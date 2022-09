(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"AMOR Y CABALLERÍA"

(Música animada)

¡Ah!

¡Ah!

Pinocho, 7 puntos - Mechita, 0. (RÍE) Deberías verte la cara.

(RÍE) ¡Deberías verte la tuya!

(Música animada)

¡Ya está aquí! -¡Espera!

Eh, esperad, ¿de qué estáis hablando?

¿Qué está aquí?

El nuevo libro de "Amor y caballería".

¿En serio? ¿Van a dejar un partido de magia por un libro?

Y un libro para chicas, además.

¡Eh! ¿Algún problema con las chicas? Ninguno, Somnella.

(Bullicio)

Clientes, amigos y amigas, tengo una noticia maravillosa.

Mañana, aquí mismo, junto a la fuente,

la famosa hada escritora Pixie Plumín estará firmando su último libro

de "Amor y caballería".

(Vítores)

¡Sí! Es el día más feliz de toda mi vida.

Vaya rollo.

(RÍE) ¡Sí! ¿Qué estáis haciendo ahí parados?

¡Daos prisa o se acabarán! No pienso leer un libro de esos en mi vida.

Ah... Tanto rosa me hace daño.

(RÍEN)

Ahora que ya tenéis ese rollo de libro,

¿podemos seguir con el partido de magia?

Lo siento, pero tengo algo mucho mejor que hacer,

como, por ejemplo, leer este rollo. Me has decepcionado, príncipe.

¿Cómo has dicho? Que a Cookie y a Betulla

les gusten esos libros... pase, pero tú eres un chico.

Oh, ¿así que piensas que hay historias para chicos

e historias para chicas?

Solo tienes que ver la tienda de Alí Babá, no hay más que chicas.

No me imaginaba que mis amigos fueran tan simplones.

Pues nada. ¿Seguimos nosotros con el partido?

Yo tengo que irme, mi madre me ha pedido que le ayude con algo.

Ja, ¿vamos a echar un partido de magia entre tres?

Qué divertido... Me piro.

(GRUÑE) Todo por ese maldito libro.

(Portazo)

Como pille al hada que ha escrito esa tontería...

¿Qué ve todo el mundo en ese libro?

Tu hada madrina te regaló el primer libro.

Léelo, puede que te sorprenda. Es un rollo, no me apetece.

¿Un rollo? ¿Cómo lo sabes si ni siquiera lo has abierto?

No tengo que leerlo para saber que no me gusta.

Escucha: "Érase una vez en un reino muy lejano una reina y un rey

que tenían una hija llamada Miranda.

Miranda no era una princesa como las demás porque,

a pesar de su corta edad, había salvado al reino del ataque

de un enorme dragón púrpura".

(Música tranquila)

¿Qué? ¡No! ¡No puede terminar así!

(Canto de gallo)

¡Tengo que leer el siguiente!

(BOSTEZA)

Ejem... Hola, Alí. Me llevaré ese librito que tienes ahí.

Lo siento, Pinocho, pero no te lo puedo vender.

Está reservado.

¿Reservado? ¿Quién lo ha reservado?

Una tal Scarlett Lavern. ¿Qué? Tiene que ser una broma.

No hay nadie en la aldea que se llame así, ¿verdad?

Mm... Cierto, ha debido de ser una broma.

De lo contrario, esa Scarlett Lavern ya habría venido a buscarlo.

Está bien. Es tuyo, toma.

(RÍE) ¡Genial! Mola.

¡Eh! ¡Ladrón!

(BOSTEZA)

(Música animada)

(GRITA)

(RÍE) ¡Mío!

(RÍE)

¿Volpek? ¿Qué estás haciendo?

¡Ese libro es mío!

¿Así que tú eres Scarlett Lavern? (RÍE)

Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? No, es que es para partirse.

Espera, tú eras el que decía que era un libro para chicas.

Igual que tú, ¿recuerdas?

Mira, voy a darte el dinero que has pagado y tú me vas a dar

el libro y nos vamos. Tú por tu lado y yo por el mío,

como si esto no hubiera pasado. ¿Vale?

Eh... No. (RÍE)

Uh... No te reirás tanto cuando todos se enteren

de que Pinocho lee libros de chicas. ¿Eh? Tú no me harías eso, ¿verdad?

Yo podría decirles a todos lo mismo de ti, Scarlett Lavern.

