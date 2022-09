(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"EL DÍA DE LOS NIÑOS"

(Música)

"Y por eso celebramos hoy el Día de los Niños en honor de Alberto,

que hace 500 años salvó nuestra querida aldea...

(EXCLAMAN) ...Y se convirtió en nuestro rey".

(RÍEN)

-"Por aquel entonces, hubo una pérfida maestra

que sometía a la aldea y que resultó ser una bruja".

Qué curioso. Pues me recuerda a alguien.

"Gustaba de convertir a sus alumnos en asnos

y solía ponerles unas notas pésimas en su Libro Mágico.

Pero poco tiempo después, empezó a convertir en asno a todo aquel

que se oponía a su voluntad". (TODOS) ¡Hala!

En serio, estoy seguro de que me recuerda a alguien.

¡Qué asco! ¡Maldito Día de los Niños! ¡Oh!

(Música)

¡La bruja!

Venga, mujer, es divertido poner a un niño al mando.

Además, solo es una vez cada 100 años.

-Preferiría que pusieran a gobernar a un piojo.

Esos mocosos...

(CECEA) -Como el mocoso que derrotó a su tátara tátara tátara abuela

y logró salvar a toda la aldea.

-No pienso quedarme a soportar esto, prefiero irme de pícnic ¡al bosque!

¡Oh! ¡Oh! ¡Uh!

Korat, mira qué hermoso es este trono.

¡Oh! Es magnífico. No es "este" trono, Volpek,

es "tu" trono. (RÍE)

-¿Pero cómo puedes saber que Volpek va a ganar el trono?

Se va a sortear.

-Bueno... Me lo ha dicho un pajarito.

-¿Habla con los pájaros? ¡Ah!

En este día memorable, la mano inocente de Cookie será quien elija

al niño que tendrá el honor de gobernar nuestra querida aldea

hasta esta noche

en honor a Alberto.

(RÍE) -Y el rey de los niños es...

¡Volpek!

¡Yo soy el rey!

Yo soy el rey. Todos harán lo que yo diga.

(RÍE) ¡Mi hijo!

¡Oh, qué maravillosa sorpresa!

-Abridle paso al rey, abridle paso al rey.

(Música)

Me parece que este va a ser un día para recordar.

Yo que tú no me emocionaría mucho, ya sabes, solo es un juego.

¡Chitón!

Dirigíos a mí como Su Majestad Volpek.

¿Su Majestad? Será una broma.

No lo es. (RÍE)

Es tan majestuoso como una vieja bota.

Tráeme unos abanicos, tengo calor.

Y tú, Follet, ponte a componer un poema en mi honor.

¿Habéis oído a Su Majestad?

Abanicos y un poema para Su Alteza Real.

No vamos a aguantar tanta chorrada, ¿verdad?

No queda otro remedio, es la tradición.

A ti, oh, mi pequeño zorrillo, rey de los niños...

-...Que hueles a podridillo... (RÍE)

Continúa.

Oh, noble y valeroso Volpek, que ante tu gracia nos inclinamos...

...Porque a pesado no te ganamos.

(RÍEN)

¡Chitón! Mostrad respeto por vuestro rey e inclinaos ante mí.

No, mejor adoradme.

Eh, pero Majestad...

Construiréis una cometa gigante con un retrato mío.

(TODOS) ¿Qué?

¿Para que veamos tu morro peludo desde lejos?

Buena idea, pero para eso no hace falta cometa. ¡Vamos!

¿Qué estáis haciendo? ¿Es una revuelta?

No, mi insoportable Alteza, ¡esto es una revolución!

¡Eh! ¿Por qué no te vas a arañar cojines

a alguna parte? ¡Basta! ¡Soltad mi trono!

Bueno, tú mismo has dicho que querías llegar a los cielos.

¿O no? (RÍE)

¡Socorro! ¡Ah!

¡Bajadme!

¡Pero qué vergüenza! No te muevas, Volpek, ha llegado...

(GRITAN)

Es hora de que estos niños desobedientes reciban su merecido.

(Música)

Y haz un buen uso de él.

(Música)

(RÍE) ¡Basta de risas!

Haced mi cometa ahora mismo o si no...

O si no, ¿qué?

Que haré uso de esto.

(Música tensión)

¡No! No lo hagas, Volpek. Demasiado tarde.

(Continúa la música)

¿Y bien?

(REBUZNA)

Vale, tranquilo, haremos tu cometa, ¿verdad, chicos?

(Música)

No está mal,

¿pero por qué no lleva una corona? Un rey siempre lleva corona.

(Continúa la música)

Uhm, no está mal, pero yo estoy mucho más fuerte.

Príncipe, añade músculos aquí, aquí y aquí.

(GRUÑE)

Ya está bien de jueguecitos.

Hay que detenerlo y devolver a Mechita a su aspecto habitual.

