LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(NIÑOS) ¡Pinocho!

"COOKIE, LA IRRESISTIBLE"

(Música)

Ese es nuestro objetivo, la bola de cristal.

Tú, Cookie, distraerás a Alí Babá.

(ASIENTE)

Este dibujo no se parece mucho a Alí

y la bola de cristal tampoco.

Y, mientras tanto, Mechita y yo le haremos las preguntas

a la bola de cristal.

Sí, así sabrás si algún día dejará de crecer tu nariz al mentir.

Y yo sabré si algún día podré salir con...

(RÍEN)

Con alguien.

Eres dulce como una ensaimada. (RÍE)

Oh...

Sobre las alfombras mágicas, ¿pueden volar marcha atrás?

-Supongo.

-¿Y cómo se ducha el genio cuando está dentro de la lámpara?

-Pues... -Porque dentro de la lámpara

deben de estar muy oscuro.

Oye, y si eres tan rico, ¿por qué sigues trabajando?

¿Y ese gorro lo llevas porque estás calvo?

-¿Eh? Oh.

¡Ah! ¿Eh?

¡Ay!

Oh. ¡Ah!

Oh.

¿Ah? ¿Quién hay ahí? -¿Y por qué se dice ábrete, sésamo?

¿Por qué no ábrete, maíz o ábrete, cebada o ábrete, trigo?

¿Por qué sésamo?

¿Mm?

¡Oh!

¿Mm?

(RÍE)

-¿Eh?

-Espero que esta funcione mejor que la mía.

-Adiós. -¿Se le ha roto?

-Claro que no, la hice añicos. No me gustaban sus predicciones.

(RÍE)

Ah. ¡Jo! Ha faltado poco.

(Música tensión)

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

(GRUÑE) Oh.

¡Pinocho! ¿Eh?

No lo entiendo, solo estábamos paseando por aquí...

Ha sido culpa mía, Alí.

Me pusieron mucha vainilla en la crema y a veces me dan mareos

y me doy golpes con las cosas.

Oh, soy tan torpona... Mira qué manitas.

-¿Mm?

¿Ah? Ah...

Mm...

Tranquila. Lo siento, chicos, podéis iros.

¿Entonces dices que no te ha castigado ni nada?

No, y, además, ha insistido en darme estas chucherías

para que no me sintiera mal por ser patosa.

Con esta carita de pan y mi olor a vainilla

derrito cualquier corazón, o eso dice mi madre.

¿Dices que todo el mundo te dice que sí a todo?

¿Por qué me iban a decir que no?

¿Ah? ¿Mm?

¿Sería mucho pedirle que te dé el silbato?

Y que después te haga un baile. Sí, claro. Le vendrá bien distraerse

porque se le ve bastante preocupado.

Oh. ¿Mm?

¿Mm?

(RÍE) Uh. Oh.

¿Mm?

(RÍE)

Flipo. El poder de la vainilla mola.

(RÍE)

(HACE ESFUERZOS)

Es increíble. Que pida a Copo que haga la danza de los ogros.

No, mucho mejor, puede pedirle al alcalde

que se vista de hada. ¡No!

Vamos a mandarla a casa de la bruja para pedirle la bola.

¿Seguro que es buena idea? Porque estamos hablando de la bruja.

Mírala, nadie puede decirle que no.

(RÍE)

Además, ¿a ti no te interesa saber si la princesa Somnella

se va a enamorar de ti algún día de estos?

Ay, Somni. ¡No! No, no quiero.

¿Ah?

Llamas a la puerta, pones una sonrisa

y le pides que te dé la bola de cristal.

Pero es la bruja y me da miedo.

(ASIENTEN)

(Música terror)

Mm...

Solo es una señora mayor llenita de arrugas

y que apenas puede ver nada.

¡Ah!

(Risa)

¿Eh? (AMBOS) ¡Ah!

-Hace que la crema se me corte cuando sonríe así

y me mira con esos ojos tan... Siniestros.

(GRUÑE) Pero en realidad es un cacho de pan.

Venga, vamos, harás que se derrita su corazón.

