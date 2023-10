Misión - Rescatar Rana Dardo Dorada

# Vamos todos juntos

# en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix.

# ¡Petronix! #

Date prisa, Peeves,

que es para hoy.

-Me doy prisa, princesa.

Tiene que estar por aquí cerca.

Oh, aquí estás.

Ven, ven aquí.

Ven aquí.

-Oh... Déjate de hacer malabares, Peeves.

Tráeme esa rana ya. -Ahora mismo, princesa.

Ya es mía.

Oh, no.

¿Pero a dónde ha ido?

-Sobre tu cabeza.

-Oh, eso lo explica todo.

-Si es que todo lo tengo que hacer yo.

-¿Eh?

Oh. -Rápido, trae la jaula.

-Ahora mismo, princesa.

(CANTURREA)

Voilà.

-Y ahora, mi bola de discoteca de colores bonitos.

Que empiece la fiesta. Que brille todo.

¡Uhhh!

-(RÍEN)

(Música)

Apuesto a que nunca habéis visto algo así.

Estaba en mi trastero.

Escuchad.

(Música)

(RÍEN)

Tim, ¿no te apetece bailar? Sí, anímate.

Es que ahora no me apetece mucho.

Venga, es genial.

A mí no me va esta música de discoteca.

(Alarma)

Oh, oh.

Animal en peligro.

Petronix Defenders... (TODOS) A la patrullera.

(Música)

(LADRA)

Bien.

(PÍA)

(RÍE) Vamos.

(RÍE) En marcha.

# Petronix.

# Go, go, go.

# Go, go, go, go.

# Petronix.

(Música)

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix. #

Hemos aterrizado en Colombia.

A ver cuál es el problema.

(CANTA) -¡Uhhh! (RÍE)

(TODOS) ¡Ah!

¿Petswiper ha organizado una fiesta?

¿Por qué les ha dado a todos por bailar?

¿Pero dónde está el animal que atrapado?

Mirad, está en esa bola.

Es una rana dorada venenosa.

Oh, qué bonita.

Es preciosa.

La princesa la utiliza para proyectar sus rayos dorados.

Su color es una advertencia para los depredadores.

Su piel es muy muy venenosa.

Segrega una sustancia que te puede poner muy enfermo

si la tocas.

Como el puercoespín.

Es bonito, pero sus púas pueden hacer daño.

Aunque sea venenosa, hay que salvarla.

Cuenta conmigo.

Kitt-10 y yo estamos listas. Eh...

Yo me quedo aquí vigilando a la princesa Petswiper.

Por si acaso. De acuerdo.

Petronix Defenders... (TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

En marcha.

Ya sé que te gusta bailar, Shell-E,

pero mejor otro día.

Bien, este es el plan.

Atrapamos esa bola y liberamos a la rana.

Genial, vamos allá.

Se acabó la fiesta.

(AMBOS) ¿Eh?

Libera a esa pobre rana de la trampa ahora mismo.

Primero, es una bola brillante de discoteca.

-Exacto. -Y, segundo, es mi fiesta privada

y a vosotros no os he invitado. -Totalmente de acuerdo.

-Bueno, si os ponéis así...

-(GRITAN)

-(RÍEN)

-Hasta la vista.

-(RÍE) -Peeves.

-Ahora mismo, mi real minina.

(Música)

-(LADRA)

Tim, la princesa ha huido.

No os preocupéis, la estoy siguiendo con el radar.

Ya la tengo.

Va hacia un claro al suroeste.

Bien hecho, Tim.

Vamos, chicas.

Petronix... (TODOS) Max Modo.

(Música)

(LADRA)

(Música)

(MAÚLLA)

(Música)

¡Uhhh!

Mirad, ahí abajo, en el claro.

(CANTA) -(RÍE)

¿Eh?

Otra vez esos aguafiestas.

Queréis bailar, ¿eh?

Lucíos en la pista de baile.

Que brille todo.

¿Qué es esto?

¡No!

(CROA)

-(RÍE) -Que empiece la fiesta.

(Música)

Oh, no.

No puedo manejar a Pup-E.

Y tampoco puedo manejar a Paul-E.

(RÍE)

La bola de discoteca la controla con el cetro.

Tim, te necesitamos.

Eh...

Ánimo, chicos.

Seguro que lo conseguís.

¿Qué?

