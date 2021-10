Gigantosaurus - ¡Por los triceratops!

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre a cauto Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Golpes)

(GRUÑE)

Giganto ha encontrado un hueso, pero no sé cómo lo va a coger.

¡Eh! Cuidado por ahí abajo.

Yo no soy. Bill debe estar moviéndose.

Yo no me muevo, es Tiny.

# Triceratops # y mueve el triceraculete,

# eres fuerte, triceratops, # los demás tienen mucha suerte. #

(GRUÑE Y RUGE)

Oh, increíble, con un salto ha conseguido

que el hueso caiga en su boca.

(TODOS) ¡Guau!

Y ahora, está andando... ¡Hacía aquí!

(GRITAN)

Ay...

(RÍE) Justo como a mí me gusta.

Mi hermana pequeña haciendo el bruto con sus amiguitos.

No sé si haciendo el bruto, pero nos hemos dado un buen golpe.

Trey. Ese soy yo.

El triceratops más fuerte y rudo... (AMBOS) De toda Cretacia.

(RÍEN)

Oye, te he buscado por todas partes, hermanita. ¿Dónde estabas?

Estábamos escondiéndonos de Giganto.

Tú no tienes que esconderte de nadie, Tiny, eres una triceratops.

Nosotros somos guerreros fuertes y valientes.

Eh... Pero es que yo soy mejor bailarina que guerrera.

(RÍE) Tiny, siempre bromeando.

Te haces mayor y pronto te crecerá el tercer cuerno.

Sí...

Y hablando de crecer, es hora de tu prueba de triceratops.

¿Qué prueba de triceratops? Nunca he oído eso.

Es una prueba que hacemos para demostrar nuestra fuerza

ante la manada. Os lo enseñaré.

Primero, hacemos el placaje del árbol muerto.

(SE ESFUERZA)

(GRITAN)

¿Qué te parece si tú haces el placaje del árbol

y yo lo decoro?

Muy graciosa, hermanita.

Bien, después, el lanzamiento de árbol.

(GRITAN)

Guau, es muy guay. Y que lo digas.

Toma esa, árbol "viejuno".

Ahora ¡a pisotear!

(RÍEN)

Y luego, hacemos el remolque del triceratops.

Vamos, hermanita, coge ese cuerno a ver

si puedes tirar de mí.

Intenta hacer que cruce esta línea.

Ajá. Ah...

# Placaje y sacudidas, # tirón y pisoteo.

# La prueba del triceratops, # un buen bailoteo. #

No, no, no, nada de cantar ni de bailar, vamos.

Pero yo creo que cantando sería mejor

porque así podrías llegar hasta la línea

y cruzarla tú solo.

La verdad es que es bastante agradable si lo piensas.

Los triceratops no somos agradables.

Ay... Lo he intentado.

Mirad, chicos, esto funciona así.

Los triceratops tenemos mucha fuerza.

Nos gusta empujar y lanzar cosas grandes.

Y nos lo tomamos muy en serio.

Oh, lo siento, Trey, lo intentaré.

De verdad, lo haré.

¿Te parece bien que practique un poco más con mis amigos

antes de que empiece la prueba?

Por supuesto, ve a entrenar.

Luego lo repasamos juntos ¿vale?

A ver cómo lanzas todos estos árboles.

Vaya, menudo pisoteo.

Superpataleo.

Te has ganado un nutritivo tentempié.

¡Eh! Era mi nutritivo tentempié.

Y no tengo para ti.

Bueno, ¿creéis que ha progresado?

Sí. Por supuesto.

Muy bien, a ver cómo vas, hermanita.

Empieza el entrenamiento para superar la prueba del triceratops.

Tendrás que hacer un duro placaje a un árbol.

Lanzarlo y demostrar tu fuerza remolcando y pisoteando.

Buena suerte, Tiny. Empieza.

Tú puedes. Vamos, Tiny.

Dalo todo.

Mm...

(SE ASOMBRAN)

Vamos Tiny.

Ja, ja, ¿qué os dije? Es una verdadera triceratops.

(RÍEN)

¡Tachán!

Mm... Supongo que ha sido un lanzamiento de árbol.

Ahora tira de mí, Tiny. Tira.

(SE ESFUERZA)

(RÍE) Me haces cosquillas.

Eh, ha conseguido que se mueva. ¡Buen trabajo, Tiny!

¡Bien!

Sí, eso es. Vamos, Tiny.

Pisotea, pisotea el suelo.

