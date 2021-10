El triunfo de Tiny

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Música)

Vale, Giganto acaba de comer,

y ahora se está dando un buen baño en su géiser favorito,

ahora es un dinosaurio relajado y feliz.

¿Te apetece jugar a púa roja, púa verde?

Tú sí que sabes,

el que se acerque más a Giganto gana.

¿Listos? ¡Ya!

Púa verde.

(RUGE)

¡Púa roja!

(GRUÑE)

(Música tensión)

Púa verde.

¡Gané! No, yo estoy más cerca.

Oh.

Lo que sí que está clarísimo es que yo he perdido.

En fin, que se me da fatal.

Oye, ¿y si vamos a por un pastel de consolación para mí?

Tienes más oportunidades, Bill, solo era la primera ronda.

¿Dónde está Tiny?

Estoy aquí.

¡Guau! ¡Chicos, mirad!

Tu dibujo es genial.

Gracias.

No me apetecía mucho jugar al púa roja, púa verde.

¿Por qué no jugamos a las obras de arte?

¿Obras de arte? ¿Qué tipo de juego es ese?

Consiste en que yo hago dibujos, y vosotros miráis, ¿veis?

Y...

¿se supone que es un juego divertido?

Ay, es divertido para mí.

(GRITAN)

(Estruendo)

(GRITAN)

¡Vámonos de aquí!

(Explosión)

(GRITAN)

(Música dramática)

¡Ay!

¡Una piedra ardiendo, es peligroso, hay lava ardiendo!

¡Mazu, rápido, sube!

¡Ay! ¡Ya!

(Música)

Estamos rodeados de lava. Y hay más lava cayendo.

De todos los juegos a los que podíamos haber jugado,

escóndete de la lava en una montaña de piedras es el peor.

¡Eh, chicos!

(CONTENTOS) ¡Hegan!

-Parece que os vendría bien que os llevara.

Preparaos para saltar sobre mí.

Y...

¡Ahora!

¡Bien!

¡Lo hemos conseguido! ¡Sí!

Estamos salvados.

(SUSPIRA) Ha estado cerca.

Gracias por rescatarnos, Hegan.

¿Sabéis qué, chicos?

No había visto tanta lava junta en toda mi vida.

¿Sabes si el resto de dinosaurios están bien, Hegan?

Sí, todos están bien, solo vosotros y Giganto

estabais cerca cuando el volcán ha entrado en erupción.

¡Mirad, él también está bien!

¡Eso es, tío!

Sí, ese es mi Giganto, siempre un paso por delan...

¡Ah! ¡Oh!

Vale.

Gracias por coger esta hoja tan bonita, Rocky,

puedo usarla para dibujar.

¡Guau!

El mundo es precioso desde aquí arriba, ¿verdad?

Quién iba a imaginar un río en el desierto.

Sí, claro.

Perdona, Hegan, ¿cuándo podemos volver a nuestra guarida?

No podréis en un buen rato, hay demasiado humo

para llevaros de vuelta a la guarida, así que,

relajaos y disfrutad del viaje.

(RÍE)

¡Un momento, chicos!

(GRITAN)

-Algunas... pequeñas dificultades.

Tiny, ¿qué estas haciendo ahí?

¡Ah! ¿Hum?

Casi nos caemos por asomarte tanto para dibujar.

Lo siento, tendré más cuidado.

(Música triunfal)

(GRITAN)

-Aquí estaréis a salvo mientras yo busco la forma de volver.

Regresaré en cuanto encuentre una solución.

(Música)

¡Adiós!

Bueno, ya que tenemos que esperar en algún sitio,

me alegro de que sea aquí, mirad cuántos colores.

Vamos, hagamos algo bonito con estas flores.

Eh...

Yo prefiero hacer algo que sea un poco más emocionante, Tiny.

Y yo prefiero hacer un estudio de las flores.

¿Bill?

Si no puedo comérmelas, no me interesan, lo siento, Tiny.

(SUSPIRA)

Hablando de comida, me está entrando hambre, y tengo muchísima sed.

Este oasis está totalmente seco.

(Música)

Seguro que tiene que haber algo por ahí.

Nota mental: nunca debes perderte en el desierto.

Oye, Rocky, ¿has visto el río?

No, solo un montón de rocas que parecen arena.

Lo siento, Bill, creo que no podremos beber nada

hasta que vuelva Hegan.

Ya sé qué podemos hacer mientras esperamos:

jugar a las obras de arte. Mirad, he hecho este dibujo.

¿Mirar tu dibujo? Mírame a mí,

me voy a deshidratar si no bebo algo pronto.

Ah, tengo que encontrar ese río.

Tiny ha encontrado el río por nosotros,

mirad, es un mapa, y ahí está el río.

¿Os gusta? Lo dibujé mientras íbamos sobre Hegan.