¿No ves que es esa bola brillante lo que les hace bailar?

Pero... ¿Y si me da a mí?

No quiero bailar delante de todos.

Me hace sentirme ridículo y torpe y...

Tienes razón, Shell-E, tengo que ir.

Haré lo que pueda.

(CROA)

-¡Yupi!

-(RÍEN)

¿Cómo podemos quitarle ese cetro?

¿Quieres que baile?

Quieres que haga como si bailara.

¿Eh?

Mis amigos y esa ranita me importan más que otra cosa.

Vamos allá.

Princesa Petswiper.

(AMBOS) ¿Eh?

Suelta a esa rana ahora mismo.

Eh... No.

¿Qué tal si te hago bailar un poco? -(RÍE)

¿Lista para actuar, Shell-E?

(RÍE) Que piense que nos ha dado.

Oh, lo has conseguido, princesa.

-(RÍE) Oh, no, le ha dado a Tim.

Ahora está todo perdido.

Espera, no brilla como nosotros. (RÍE)

Es un truco.

Por fin me he librado de esos pesados Petronix.

-(RÍE) -Vamos a celebrarlo.

(RÍE)

Rápido, Tim, atrapa el cetro.

(CANTURREA) -Mmm...

Tim, Peeves te está mirando.

Haz como que bailas disco o sospechará de ti.

¿Cómo?

Pero si no sé bailar disco ni ningún otro baile.

La caminata lunar.

(CANTA)

-Aquí pasa algo raro.

-Oh.

-Princesa, es una trampa, no brilla como los demás.

Guau, qué bueno. (RÍEN)

(RÍE) (CROA)

-Peeves, recupera mi bola brillante.

-Ahora mismo.

¡Ah!

Oh, para, tortuga pesada.

-(GRITA)

Oh.

-¡Oh, no! -(CROA)

-(LADRA) -(MAÚLLA)

Bien, ya somos libres. (RÍE)

Menos mal, ya estaba harta de bailar.

Ven aquí.

-Oh...

-(CROA)

-(RÍE)

-(CROA)

-¡No! -Oh, no.

-¡Peeves! Se va con la rana.

Sí, pero recuerda que esa rana es muy venenosa.

¿Qué?

-(GRITA) -¿Esa rana es venenosa?

Pero, por favor, os lo ruego,

salvad a mi querida princesita.

Está bien, haremos descender el carruaje.

Tim, encárgate de la rana.

Petronix Defenders... (TODOS) ¡Al rescate!

-¡Al rescate! (TODOS) ¿Eh?

(Música)

-(HACE ESFUERZOS) -(CROA)

¡Supergarras!

¡Lanzando cables!

(GRITA)

(GRITA)

¡Superlazos pegajosos!

(HACEN ESFUERZOS)

-(CROA) -¡Ah!

(GRITA)

-Oh, no.

Haz algo, haz algo.

Oh, por favor, por favor.

Tengo una idea.

Voy a enviarla hacia tierra firme.

Copiad mis movimientos.

Vamos a estabilizar el carruaje.

Pup-E.

Kitt-10.

Oh, no, no. Paul-E.

Por favor, por favor.

Id bajando el carruaje.

Cuidado, cuidado.

-Estate quieta, ranita.

(AMBOS) ¿Eh?

-Oh... ¿Estás bien?

Ocupaos de vuestras cosas y dejadme en paz.

-(CROA)

¿Eh?

¡Hidroescudo!

(GRITA)

Ufff, por qué poco.

Muy bien. Bien hecho, Tim.

Genial. Oh, cielos, princesa,

esa rana es muy venenosa. -(GRITA)

-Podría haberte hecho mucho daño.

-¿Eso es cierto? -Sí.

Desde luego.

Eso muy bonita,

pero es uno de los animales más venenosos del mundo.

(GRITA) -Oh.

-¿Qué queréis, una medalla por salvarme?

-Esa es su manera de dar las gracias.

Por cierto, es la segunda vez este año

que os da las gracias.

-Peeves, qué decepción. Es una rana muy aburrida.

Vámonos. -Ahora mismo.

Otro animal rescatado.

Misión cumplida. Bravo, Tim.

Lo has conseguido.

Enhorabuena. Sí,

y eso que bailar te daba demasiada vergüenza.

¿A quién, a mí?

(RÍEN)

(Música)