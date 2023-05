Petronix - Misión - rescatar canguro rojo

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

¿Por qué no esperamos al canguro cerca del río, jefe?

-Porque el canguro puede pasarse días enteros sin beber, zoquetes.

Por el contrario, no puede resistirse a los mangos. ¿Eh?

(CHISTA) Mirad. -¿Eh?

-Una mamá canguro con su pequeño en el marsupio.

Mis "magnetorans" tienen los elctroimanes

más potentes de la Tierra.

"Magnetoran", ¡a traer!

-¡Ah!

(RÍE) ¿Eh?

¡Chicos, alejaos de la trayectoria de la jaula!

-(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Subidla al helicóptero!

Será la estrella de mi zoo, Mac Saltarín.

-Sí, jefe.

-(RÍE)

(RÍEN)

¡No corras, cobarde!

(RÍEN)

¡Toma!

¡Oh!

¡Ay! (RÍEN)

Has fallado.

¡Ja! Te pillé.

¡Je! No me vas a dar...

Te pillaré, Emma.

(SE BURLA) ¡Fallaste!

¡Fallaste!

¿Oh?

Te lo dije.

(RÍE)

Has intentado mojarme tantas veces que ya se te ha acabado el agua.

(Alarma)

Oh, oh. Animal en peligro.

Salvado por la campana. Otra vez será.

(RÍEN)

Muy bien. Petronix Defenders...

(JUNTOS) ¡A la patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

(Música)

¡Petronix!

¡Petronix!

¡Petronix!

(Música)

¡Petronix!

Bien, hemos aterrizado en Australia.

A ver cuál es el problema.

Oy... Han atrapado a un canguro rojo en el desierto australiano.

(JUNTOS) ¡Mac Trapp!

Es el mayor de los marsupiales.

Hace falta una supertrampa para cazarlo.

Y un superequipo para salvarlo.

Id vosotros, yo os ayudaré desde aquí.

Petronix Defenders...

(JUNTOS) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

(Música)

¡Sujetad la jaula con fuerza, zoquetes!

-¡Lo estamos haciendo!

(GRITAN)

-Ah...

Ese canguro rojo es mucho más fuerte que tú, Mac Trapp.

Y espera a que utilice su cola.

Ah, mira quiénes han venido, los Petronix Defenders.

Preparaos para mi magnetogolpe.

"Magnetoran", ¡a traer!

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh! Menos mal que ha fallado.

(LADRA)

Chicos, creo que no ha fallado.

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

¿Qué ha pasado?

Los "magnetoran" de Mac Trapp actúan como imanes gigantes

y atraen todo lo que contiene metal.

Como los cascos, los aparatos y las motos.

Y las mascotas.

Hasta la vista, Petronix.

Tranquilos.

A mis "magnetorans" se les acabará la batería dentro de un buen rato.

(RÍE)

¡Mirad! ¡Una cría de canguro!

Han atrapado a su mamá.

Oy, pobre pequeño.

Hay que ayudarle.

¡Superpianófono, vibraciones sónicas!

Eh, eh, eh...

¡Oh, oh, oh...! ¡Ay!

¡Uf!

¿Sabes lo que haces?

Oh... No.

¡Ah!

¡Sí! Buena idea.

Podemos avanzar saltando de un "magnetoran" al siguiente.

Sí. Ese era justo el plan que tenía.

¡Vibraciones sónicas!

(TODOS) ¡Oh!

Gracias, Jia.

No os separéis.

Esos "magnetorans" no tienen la suficiente fuerza

para atraeros a todos al mismo tiempo.

Recibido, Emma. Salgamos de aquí todos juntos.

(SE ESFUERZAN)

Parecemos una tortuga gigante.

(RÍEN)

Estamos saliendo del campo magnético.

(JUNTOS) ¡Bien!

Liberaremos a tu mamá, pequeño. Confía en nosotros.

Emma, ¿localizas a Mac Trapp?

Los ondas magnéticas interfieren en el sistema de localización.

Bien, chicos, vamos a montar mi zoo saltarín.

-(EL CANGURO RUGE) -¡Para ya, alborotador!

¡Ya basta!

Ese ruido... Así es como los canguros se avisan del peligro.

¿Podría ser...? ¡Oh!

Los tengo. Ahí está el canguro. ¡He encontrado a Mac Trapp!

