Ocean buddies

The secret of the heart

36634

Gormiti en inglés

5934303

The secret of the heart

Los Héroes de Gorm acuden a una llamada muy inusual: Eklos, el Señor del Caos, les implora para que le ayuden a salvar a su enemigo, el pacífico Sol. Puede que sea una trampa, pero si existe la posibilidad de salvar al Señor Solark, nuestros héroes deben intentarlo.



10 min, 39 sec

15-10-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5934303/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/gormiti-ingles/video/the-secret-of-the-heart/5934303/

https://www.rtve.es/v/5934303/

Gormiti en inglés - The secret of the heart