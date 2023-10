Misión - Rescatar Rinoceronte

# Vamos todos juntos

# en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix.

# ¡Petronix! #

(RÍE)

Perfecto, justo lo que buscaba para mí zoológico.

(RÍE) -(JADEAN)

-¿Qué estás admirando, jefe?

-Mi nueva estrella.

-¿Eh? -La mamá rinoceronte es perfecta

para mi zoo de lucha libre.

Humano contra rinoceronte. (AMBOS) Oh.

(RÍEN) -¿Pero, jefe,

no será un poco peligroso?

-Tranquilos. -¿Eh?

-Cualquiera podrá luchar contra un rinoceronte

con mi "Mac-campo de fuerza invencible 3000".

(AMBOS) Guau.

-Hagamos una prueba.

(AMBOS) ¿Eh?

(RÍEN) -Oh.

-(RÍE)

-(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITAN)

-Tú no te vas a ninguna parte, querida.

-(GRUÑE)

-(RÍE) Ánimo, grandona.

Oh.

Olé.

(RÍE)

Humano 1-Rinoceronte 0.

(Música)

Creo que están perdiendo.

Emma, tengo una idea.

¿Estás preparada?

Tira. (GRITAN)

-(LADRA)

(AMBAS) Bien, ganamos.

(RÍEN) Pero si somos más fuertes.

La fuerza no lo es todo, chicos. (RÍE)

Quiero la revancha.

(Alarma)

Ahora no, animal en peligro.

Petronix Defenders... (TODOS) A la patrullera.

(Música)

(LADRA)

Bien.

(PÍA)

(RÍE) Vamos.

(RÍE) En marcha.

# Petronix.

# Go, go, go.

# Go, go, go, go.

# Petronix.

(Música)

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix. #

Hemos aterrizado en Sudáfrica.

(TODOS) Danny MacTrapp.

Fijaos en ese pobre rinoceronte.

Los rinocerontes se guían mejor

por su olfato y su oído que por su vista.

Son muy pacíficos, pero si les atacan,

son muy agresivos.

Y uno de ellos ha caído en sus garras.

Oh, no, sus crías.

Vale, entonces tenemos que reunir a la mamá con sus crías.

Emma, vigila desde aquí.

Petronix Defenders... (TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

(Música)

Vamos a liberar a los pequeños.

Jia, ¿puedes vigilar a MacTrapp mientras tanto?

Ahora mismo.

-¡Ayuda! -¡Socorro!

¡Cuidado!

(GRITAN)

No saben cuándo frenar.

Van a atropellar a Mo y Jo. Tengo una idea.

A los rinocerontes les tranquiliza el agua.

(GRITA) -Que alguien los pare.

(GRITAN)

¡Súper hidrobomba!

(GRITAN)

Muy bien,

pero todavía hay que ayudar a esos dos.

¿Qué? ¿Os apetece jugar a las maquinitas?

Buena idea.

Usaremos el barro para detenerlos. Estupendo.

Al barro con ellos.

(RÍE)

(GRITAN)

(RÍE) (GRITAN)

Bien. (LADRA)

Bien hecho, chicos.

Jia, ¿cómo van las cosas por tu lado?

MacTrapp está alejando a la mamá de sus pequeños.

No se lo permitiré.

¿Dónde se habrán metido ese parte zoquetes?

¿Eh? -(PÍA)

Alto, MacTrapp.

No permitiré que te lleves a la mamá rinoceronte.

Superdianófono.

(RÍE) Por si no lo sabías, soy invencible.

Chicos, yo sola no puedo detenerle.

(RÍE) Si quieres, podemos pasarnos todo el día así.

Vamos a ayudarte.

Se va a enterar.

(RÍEN) -No podéis contra él.

Es invencible, como nosotros. -Sí.

(RÍE) (AMBOS) ¿Eh?

Emma, ¿puedes venir a ocuparte de los pequeños?

Sí.

Mirad, están llamando a su mamá.

Tendrán hambre.

Tim, ¿qué comen los rinocerontes?

Hierba, corteza, plantas

y frutas de aroma intenso. Perfecto.

(MAÚLLA) Bien,

vamos a necesitar mucha fuerza para enfrentarnos

al invencible MacTrapp y a una mamá furiosa.

Vamos allá.

Petronix... (TODOS) Max Modo.

Ja.

(Música)

(RÍE)

Creo que los Petronix tienen ganas de lucha libre.

(RÍE)

No buscamos pelea, MacTrapp,

solo venimos a por la mamá.

Vale, me rindo, vosotros ganáis.