Está bien. Toma la mitad de lo que cuesta y ahora

es de los dos. ¿Vale? Y por supuesto...

Ni una palabra a los demás.

¿Trato?

Y entonces, después del accidente, por fin se encuentran.

Es todavía mejor que el primero. (A LA VEZ) Ay...

-Mi parte favorita es cuando descubres que Luelda

no es un hada, pero nadie se ha dado cuenta.

Y el ogro la amenaza con contarlo. Y de repente se cae al pozo.

(A LA VEZ) Uf...

¡Al fin un lugar tranquilo! ¡Eh!

Yo lo leo primero y tú lo leerás después.

¡Ni hablar! Vas a tardar horas en leerlo. ¿Y por qué tú primero?

(GRUÑE) Contigo nunca nada es fácil.

Está bien, iremos leyendo una página por turnos.

¿Por qué las princesas de los cuentos están siempre en la luna

cruzadas de brazos esperando a que aparezca un príncipe?

¿Ves que yo haga eso?

Lo siento, soy un zote. Lo estás haciendo muy bien.

(GRUÑE)

¡Espérate, no he acabado! Lees muy despacio.

Debería haberlo imaginado.

(Música animada)

Ay, qué golpe.

¡Ay! Oh...

(RÍE) ¿Qué te había dicho? Las princesas también salvamos

a los chicos.

"Basta. ¡Devuélvemelo! El libro también es mío".

"¡Todavía no he acabado!".

(GRITAN)

"¡Todavía no he acabado la página!". ¿Oyes eso?

"Vale, vale, está bien, pero date prisa".

¡De eso nada! ¡Leo más rápido que tú!

Y si te paras de dar vueltas a mi alrededor podría...

¿"Amor y caballería"? ¿También has caído?

¿Qué? ¿Esto? Bueno, no te lo vas a creer,

es como le estaba diciendo a Volpek. ¿A Volpek?

Está leyendo este libro a escondidas.

Ya, pues parece que tú también lo estás leyendo a escondidas.

¿Qué? No, de eso nada. (RÍE NERVIOSO)

Porfa, te lo pido, no se lo digas a nadie.

¿Pero qué te has pensado? ¿Que soy una chivata?

Mechi, tú también me guardarás el secreto, ¿verdad?

Eh, Mechita, hablamos contigo. ¿Eh? Sí, no te preocupes por mí.

¿Por qué ocultas a los demás las cosas que te gustan?

Es una pena y una bobada. Sí, supongo que tienes razón.

(SE ESFUERZAN)

Mechita, suelta. Es mi libro.

(A LA VEZ) ¡Ay! Lo siento.

No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.

¡No me lo puedo creer!

Es un placer conocerte, Betulla. ¿Sabe mi nombre?

Por supuesto que sí. Sé los nombres de todos mis lectores.

(Música tensión)

Ay...

¿Pinocho?

¡Dame ese libro! ¡Es mío! ¡Espera, no! ¡No!

¡Suéltalo! ¡Tú primero!

¡No!

(SE ESFUERZAN)

(A LA VEZ) ¡No!

¡Mira lo que has hecho, so tarugo! ¡Es tu culpa!

Pero bueno, ¿qué demonios está pasando?

Pinocho, ¿no se lo has contado? ¿Contarle el qué?

Pues...

pues que he leído "Amor y caballería"...

¡y es el libro más increíble del mundo entero!

¡Bravo, Nochi! Por fin has entrado en razón.

Sí. Genial.

-Cuánto me alegro, Pinocho. Bah, es patético, mejor dicho.

Rara vez he visto un lector tan apasionado como tú.

¿Qué? ¡Pero qué pasada! ¡Toma! ¡Gracias!

¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? A mí me parece que su libro

es más increíble que a Pinocho. Mucho más.

(RÍE)

Gracias, señora hada. Realmente admiro su trabajo.

No pongas esa cara, Mechita.

Así no tendrás que leer el libro de tu hermana cuando no te vea.

¡Lo sabía! La de veces que me he encontrado migas de pastel

entre las páginas.

Señora Plumín, un momento. ¿Puedo pedirle otra cosita?

¿Un autógrafo? (ASIENTEN)

¡Y yo! Yo lo pensé primero.

Hasta pronto, amiguitos. ¡Adiós! (A LA VEZ) ¡Adiós!

"Para Pinocho, que es mucho más cariñoso y caballeroso

de lo que nunca reconocerá. Pixie Plumín".