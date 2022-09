(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"LOS DOS PINOCHOS"

A mí también me da mucha pena. Lo siento...

-Jo, si no están todos mis amigos, no es un cumple de verdad.

-Ya lo sé, pero debo de ayudar a mis padres en la panadería.

Cookie podría haber hecho un esfuerzo, al menos.

¿Ah, sí? Como cuál. No sé.

Pues contar una mentirijilla a sus padres.

¿No te parece que eso es llevar las cosas demasiado lejos?

Si eres un verdadero amigo, sacas tiempo.

¡Eh! ¿Cuento con vosotros mañana?

Por supuesto, Somnella.

¿Y tú qué dices, Pinocho?

¿No irás a darme plantón otra vez como el año pasado?

¿Yo? ¡Qué tontería!

No voy a darte ningún plantón.

Ni se te ocurra dudarlo. Palabra de marioneta.

¿Cómo que mañana? Pues claro, Pinocho.

¿Se te había olvidado que mañana venía el hada azul?

Claro que no... (SORPRENDIDO)

(RÍE)

Ayúdame.

Lo que pasa es que se me había olvidado ir a comprar...

Ir a comprarle unas flores. Eso es.

¿Eh?

Qué demonios haré ahora. No lo sé.

¿Qué es lo que haría un verdadero amigo?

(RÍE) Muy graciosa. Muchas gracias.

La solución es fácil. Ve a ver a Somnella y...

¿Y quedar como un idiota? Ni hablar.

Además le prometí que este año iría a su fiesta.

Pues nadie puede estar en dos sitios a la vez, así que...

Pinocho, te estoy oyendo pensar.

(RÍE)

¡Sí! Ya sé lo que voy a hacer. Eres la mejor, Betulla.

No, no puedes. Podré si me ayudas.

Vamos, es la única manera. Porfi, porfi, porfi...

Porfi... ¿Porfi qué?

Eso no es asunto tuyo, es un pequeño favor que me va a hacer tu hermana.

(SUSPIRA) De acuerdo. ¡Gracias!

Eres la mejor.

La mejor de la mejor.

Oh... Somnella.

¡Todos arriba!

¡Despertad, despertad!

Arriba todo el mundo porque hoy es el cumpleaños de Somnella.

¡Hoy es el cumpleaños de Somnella!

¡Hoy es el cumple de Somnella!

Que todo el mundo se despierte ya.

Venga, arriba, es el cumple de Somnella.

Sería muy divertido. (RÍE) ¡Qué buena idea!

Qué bien me conoces.

¡Eh, Betulla ha tenido una idea genial!

Un desafío para empezar bien la fiesta.

-¿Un desafío? -¡Bien!

Me encantan los desafíos.

Tenéis todos diez minutos para traerme...

el peor regalo de cumpleaños.

¿No podemos jugar mejor al escondite?

El escondite es un juego para bebés. Buen trabajo.

No sé yo, sigo pensando que esto es una mala idea.

(RÍE)

Bien. El desafío da comienzo... ¡ahora!

(Música animada)

¡Flores!

Oh, gracias, no hacía falta. -Es una tontería.

¡Hada madrina! (RÍE)

Hola, Pinocho. Me alegro mucho de verte.

Qué bonito detalle, Pinocho.

Veo que te has puesto fuerte como un roble.

Bueno, ¿cómo te va en el colegio? (DUDA)

Prepárate para una triste y terrible historia.

Papá... (RÍE)

Solo era una pequeña broma, Pinocho.

¿Por qué no me hablas mejor de tus amigos?

Es más importante que el colegio.

Pues tengo cuerda para rato. Voy a preparar un té.

¿Lo sigues tomando con leche y azúcar?

Oh, ¿has aprendido a hacer té?

Como siempre dices que no ayudo en casa...

(Música animada)

Papá, no queda azúcar. ¡Qué raro!

¿Seguro que has mirado bien? No te preocupes, compraré más.

Ahora vuelvo.

"¿Una manzana podrida? Esto se te da muy bien".

¡El desafío!

¡Oh! Ya sé.

Hola, Jack, ¿me puedes prestar el carro?

¡Gracias! ¡Eh, no, son judías mágicas!

-¿Eh? ¿Judías? No.

Una judía.

¡Oye!

-¡Cuidado!

¡Era una judía mágica!

¡Por las faldas de mi abuelo! (GRITA)

-Oh, mi tarta.

Lo siento. No lo sabía, te lo juro. Pero lo arreglaré, te lo prometo.

¿Lo arreglarás? ¿Y cómo piensas arreglarlo?