Estupendo. ¡No perdamos más tiempo! Vamos a por ellos.

Emma, ¿te puedes ocupar del pequeñín?

Claro que sí. ¡Unidad médica!

(Sirena)

(Sirena)

Sube, pequeñín. Con Emma estarás a salvo.

Y ahora, Petronix... (JUNTOS) ¡Max Modo!

¡Ja!

(LADRA)

(Música)

(LADRA)

¡Uoh...! ¡Ja!

(Música)

¡Mac Trapp os lleva mucha ventaja!

¡Superturborruedas!

Mac Trapp es veloz, pero yo lo soy más.

¡Modo supersónico!

¡Oh...!

Os tengo. (RÍE)

Os sentís invencibles en vuestra gran coraza metálica, ¿eh?

Agarraos bien fuerte, chicos. ¿Eh?

"Magnetoran" ¡repele-atracción!

¡Oh...!

¡Atraer!

(GRITA)

¡Repeler!

(GRITA)

(RÍEN)

¡Atraer!

Jia, ¿estás bien?

Tío... ¡No, no puedo mantener la estabilidad!

¡Me estoy mareando!

Ya me encargo yo de pararle los pies a estos.

"Magnetoran", ¡atraer!

Tim, ¡cuidado!

Oh...

¡Ah!

¡Vamos, Shell-E!

Oh. Estamos inmovilizados.

(RÍE) Me queda uno más para el robo-perro.

¡Vamos, Pup-E!

Activando ¡modo vuelo!

Matt, es mejor que te alejes de Matt Trapp.

Si te quedas atrapado, nunca liberaremos a mamá canguro.

Tienes razón, Emma. Repetir el mismo error,

una y otra vez, no es la mejor solución.

Te atraparé, chico del robo-perro.

Y lo mismo digo de Mac Trapp. ¡Eh, una idea!

Eh, Mac Trapp, ¿a que no me pillas?

(SE BURLA)

"Magnetoran", ¡atrae!

¡Has fallado!

(GRITAN)

(RÍE)

¿Sí? ¡Ahora verás!

¡Toma, toma, toma, toma!

Fallaste. ¡Toma, toma!

¡Fallaste! Fallaste otra vez... ¡Toma!

Qué mala puntería. ¡Toma, toma!

(RÍE) ¡Lanzando disco-hueso!

Ya eres libre, Jia.

Gracias, Matt.

Br... Me estaba empezando a marear.

¿Le ayudas a Tim? Lo entretengo a Mac Trapp.

Recibido.

¡Vamos allá, Paul-E!

¿Eh? Oh, no, ¡tú no vas a ninguna parte!

Activando disco-hueso.

Lo siento, Mac Trapp.

Los aparatos ya no nos asustan.

¡Je!

Pesados Petronix.

¡Supergarras!

¡Oh...!

¡Bien! ¡Tim es libre! Vamos a ayudar a Matt.

Algo me dice que ya no os hace falta.

¿Eh? ¿Pero dónde están todos mis "metorans"?

Un pajarito me ha dicho que me has lanzado

tantos y tantos "magnetorans" que ya no te queda ninguno más.

¿No es así? Te vas a enterar.

Superlanzador de limo.

(GRITAN)

Fallaste otra vez.

(RÍE) Mira lo que tengo aquí. Me queda uno.

Esta vez sí que te voy a pillar.

(TODOS) ¡Oh!

"Magnetoran", ¡atracción máxima!

Estúpido canguro.

(TODOS) ¿Oh?

¡No, no puede ser!

(GRITAN)

Chicos, tengo una idea.

Los bloquearemos. ¡Baja despacio, Pup-E!

(GRITAN)

¡Aléjate con el robo-perro!

(GRITAN)

Qué mala pata. -¿Eh?

-¿Qué hacemos, jefe?

-Los Petronix han vencido.

Desactivamos los "metorans" y nos vamos a casa.

Esa es una buena decisión, Mac Trapp.

(RÍEN)

¡Supergatolazo!

Oh...

Los canguros pueden correr a 50 kilómetros por hora

y saltar dos metros.

Mac Trapp nunca lo volverá a cazar. Otro animal rescatado, chicos.

Misión cumplida.

Ah, ya hemos acabado la misión, ¿eh?

La lección de hoy: el agua no se desperdicia.

¡Ja! ¡Ay!