(REBUZNA)

Si supiéramos cómo se libró Alberto de aquella bruja

podríamos intentarlo nosotros. Follet, ¿lo sabes tú?

Tú siempre lo sabes todo. Eh, no,

pero como la bruja es descendiente directa de la maestra,

puede que lo sepa.

-Follet, eres un genio.

(TARAREAN)

(SUSURRA) Pero ahora tenemos que escaparnos.

Vale, Follet y yo los distraeremos

para que tú y Somnella podáis hacerlo.

Excelente trabajo, Príncipe.

Sin embargo, tengo que reconocerle, Majestad, que echo en falta un león.

Los leones siempre dan a todo un toque regio.

Qué buena idea. O un águila.

Son aún más impresionantes, ¿no creéis?

Mejor dicho, así estáis majestuoso.

(Música tensión)

(GRUÑE)

Pinocho y Somnella, ¡han huido! Lo pagaréis caro.

(AMBOS) ¡No!

¡Eh!

(REBUZNA)

-Una cosa, Majestad,

creo que ya solo queda Cookie para hacer tu retrato

y no sé si tendrá suficiente talento como artista.

(Música)

(CROA)

(CANTURREA)

Eh, señora Bruja...

¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí?

No me he escapado de la aldea

para que unos críos vengan a estropearme el pícnic.

"De par en par en el aire flotad. ¡Abracadabra!".

Así aprenderéis a respetar la paz de la gente.

-Es que Volpek ha convertido a Mechita en un burro

usando el libro de su antepasado. -Ideal.

(RÍE) -¡Ah!

Pero si Volpek se queda el libro acabará convirtiendo en burro

a todo el que le apetezca

y el Día de los Niños durará todo lo que quiera.

¿Podría hacer que el Día de los Niños no acabara nunca?

-Sí, y personalmente no me parece bien que un mocoso como Volpek

utilice la magia de su antepasado.

Cierto, ¡eso es algo intolerable!

Eh... ¿No podría dejarnos bajar, por favor?

(AMBOS) ¿Eh? ¡Ah!

(Música)

¿Sabéis cómo consiguió derrotar a mi noble antepasada ese tramposo

de Alberto? (GRITAN)

-Arañando una pizarra con una tiza de diamante,

el sonido volvió loca a mi pobre antepasada,

así fue cómo le robó su libro.

Indignante, ¿no os parece? Eso mismo pienso yo.

Por suerte, tengo esos artilugios guardados en mi casa para que nadie

vuelva a usarlos. Tomad.

Usadlos con mesura. Confíe en nosotros, señora.

(Chirrido)

Para, por favor. -Nos romperemos.

-¡Ay!

-¡Qué horror! Es insoportable.

Vaya, parece que funciona. Pues claro que funciona.

Me vuelvo al bosque, ¿queréis que os lleve?

Eh... Tranquila, ya nos apañamos.

(Música tensión)

Ah, qué espanto. ¡Hala! Se acabó, otra directa al establo.

Majestad, si la conviertes en burro, ¿quién va a terminar el retrato?

Tú mismo, y más te vale hacer un buen trabajo o ya sabes.

(IMITA REBUZNO) (TRAGA)

(Continúa la música)

¡Ay!

(Chirrido)

¡Tú! ¡Me tienes hasta las narices!

(REBUZNAN)

(Música)

Sigue a esos rebeldes.

(Continúa la música)

Rápido, más rápido.

(Continúa la música, chirridos)

La tiza, ¡no!

(Continúa la música)

Ahora no, Mechita.

Esta vez estáis perdidos.

Eso te crees tú.

(RÍE) ¡Ay!

(Música)

¡Arre! ¡Arre!

(REBUZNA) (GRITA)

¿Habéis perdido algo, Majestad?

Poneos en fila, tenemos zanahorias para todos.

(Música)

Una muy buena nota para Mechita.

¡Eh! ¿Qué ha pasado?

¡Ay! ¿Por qué como zanahorias?

No te quejes, acabas de sacar el primer notable de tu vida.

¿Siguiente?

Siguiente...

¡Ey, rey de los niños mimados! ¿A dónde crees que vas?

No quiero ser un burro. Piedad. Te cedo el trono,

te nombro mi sucesor como rey de los niños.

De eso nada, un hijo mío no puede abdicar.

No hice trampas en el sorteo para que a...

Qué fallo. Bueno, puesto que el rey Volpek ha decidido abdicar,

demos larga vida al rey Pinocho.

(TODOS) ¡Bien!

De acuerdo. Pues, puesto que ahora soy el nuevo rey de los niños

os ordeno a todos vosotros...

¡que os divirtáis! (TODOS) ¡Bien!

En cuanto a ese zorro...

(Música)

¡Oh! Cómo odio el Día de los Niños.

Y a ese mocoso de Volpek, como me lo encuentre...

¿Te apetece un pastel?

Espero que hayáis traído ranas.