...

(Música)

Pinocho.

Al menos, es amable. ¿Yo?

¿Mejor amigo?

(Música tensión)

Gracias, pero puedo llevar mis cosas yo solo.

Esto sí que es un mejor amigo. (SE QUEJA)

(Música)

(SE ESFUERZA)

(Continúa la música)

¿Venís al castillo a merendar? Me dejan invitar a tres amigos.

Yo no puedo, príncipe,

prometí que recogería mi cuarto antes de cenar.

Tú, merienda, Nochi, lo haré yo.

Recoger habitaciones es mi especialidad.

Eres muy amable, Korat, pero ese no es tu trabajo, yo...

Entonces, queda un hueco libre para merendar.

Tienes suerte, hoy no tengo planes.

(Música)

(SUSURRA) Ey, vamos a gastarle una broma.

Bueno, si te hace ilusión, Korat, no hay problema,

puedes recoger mi cuarto. A merendar, príncipe.

Ya te tocará otro día.

(Música)

¿Eh?

Qué cara se le ha quedado, se lo ha tragado todo.

Nada, nada, tú vete con tu nuevo mejor amiguito.

Oye, Mechi, que no voy a quedar con Korat,

voy a recoger mi cuarto.

¿Ves que sea mentira? (SUSPIRA)

Venga, Pinocho, cuanto antes, mejor.

(Música)

¿Eh?

¡Tachán!

Pero ¿por qué?

¿Y cómo lo has hecho tan rápido? Apenas te he dejado hace 5 minutos.

Te dije que era mi especialidad.

Pero, Korat, no iba en serio,

era para gastarle una broma a Volpek.

Hasta te he guiñado un ojo. ¡Anda!

Pensé que se te había metido algo.

¿Quieres que vuelva a desordenarlo todo?

No, no, no, déjalo así,

pero no hace falta que hagas estas cosas para ser mi amigo.

Vale, bueno, yo me voy. Hasta mañana.

(Música)

¿Eh?

Buenos días.

¿Qué? ¿Mantequilla o mermelada?

O mejor, de las dos. Korat, no puedes...

(CON DIFICULTAD) No puedes hacer esto.

Vaya, a lo mejor, preferías un sándwich.

No, es que prefiero estar solo cuando me levanto por las mañanas.

Además, tengo mucho que hacer.

(Música)

Si quieres, puedo hacerlo por ti.

No hace falta, son cosas privadas.

Pero gracias, ¿eh? Nos vemos luego, ¿vale?

(Música)

¿Qué? ¿Cómo fue el desayuno? Korat insistió mucho.

Sí, eso se le da bien.

Oye, estoy muy impresionado por cómo has dejado tu cuarto.

Así que, cuando quieras, puedes recogerme también el taller.

(Música)

¿Que te llevó el desayuno a la cama? Qué fuerte.

Yo no le he pedido que hiciera nada. Mira mi nariz.

Da igual, no vale, no tiene derecho a hacerlo.

No te pongas celoso. Si quieres que no lo haga,

deberías decirle lo que piensas.

Para ti es muy fácil decirlo. No quiero que se sienta mal.

¡A mí me da igual cómo se sienta!

¿Le has dicho ya que yo soy tu mejor amigo?

Parece que esta es tu oportunidad.

Hola, ¿jugamos?

Ya sabes, es que...

Lo entiendes, ¿no?

Sí, dices que no te gusta que te ayude, entendido.

Hasta luego.

Ya está, pues asunto arreglado.

¡Ay, oh!

No entiendo cómo lo has hecho, pero buen trabajo.

Sí.

Seguro que esto es lo que estás buscando.

¿Eh? Eh...

(CECEA) ¿"1000 y una utilidades para las uñas de una bruja"?

Un regalo de mi parte.

Muy generoso, pero venía a por un regalo de cumple para mamá.

Pues regálale eso. Mi madre no es una bruja.

Se ofendería. (RÍE)

Qué gracioso eres, Follet.

Tú y yo vamos a ser unos amigos estupendos.

