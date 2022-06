Comer sano y natural es siempre la mejor receta.

Verás que este planeta ofrece un menú genial.

Come sano y natural para llegar hasta la meta.

Descubre como Habis los tesoros que la tierra nos da.

"HOY: HABIS, EL REY TARTESO"

(ININTELIGIBLE)

Las amarillas.

A mí también, son mis preferidas.

(ININTELIGIBLE)

Ya, ya lo sé, me lo has dicho un montón de veces.

Las verdes no se pueden comer.

Luli, ¿qué es todo eso que traes?

Hemos estado recolectando frutos y semillas del bosque.

Mi vida, me parece muy bien, pero recuerda, tesoro,

has de comer lo que conozcas, porque hay frutos

que pueden ser peligrosos.

No te preocupes, Lucrecia, mis amigos me están enseñando

los que son comestibles.

Vas a ver, voy a preparar una merienda

para chuparse los dedos.

¡Ay, qué bien! ¿Han visto?

Miren, Lulila nos va a hacer una merienda deliciosa.

Pero si aquí solo hay cosas extrañas.

Son frutos del bosque, están de rechupete.

Pues no parecen gran cosa. Es verdad.

Además, nosotros no necesitamos comer nada de eso

porque hemos traído nuestra propia merienda.

¿Veis? Seguro que a vosotros también os apetece. ¿Queréis?

No, no, no estoy a dieta. No, no.

Pues no sabéis lo que os perdéis. ¡Esto está buenísimo!

Bueno, Lucho, en la naturaleza pueden crecer muchas cosas

tan ricas o más que esos bollos. Mirad.

Aquí les traigo una historia que es perfecta para la ocasión.

(Música)

"Cuenta la leyenda que los tartesos

eran un pueblo bárbaro que se alimentaba siempre de carne.

Su rey, Gárgoris, estaba cansado de que las bestias del bosque

se comieran su ganado.

Así que mandaba todos los días al mejor cazador

para que acabara con ellas.

Hasta que un día nació su nieto, Habis,

que tenía una extraña marca en la frente.

No había duda, aquel signo profetizaba

que Habis se convertiría en el rey de las bestias.

Gárgoris estaba aterrado.

¿Cómo iba a ser su nieto el rey de sus enemigos?

Así que decidió deshacerse de él

abandonándolo en una cesta río abajo".

(Música)

"Pero el niño no se hundió, y acabó en una orilla,

donde fue descubierto por una loba.

El niño no paraba de llorar, tenía mucha hambre,

así que la loba no tuvo más remedio que darle de comer.

Días después, el cazador descubrió que Habis seguía vivo.

Lo capturó y lo llevó a la aldea.

(Música)

El rey no podía creer que el niño hubiera sobrevivido.

Tendría que deshacerse de él de una forma más drástica.

El cazador lo condujo hasta un acantilado y lo arrojó al mar.

Habis estaba perdido, era demasiado pequeño para saber nadar.

Pero milagrosamente, una gran ola lo llevó hasta la orilla.

Allí le encontró una cierva, que no dudó en acogerlo a su lado.

Habis creció, convirtiéndose en un chico grande y fuerte.

La cierva le enseñó a alimentarse

de los árboles y las plantas del bosque.

Así fue como aprendió a diferenciar cada planta y fruto que allí crecía,

y descubrió que si plantaba una de aquellas semillas

con el tiempo obtendría una planta llena de alimento.

Hasta que un día, el cazador volvió a encontrarlo en medio del bosque.

Aunque Habis trató de escapar, el cazador consiguió atraparlo

y llevarlo junto a rey.

Cuando Gárgoris vio al joven,

descubrió enseguida la marca en su frente.

¡Era su nieto Habis! Corrió a abrazarle,

disculpándose por lo que le había hecho hace muchos años.

Habis no solo le perdonó de buena gana, sino que además,

estaba dispuesto a mostrarle todo lo que había aprendido en el bosque.

De esta forma, el joven enseñó al rey a alimentarse

con los frutos y plantas que nos da la naturaleza.

Con el tiempo, Gárgoris pasó a la historia

como el rey que enseñó a los tartesos la agricultura.

En cuanto a Habis, acabó convirtiéndose

en el digno sucesor del rey en el trono, y desde entonces,

los hombres y los animales del bosque vivieron en perfecta armonía.

(Música)

Gárgoris jamás había imaginado todo lo que los animales

podían enseñarle. Es verdad, Lucrecia,

aún tenemos un montón de cosas que aprender de la naturaleza.

No sabéis lo ricas que están estas bayas silvestres.

Ojalá alguien hiciera un bollo con ellas.

Te lo puedo hacerlo yo.

Bueno, Lucho, veo que has aprendido la lección,

pero recuerda, tesoro mío, has de saber diferenciar

el fruto que se puede comer y el que no.

Buah, esta es la segunda cesta que me como y no me ha pasado nada.

(ININTELIGIBLE)

(RÍEN)

No tienes de qué preocuparte, Lucho, mis amigos dicen que esas bayas

no son venenosas, solo que tienen algunos efectos secundarios.

(VOZ DISTORSIONADA) No les hagas caso, algo tan rico

no puede ser malo. Además, yo puedo aguantar

cualquier cosa que me echen. Soy más fuerte que un toro.

Pero, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando?

(RÍEN)

No pasa nada, Lucho. Dice mi amiga

que pronto volverás a estar como siempre.

¡Menos mal! ¿Pero cuánto tiempo voy a estar así?

Una semana o dos.

(RÍEN)

(Música)

La verdad es que estas bayas están riquísimas.

(DISTORSIONADO) -Está bien que al fin Lucrecia haya contado la historia

sobre nosotros, los animales del bosque, ¿verdad?

-Y que lo digas.

-¿Pero se puede saber qué has hecho?

-Bueno, quizá, quizá haya cambiado un poco las bayas.

-¿Cuáles, las que me he comido?

¿De verdad? Me crispas las orejas.

-A ver, repítelo otra vez.

-Me crispas las orejas.

-(RÍE)

(Música)

La, la, laila, laila, la, la, ra, la, laila, la, ra.

Descubre como Habis los tesoros que la tierra nos da.

El pueblo de los tartesos se alimentaba de carne,

sus presas las devoraban las bestias de alrededor.

Hasta que nació un día con una marca en la frente

el nieto del rey que sería de las bestias el señor.

El rey Gárgoris creyó en la profecía,

y el río abajo a Habis abandonó.

En la orilla lo descubrió una loba,

y lo amamantó hasta que un cazador a la aldea lo devolvió.

Comer sano y natural es siempre la mejor receta.

Verás que este planeta ofrece un menú genial.

Come sano y natural para llegar hasta la meta,

descubre como Habis los tesoros que la tierra nos da.

Al ver que el niño aún vivía, el rey mandó arrojarlo al mar.

Una ola le trajo a la orilla y una cierva fue su mamá.

Habis creció aprendiendo los secretos de frutas y plantas.

El cazador volvió a encontrarlo y lo llevó a su casa.

El rey vio la marca en la frente

y a su nieto sin duda reconoció.

Habis le enseñó otra forma de alimentarse,

y así le perdonó, fue su digno sucesor

y la armonía al fin reinó.

Comer sano y natural es siempre la mejor receta.

Verás que este planeta ofrece un menú genial.

Come sano y natural para llegar hasta la meta.

Descubra como Habis los tesoros que la tierra nos da.

(Música)