Misión - Rescatar Agapornis

# Vamos todos juntos,

# en busca de aventuras.

# Ayuda y protección, # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal,

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix, # soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

(Música)

Barney, tráeme la flauta.

Por fin he encontrado las aves perfectas

para mi espectáculo de elegancia.

(ASIENTE)

(GRAZNA)

¿Eh?

Esta flauta es uno de mis objetos más queridos.

Imita cualquier sonido de ave.

Solo hay que buscar el sonido adecuado para atraer al pájaro.

(TRINA)

(TRINA)

Hay que afinar.

(TRINA)

¡Ya lo tengo!

Es un placer.

Ahora, que empiece la función.

Y abracadabra. Soy genial.

Ya tenemos espectáculo.

(TRINA)

(Música)

(LADRA)

Uno y dos, y gira, y vuelta.

¡Yuju!

(TRINA)

(LADRA)

¿Qué estás haciendo?

Venimos a ensayar el espectáculo.

Espectáculo.

¿Te refieres al musical?

Donde bailamos al ritmo de esta música, ¿verdad?

No.

Se supone que tú interpretas la música.

Hola, chicos.

¿Estáis ensayando?

Estoy deseando veros actuar.

Emma, Tim.

Decidle a Matt que un musical es un concierto,

en un espectáculo de baile.

¿Eh? Estas equivocada, Jia.

Oh, oh. Animal en peligro. Ya ensayaremos más tarde.

Petronix Defenders.

(TODOS) ¡A la patrullera!

(Música)

Bien.

¡Vamos!

¡En marcha!

(Música)

Hemos aterrizado en África central.

A ver, ¿qué animal nos toca rescatar?

Un agapornis enjaulado.

Pobrecito pajarillo.

Como curiosidad.

Los agapornis tienen una pareja para toda la vida.

Pero este está solo.

(TODOS) ¡La jefa de la pista!

Oh, no.

Por eso está tan solo.

Tranquila, encontraremos a su pareja.

Ahí está.

Chicos, hay que reunir a los dos pajarillos.

Jia, tú eres la experta en aves. Necesitaré tu ayuda.

¡Cuenta con nosotros! Cuenta con nosotros.

Bien. ¡Petronix Defenders!

(TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

(Música)

¡Date prisa, Barney! Tardas demasiado en prepararte.

Bueno, vamos a ensayar.

(TRINA)

No, no, no. Tú no vas a ninguna parte, pequeño.

(TRINA)

¡Oh!

¡Funciona!

Chicos,

la jefa de pista utiliza su flauta para imitar el canto del agapornis.

Esos trinos le sirven para identificarse,

avisar de un peligro, o buscar amigos.

Está usando la flauta para obligarle a bailar para ella.

Qué mala es.

¡Tenéis compañía!

Oh.

(TRINA)

Es un agapornis.

Seguro que está buscando su pareja. La llevaremos con nosotros.

(TRINAN)

(LADRA)

El agapornis nos quiere ayudar.

¡Vamos!

(TRINA)

(LADRA)

Tenemos que distraer a la jefa de pista.

Muy bien.

Lanzaré un montón de llamadas de aves con mi pianófono.

No sabrá ni a dónde mirar.

¿Y si Pup-E y yo nos lanzamos sobre ella?

Golpearé su flauta con mi superdisco.

Matt, solo quieres presumir de Pup-E, como en el musical.

Paul-E debe salvar a las aves.

No es verdad.

(LADRA) Oh, no.

(LADRA) ¿Adónde ha ido el pajarillo?

Ha ido a liberar a su pareja.

Dos agapornis por el precio de uno.

Ahora que lo pienso, mejor dos estrellas que una.

Oh, quiero decir,

que más elegante que esto es imposible.

Oh, no. Se ha apoderado de ambos pájaros.

Bueno, seguimos adelante con el plan, ¿no?

¡Sí!

¡Con mi plan superpianófono!

¿Qué es esto?

¿Un león, una ballena, una función de payasos?

(RÍE)

Son esos pesados Petronix.

Ese no era el plan.

No seas egoísta, Jia.

¡Vamos, Pup-E! ¡No!

¡Vamos, Paul-E!

¡Barney, llévate a mis estrellas!

(LADRA)

¡Lanzando cortaligaduras!

¡Oh!

(TRINA) (LADRA)

(TRINA)

(LADRA)

¡Barney, la jaula!

Chicos, ¿estáis bien?

¿Uhm?

¡Superpianófono!

¿Eh?

Disculpa, Matt.

(GRITA)

Un bonito final para nuestro ensayo.

Activando depósito mágico.

Deprisa, Barney. Nos largamos.

Hemos arruinado el rescate.

Lo siento, Matt.

Tenía que haber colaborado contigo.

Yo también, Jia.

Chicos, la jefa de pista está huyendo.

Está bien.

¡Petronix! (AMBOS) ¡Match-Modo!

¿Eh?

¡Se acabó, jefa de pista!

De eso nada.

(LADRA) Quieta ahí.

Si creéis que un pájaro gigante

me va a impedir usar mi increíble flauta controladora...

(RÍE)

¿Eh? ¡No! Paul-E, ¿qué haces?

¡Cuidado, Matt!

Adoro esta función.

¡No! ¡Paul-E, para!

¡Pup-E, vamos!

Chicos, Paul-E está controlado por esa flauta.

Eso es lo peor. ¡Tenemos que hacer un plan juntos!

¡Vale! necesitamos tapones para los oídos,

para que Paul-E no oiga la flauta.

Hora de mi truco especial.

¡No! ¡Paul-E, no!

(GRITA)

¡Oh, no! ¡El revoloteo no!

¡Paul-E! ¡Para, por favor!

¡No tengo tapones para los oídos!

¡Pero tengo superlimo!

Me gusta el plan.

¡Lanza el limo, Matt!

¡Sí!

Las aves tienen unos agujeritos a ambos lados de la cabeza.

Entendido.

¡Estabilízate, Pup-E!

¡Ahora! ¡Lanzando superlimo!

¡Bien hecho, Matt!

Ahora el otro.

¡Bien!

Paul-E es libre.

Muy bien.

somos dos contra la jefa de pista.

¡Oh! ¡Lanzando supervibraciones!

(GRITA)

(TRINA)

Vete con tu pareja.

(AMBOS) ¡Bien!

No os alegréis mucho.

Mientras tenga mi flauta, encontraré otras aves para controlar.

¡Oh, mi flauta!

Bien hecho, pequeña.

¡No es justo!

Esa es mi flauta mágica.

¡Barney, páralos!

Tengo una idea.

¿Y si uso la flauta para imitar a Barney?

Paul-E, ayúdame a subir el volumen al máximo.

(GRITA)

¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo conseguimos!

¡Barney, Barney!

¡No hagas malabares, cabeza de chorlito!

¡Ven a recogerme!

Acércate, Barney.

(TRINAN)

Una bonita pareja de animales rescatados.

Misión cumplida.

(TODOS) ¡Bien!

Jia, ¿y si Paul-E y tú tocais la melodía en nuestro musical?

¿Y Pup-E y yo bailamos?

Sí, buena idea.

Las cosas salen mejor cuando trabajamos juntos.

(RÍEN)

(TRINAN)

(Música)