Ya lo sé. Pidámosle a mi madre que nos haga otra tarta, ¿vale?

Claro, ¿lo ves?

Seguro que hasta sabe más rica que la tuya.

(GRUÑE) Era una forma de hablar...

Qué rica.

No pongas esa cara, anda, te he dicho que lo siento.

Por cierto, ¿me dejas un poco de azúcar?

Porfi.... Mamá...

Bueno, ¿hay azúcar o no?

No os lo vais a creer.

Jack no estaba y en la posada tampoco tenían.

Tranquilo. Menos mal que lo he encontrado yo buscándolo bien.

Qué curioso, el azúcar estaba aquí. Anda, mira que es raro.

Seguro que lo metí ahí sin darme cuenta.

Te noto un poco raro, hijo.

Hasta te has olvidado de hacer el té. -Quizá está enamorado...

(RÍEN)

Es normal que se te olviden las cosas cuando lo estás.

¿Eh? ¿Enamorado? Pero, pero...

¡Pinocho!

Ahí está Betulla. Me da que has acertado.

-¡Ya voy! ¿Qué tal?

Mi madre va a hacer la tarta. Muy bien. Iré para allá enseguida.

Hola, Betulla. Decid, ¿qué estáis tramando, chicos?

Nada. Sí, bueno... Es que es una sorpresa.

Yo tengo que ayudar a mi madre.

¿Por qué no le llevas a dar un paseo por la aldea?

(RÍE NERVIOSO) Qué faena...

(SORPRENDIDO)

¡Oh, no!

Ven, veamos la tienda de Alí.

Mira, hay nuevas... ¿Regaderas?

Oh, Pinocho. Oh, el cumple de Somnella...

Siempre me ha encantado esta aldea, es una monada.

Ven por aquí, te enseñaré la nueva tienda.

No tan rápido. Alto ahí.

¿A qué se debe tanta prisa? ¿O es por Betulla?

No, no, no... Solo es que...

Verte me alegra un montón. Vamos a ver la tienda nueva.

Es inútil. Somnella se enfadará conmigo.

Estos sombreros son fabulosos. Qué variedad tienen.

¡Olé!

Tengo que ir a decirle una cosa, madrina.

Nos vemos en casa.

¿Cuándo me devuelves las judías? No tardaré.

¿En qué asunto andará metido mi pequeño Pinocho?

(RÍE) Y de repente... ¡Adiós pantalones!

(RÍEN)

¿Dónde te habías metido? ¡Te lo estás perdiendo todo!

Sí. Betulla ha vuelto de la posada hace tres cuartos de hora.

¿Tres cuartos de hora?

Eso significa que tu tarta ya estará lista.

La hemos pedido de fresa, tu favorita.

(SUSURRA) Limón... De limón...

Iré a buscar tu tarta, princesa. A este se le puede caer.

No te preocupes por eso.

Soy el que ha armado este lío y soy quien tiene que arreglarlo.

(SUSURRA) Así tú puede quedarte con Somnella.

Eres el único que la hace reír.

Ay, Somnella. Eh...

¿Estás seguro?

(Música)

Lo siento, Follet me pidió...

¿Eh?

Oh...

Y no te olvides de...

(RÍE)

¿Pinocho?

Creo que es hora de que me cuentes qué es lo que está pasando.

¡Sorpresa!

Pero bueno, mi pequeño.

Vámonos a casa mejor.

Pinocho, te hemos buscado por todas partes.

(GRUÑE)

No me digáis que... (GRITA)

(A LA VEZ) ¡Mi tarta! ¿Eh?

Es que tenía muchas ganas de verte, madrina,

pero tampoco quería quedar mal con Somnella y mis amigos.

Desde luego, este va a ser un cumpleaños

que no olvidaré en mucho tiempo.

Señora hada madrina, quizá usted podría hacer algo por Somnella.

No cabe duda de que no es justo que su cumpleaños

se haya echado a perder por Pinocho. ¡Oh, gracias, hada madrina!

¿Lo veis? Es lo que siempre digo. Bien está lo que bien acaba.

¿Estás seguro, Pinocho?

Abracadabra, salvemos el cumpleaños de Somnella.

(RÍEN)

Un brindis por el hada azul. Muchas gracias por todo esto.

(TODOS) ¡Por el hada azul!

(FATIGADO)

¿Qué? ¿Qué pasó con la judía mágica?

No hay problema, la he cortado. ¿Eh?

Creo que tendrás que volver y cortarla otra vez.

Oh...

Bueno, dijiste que querías estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿no?

(GRUÑE)

¿Creéis que debemos decirle que tiene que desenterrar la semilla