Además, antes no te hizo nada en la tienda de Alí Babá,

¿verdad que no, Cookie? Pues claro que no.

Piénsalo, ¿conoces a algún ser al que no le guste la vainilla?

¿Mm?

(Música tensión)

Ay. ¿Mm? (RÍE)

Ay.

(Llaman a la puerta)

¿Mm? -¿Qué quieres?

Vamos, dilo, no me gusta esperar, y mucho menos a los niños.

-Hola, quería preguntarle si podía... (RÍE)

Te la he dado con queso. Pasa, sé por qué estás aquí.

Mi bola de cristal me lo ha contado.

-Ay.

(A LA VEZ) ¿Mm?

Bien, lo conseguimos. Imagínate todo lo que averiguaremos.

Lo que va a preguntar en los exámenes Copo.

Los secretos de Volpek.

Y si Follet va a ser gracioso algún día.

(RÍE)

(Música)

¿Entonces puedo acercarme?

¿Me deja coger la bola de cristal?

-Primero dime una cosa,

¿realmente tú qué quieres preguntarle a la bola?

(ASUSTADA)

-¿O es que no te importa nada que se aprovechen de ti

un par de niños cobardicas?

¿Lleva ahí dentro demasiado tiempo, no crees?

A lo mejor no ha sido tan buena idea mandarla sola.

Que sí, todo saldrá bien. Aúpame.

Aún no veo nada, acércate más.

Ay... ¡con cuidado!

Entra.

Ve tú, a ti se te da mejor hablar que a mí.

(Música)

¡Ay! (TITUBEA)

¿Señora bruja? ¿Cookie?

(SOLLOZA)

Pobre Cookie. -La pobre era tan joven.

(ASUSTADO) ¿Por qué decís pobre Cookie?

¿Dónde está?

Oh, es horrible. Anda, díselo tú.

-Es demasiado horrible. No, díselo tú. Yo no puedo.

-El bosque tenebroso. Allí se la ha llevado la bruja malvada.

¿Eh?

Jamás la encontraremos en este bosque.

(Aullidos)

¿Eh?

Pues claro que la encontraremos... Si dejas de ser un gallina.

(GRITA)

¿Quién es ahora el gallina?

Pinocho el supervaliente que se asusta con una mosquita.

(GRUÑE)

De todas formas, tu idea de la bola de cristal es una tontería.

(Gritos)

¡Cookie! ¡Por allí!

(Música)

¿Qué? ¿Has visto algo?

Huele como a tarta.

¿Hay una pastelería en el bosque? ¿No hueles eso?

Sí, porque huele como a...

¡Como a Cookie!

(RÍE) ¡Eso es!

(CHISTA)

Un caldero... Sí...

Viene de aquí, es vainilla. Espero que no sea...

¡Cookie! ¿Cookie?

(SOLLOZA) ¡Cookie!

Ha sido tu culpa. ¿Qué?

Tú también querías hacerlo.

A mí me pareció mal desde el principio.

No es verdad. Sí que lo es.

(Risa malvada)

No deberíais haberme mandado a esa niña tan apetitosa.

Porque con ella he hecho... ¡sopa de cookie deliciosa!

(RÍE)

Oh, no, está muerta. Sigo oyendo su risa.

(LLORA) ¡Cookie, Cookie!

¡Tachán! Os lo habéis tragado.

Pero qué... ¿Ha sido una broma?

No. Yo solo quería enseñaros... -Una lección.

A no aprovecharos de niños que son más pequeños que vosotros.

Creedme, yo en su lugar os hubiera hecho unas cosas terribles.

Lo sentimos. No volveremos a hacerlo.

Os perdono, chicos, pero...

¿podría dejarles mirar un poquito en su bola de cristal?

-¿Lo veis? Vuestra Cookie es la flor innata de la aldea?

Tenéis diez segundos para ver lo que el futuro os tiene reservado.

¡Eres la mejor! La mejor de lo mejor.

¿De verdad pensabais que me tragué la mentirijilla que me dijo Cookie

para sacaros del apuro?

-Ya solo os quedan 78 cacharros.

(Risa malvada)