¿En serio? No.

(RÍE)

El invencible MacTrapp contra "robamascotas".

Cuidado, Matt.

Lanzando supercable.

¿Eh?

"Chicos, ¿recordáis que los rinocerontes

se ponen muy agresivos?

Pues está mamá va a atacar al objeto más grande

que vea". A nosotros.

Eh... (RÍE)

Genial, voy a ayudarla.

MacTrapp presenta el espectáculo del siglo.

Petronix Defenders contra...

el invencible rinoceronte 3000.

-(GRUÑE) -(LADRA)

¡Ah!

Oh, oh... Eh,

alguien se ha metido en un buen lío.

Shell-E, modo deslizamiento.

(GRITA)

Oh...

Supergarras.

Te cubro tu espalda, o sea, tu caparazón.

Gracias, Jia.

Esto no va bien.

Mamá rino se pone cada vez más furiosa.

Hay que alejarse de ella.

(AMBOS) Eh, jefe.

¿Nos hemos perdido algo? -Mi victoria absoluta.

-(VITOREAN Y RÍEN) -MacTrapp 1-Petronix Defenders 0.

(RÍEN)

-Oh, oh... -Vaya, mamá parece enfadada.

-Tranquilidad, chicos. -¿Eh?

-Desactivaré su Mac-campo de fuerza invencible

y la detendré con mi "crocoarma".

Eh... Pues no. (AMBOS) ¿Eh?

-(GRUÑE) -Estás demasiado lejos

para alcanzarla. -Sí.

-(GRITA) Vamos, déjame probar a mí. -Puedo hacerlo yo solo.

-(GRITAN)

-¡Oh, no!

-(GRITAN) -¡Socorro!

-(GRITAN)

MacTrapp y sus secuaces están atrapados

y han perdido el mando a distancia.

Mamá rino no se calmará

hasta que esos tres dejen de estar encima de ella.

Me temo que va a atacar a todo lo que tenga por delante.

Yo la pararé.

Superlanzador de lino.

(GRITAN)

No ha funcionado. Ahora déjame a mí.

Supervibraciones.

(GRITAN)

No, solo he conseguido derribar un árbol.

Gracias, MacTrapp.

Ahora sí que se ha vuelto invencible.

La pararemos. Solo necesitamos más fuerza.

Shell-E, súper turbo ruedas.

La pararé con mi gancho.

Espera, hay que buscar otra forma.

La fuerza no lo es todo. Tienes razón.

Matt y yo perdimos la partida, aunque éramos los más fuertes.

Usaremos los Pet Móviles para que las mascotas nos traigan

el mando a distancia.

¿Vale, Pup-E? (LADRA)

Distraeremos a la madre para que las mascotas busquen

el mando. (GRITAN)

Vamos.

(GRITAN)

(Música)

(PÍA) -(GRITAN)

Bien, solo hay un modo de cumplir nuestra misión.

Hay que devolverle sus pequeños.

"Emma, ¿sigues con las crías?"

Sí, les he encontrado unas ciruelas marula riquísimas

y les encantan. Muy bien.

Vamos hacia allá. (GRITAN)

Oh. (GRITAN)

Ahora sí que está furiosa de verdad.

¿Eh? (GRITAN)

-¡Cuidado! -(GRITAN)

No ha parado ni al ver a sus pequeños.

Oh, es evidente.

Tiene mala vista y el campo de fuerza anula

su olfato.

No parará ante nada.

Está volviendo.

¿Qué podemos hacer? (PÍA)

El mando a distancia.

Muy bien, Paul-E.

Ajá. (GRITAN)

Y... fuera con el campo invencible.

(GRITAN)

(RÍE) ¿Lo has visto, Matt?

En cuanto ha olido a sus crías, mamá rino se ha calmado.

Oh, son una preciosidad.

Qué monada. Vale, serán muy monos

y lo que queráis, pero ya me estáis devolviendo

el mando a distancia.

-(GRUÑE) -(GRITAN)

Ahora son ellos los que no van a parar de correr.

Me parece estupendo.

Adiós, hasta nunca.

(PAUL-E) Nunca.

Otro animal rescatado.

(TODOS) Misión cumplida.

Esta vez lo conseguiremos, Tim.

Usaremos la habilidad, no la fuerza.

Yo te anclo mientras tú tiras, ¿de acuerdo?

Esta vez lo conseguiremos.

¿Listas? Listas para ganar de nuevo.

Sí. (RÍE)

Uno, dos, tres.

(HACEN ESFUERZOS Y RÍEN)

(Música)