¿Ah, sí? Pues claro,

tú y yo tenemos muchísimas cosas en común.

La compra, por ejemplo.

Tú la llevas y yo hago el pedido.

Oye, ¿por quién me has tomado?

Además, no quiero mancharme la ropa llevándote la compra.

Qué desagradecido, Korat lo habría hecho

y sin esperar ninguna cosa a cambio.

(SE ESFUERZA)

¿Preparado? ¡Combinado especial a dúo!

(Música)

(RÍEN)

¡Qué chachi!

¡Eh! ¿Qué te pica ahora?

Siento haberte molestado con el desayuno,

y para compensarte, tengo una pequeña...

¡Sorpresa!

Oí decir a Geppetto que quería que se lo ordenaras,

pues dicho y hecho. He tirado todos los papeles a la basura.

Pero si son sus planos. ¡Oh!

Los tablones que había tirados por ahí, a la basura.

¡Pero mi padre es carpintero, Korat, usa todos esos tablones

para hacer muebles!

¡Ay, ay, ay!

Espera, deja que te eche un vistazo.

¡Vete de mi casa, Korat, y déjame en paz!

Tú no eres mi amigo. Arreando.

Creía que no eras como Volpek.

Pero lo cierto es que sois iguales. Ahí te quedas.

(Música)

(CARRASPEA)

Me marcho. En un pueblo como este no me merecen.

(Música)

Jamás volveréis a verme, jamás,

a menos que me pidáis que vuelva amablemente.

Estaré en el árbol del búho.

Seguid el rastro de piñas que voy a dejar.

-Bueno, vale, pero...

(Continúa la música)

Creo que no me he portado bien con Korat.

No has hecho nada malo. A ver, la amistad no se compra,

salvo que seas Volpek. Eso es, Volpek.

Ayudándolos a hacer las paces, todo volverá a la normalidad.

Korat, ¿cómo va todo, amigo? No...

Korat, ¿qué tal estás, amigo?

Oye, si quieres, te ayudamos.

¿Ayudarme, a mí, con qué? No necesito que me ayuden,

ni vosotros ni nadie.

Venga, sabemos que estás triste sin Korat.

¿Yo?

¿Y cómo me ayudaríais?

Si, digamos, quisiera volver a ser amigo de Korat,

por ejemplo. Organizando una quedada

para que podáis hablar y que le digas la verdad.

Que es tu amigo.

También podrías ser amable con él, para variar.

¿Creéis que es tan fácil ser amable?

¡Korat se ha ido de la aldea!

-Ahora solo tengo que esperar.

(Música tensión)

¡Mi galleta! ¡Te vas a arrepentir!

Hacernos ir a buscarle al bosque,

se ha pasado un poco, ¿verdad?

"¡Socorro!".

Escucha.

"¡Socorro!". ¡Korat!

(Música tensión)

¿Korat?

(SOLLOZA)

¡Ayudadme!

(Música tensión)

Deja a mi amigo.

Oye, búho estúpido, mi padre es el alcalde

de la aldea encantada, si no quieres meterte

en un lío de los gordos de narices...

(Música acción)

¡Venga, Korat, corre, te cubrimos!

(Continúa la música)

¡Ha dado la vuelta!

(Continúa la música)

Marchaos sin mí. (A LA VEZ) -¿Qué?

-Todo es culpa mía.

(SUSURRA) Ahora dile algo amable, rápido.

Sí, eh, Korat... ¡Volpek, dilo!

¡De aquí no me iré sin mi mejor amigo!

¿Eh?

(Música)

(Continúa la música)

(Música)

Y eso es lo que ha pasado, estuvo increíble.

Tienes suerte de tenerlo como amigo.

Como mejor amigo.

(Música)

Bueno, en fin, ya está bien.

Tengo un cuarto que recoger y compras que ir a buscar.

¿Te lo hago yo? Porfa... Pero solo porque eres tú.

Arreglado, todo ha vuelto a la normalidad.

No, Korat, déjame los nudos. (NIEGA)

Se te ha enredado todo el pelaje en el bosque.

Está bien, pero con cuidadito.