Gus, el pequeño caballero en inglés

Un espíritu bromista que vive más allá del bosque ha despertado de un sueño de diez años. Merlín prepara una poción para que se vuelva a dormir. Gus y Papá Rey van con él en busca del espíritu bromista.

11 min, 2 sec

28-09-2022 01:00:00

Gus, el pequeño caballero en inglés - Like grandfather, like father, like son