(TARAREA)

Oh. Sí.

Alucinante.

¿A qué viene eso?

(TRISTE) Lo siento, Trey. No puedo evitarlo.

Quería hacer la prueba en serio

pero mi cuerpo no puede evitar hacer bromas todo el rato.

Es que eso es muy típico de Tiny.

Pero, Tiny, si haces eso en la prueba, suspenderás.

Creo que deberíamos entrenar nosotros,

solo tú y yo.

¿Tengo que abandonar a mis amigos?

(TODOS) ¡Oh!

¡No quiero hacer eso!

Sé que tus amigos son muy importantes,

pero si no superas la prueba antes de que anochezca

tendrás que pasar más tiempo con la manada

para ser mejor triceratops,

así que vamos a entrenar.

(Música suave)

Oh, pobre Tiny.

Voy a echarla mucho de menos.

Sé lo que podemos hacer,

les seguiremos y observaremos cómo entrenan en secreto.

Sí, y gritaremos para animarla.

¡Vamos, Tiny!

Rocky, en secreto.

(SUSURRA) Vamos, Tiny.

(GRITA) ¡Ah!

Así se hace, sin bailes ni bromas,

con toda la fuerza de los triceratops.

Ahora vamos a arrancar árboles.

(CANSADA) Oh...

Tú puedes, Tiny.

(RÍE) Gracias, chicos.

(RÍE) Genial, lánzalo. Haz que vuele.

Oye, ¿dónde...?

Mira quién vuela ahora.

(RÍE) ¡Yuju!

Eh, ¿no es buen momento para montar en balancín?

Ya vale, Tiny.

Si no lo haces en serio

nunca superarás la prueba de los triceratops.

Quiero ser una buena triceratops, Trey,

pero no puedo evitar hacer las cosas a mi manera.

Solo hay una manera de hacer las cosas, Tiny,

la manera correcta.

(SE ESFUERZA)

(TODOS) ¡Oh!

(Rugido)

¿Lo entiendes ahora? Ajá.

(ASUSTADA) Oh, oh.

Trey, detrás de ti.

¿Eh?

¡Corre, Tiny, corre!

(Rugido)

(TODOS) ¡Ah!

(Rugido)

(TODOS) ¡Ah!

¡Rápido, Trey!

(Rugido)

(CANSADOS)

Creo que lo hemos perdido.

Esperad, ¿dónde está Trey?

(Música suave)

Ah, Trey.

No te preocupes, te sacaré de ahí.

¡Oh, no! Está atrapado en las arenas movedizas.

(Música suave)

(SE ESFUERZA)

Buen intento, pequeña,

pero creo que este lodazal me ha cogido cariño

y no quiere dejarme salir.

Si conseguimos 15, no, 16 terrasaurus,

te podrían sacar volando de ahí.

¡Volar! ¡Eso es!

(SE ESFUERZA)

Prepararos para poner ese tronco debajo de Trey

cuando yo os diga.

Ella es la jefa. ¡Vamos!

(TODOS) Tira, Tiny, tira.

Tira, Tiny, tira.

(SE ESFUERZA)

¡Ahora!

Ah, ya lo entiendo,

es igual que el balancín que Tiny ha hecho antes.

A la de tres.

Una, dos... ¡Tres!

(SE ESFUERZAN)

¡Lo hicimos!

Por supuesto que sí,

y lo has hecho a tu manera.

Muy bien, hermanita.

Vale, pero ¿puedes quitarte de encima ya, porfi?

Bienvenidos, amigos y guerreros triceratops.

Y amigos de los triceratops.

Mi hermana Tiny es una triceratops muy especial,

una de las más valientes de Cretacia,

y fuerte como para sacarme de unas arenas movedizas.

Hará la importante prueba de los triceratops

como nunca se había visto,

a la propia manera de Tiny.

Demuéstralo, hermanita.

(RESOPLA) Placaje y lanzamiento de árbol.

(SE ESFUERZA)

Ahora, tirar y pisotear.

(GRITAN) ¡Ah!

La prueba de triceratops...

(TODOS) ¡Ha sido perfecta!

(RÍE)

¿Y bien? ¿Qué decís?

(Golpes)

Tiny, lo has conseguido.

(RÍE) Enhorabuena.

¡Has aprobado! ¡Ha sido genial!

¡Bien!

Y ahora, el baile de la celebración.

Vamos, Trey, mueve el esqueleto.

¿Sabes qué? Creo que voy a probar.

(RÍEN)

(Música créditos)