Tiny, creo que es uno de los mejores dibujos que he visto jamás.

(RÍE)

Vale, según el mapa de Tiny, el río está... por aquí.

¿De verdad tenías que traer todas esas flores contigo?

Es que son tan bonitas, que no podía dejarlas allí,

voy a usarlas para mis cuadros.

Como quieras, pero en mi opinión, arrastrar una bolsa llena de flores

no es la mejor idea para conseguir sobrevivir en el desierto.

Según el mapa, tenemos que atravesar un pequeño desfiladero de...

(Música tensión)

Ah, ¿ese pequeño desfiladero,

el que están protegiendo esas plantas comedinosaurios?

(Música tensión)

Plantas pesadas, nada va a evitar que este para...

como se diga cruce por el desfiladero.

¡Ah!

¡Ah! ¡Me ha lamido!

Y... ha sido asqueroso.

Qué pena que no seamos plantas, entre ellas no se comen,

y podríamos pasar sin problemas.

Pues seamos plantas. Vamos, tengo suficientes

hojas y pétalos para hacernos pasar por flores.

Buena idea, Tiny. Me pido esta hoja amarilla.

Eso es muy prometedor.

No me voy a disfrazar de una ridícula margarita.

Bueno, espero que esto funcione.

Por supuesto, Bill, tenemos el poder de las flores de nuestra parte.

Aseguraos de andar como las flores, chicos.

Eh... Vale.

(Música tensión)

Nada interesante por aquí, solo somos unas flores dando un paseo.

(Continúa música)

¡Ah! ¿Ah?

(RÍE MIEDOSO)

¡Ah, ah, ah!

Tus disfraces han funcionado, Tiny, gracias.

De nada. Eres una margarita muy elegante, Bill.

Qué va. ¿Eso crees?

(ASIENTE)

Estoy cansada.

Yo tengo sed. Y yo hambre.

Según el mapa, el río debería estar por esa colina.

(CONTENTOS) ¡El río!

(Música triunfal)

(TODOS) ¡Ah!

Bueno, es mejor que nada.

(Música celestial)

Esto es interesante.

¡Guau, mirad cómo brilla!

Creo que voy a coger algunas. Yo te ayudo.

Aquí hay más.

(Música)

(Estruendo)

(Música dramática)

¡Giganto!

¡Ah! ¡Vámonos de aquí, puede aplastarnos!

Estoy hasta las escamas del desierto, chicos.

¿Dónde está Hegan cuando la necesitas?

¡Creo que es ella, está ahí!

¡Hegan!

¿Dónde están esos niños?

(GRITAN)

Somos demasiado pequeños, no nos ve.

Necesitamos algo que capte su atención.

¡Las piedras brillantes, haré un dibujo!

(A LA VEZ) Te ayudaremos.

Primero necesito un lugar apropiado para hacer el dibujo.

Lo tienes.

Y necesitaré que estas piedras sean trocitos pequeños.

Trocitos de piedra en camino.

Rocky, ¿puedes traerme los trozos? Marchando unas piedras.

¿Cómo sabes dónde tienes que ponerlas?

Pues porque lo veo en mi cabeza.

¡Deprisa, que viene Giganto!

¡Ya!

Hegan podrá verlo desde el cielo.

(Música)

(ASOMBRADOS) ¡Ah!

-¿Eh, qué es eso de ahí?

(TODOS) ¡Hegan!

(Música tensión)

¡Hegan!

Giganto está a punto de llegar.

¡Rápido!

(GRITAN)

(Música)

Oye, está mirando mi obra de arte, me pregunto si le gustará.

¡Adiós!

Gracias, Hegan. Estamos salvados.

Porfi, ¿nos llevas a casa?

Será un placer, el humo ha desaparecido.

No me puedo creer que hayáis llegado tan lejos vosotros solos.

Hemos podido gracias a Tiny, es increíble.

Sí, con sus dibujos y sus disfraces.

Ella lo ha solucionado todo.

Gracias, chicos, haría lo que fuera por vosotros.

¿Alguien quiere jugar a algo cuando lleguemos a casa?

¡Sí! Claro.

Propongo un juego: las obras de arte.

(RÍE)

(Música animada)

Ese soy yo,

ahora soy modelo.

(ADMIRADOS) ¡Guau!

Su dominio del espacio es superdinámico.

Pienso exactamente lo mismo... Sea lo que sea.

Tus obras son preciosas, Tiny.

Gracias, Mazu.

Me encanta jugar a las obras de arte, es agradable, tranquilo...

(GRITAN)

(GRUÑE)

(GRITAN)

Creo que he hablado demasiado pronto.

Me parece que viene a ver su retrato.

(GRUÑE)

(Música animada)

Espero que te guste.

(GRUÑE)

Es la vez que más me he acercado a Giganto.

(TODOS) Tú ganas.