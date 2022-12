Mya Go Up up and away

121030

Mya Go en inglés

5551337

Mya Go Up up and away

Mama Make se lleva a Mya y a Ruby a dar una vuelta con su nueva máquina voladora. Despegan y sobrevuelan el pueblo de Cadadía. Pero será mejor que vuelvan a tiempo para disfrutar de las creps de Papa Make.



5 min, 9 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5551337/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/mya-go-ingles/video/mya-go-up-up-and-away/5551337/

https://www.rtve.es/v/5551337/

Mya Go en inglés - Mya Go Up up and away