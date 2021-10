(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Música)

(RÍEN)

¡Última atracción del día! ¡Sí! ¡La gravedad entra en acción!

(RÍE) Tenemos que acordarnos

de coger musgo de la caverna para Giganto antes de irnos.

Yo lo cogeré.

¡Ah!

¡Oh!

No puedo salir. Te ayudaré, Rocky.

Oye, ¿qué es eso?

Oh, no... No puedo cogerlo. Deja que te ayude.

¡Guau! ¡Qué piedra tan rara!

Nunca había visto nada parecido. ¡Es preciosa!

Podemos llevárnosla a la guarida.

Buena idea. Será nuestro pequeño tesoro.

Brilla muchísimo.

Seguro que somos los únicos dinosaurios de toda Cretatia

que tienen algo así. (LOS TRES) ¡Guau!

También brilla un montón al sol. Es verdad. Brilla un montón.

(GRUÑE)

Oh, casi se me olvida. Aquí tienes tu tentempié, Giganto.

Bueno, ¿puedo coger nuestro nuevo tesoro?

Eh, déjame que lo tenga un poquito más.

¡Ajá! ¿Qué tenemos por aquí? Ah, hola, chicos.

¿Hola, chicos? ¿Hola, chicos? Casi os aplastamos.

Deberíais estar asustados.

-Sí... Había trabajado mucho en ese ataque.

Oh, lo siento... Supongo que estamos un poco distraídos.

¿Qué llevas ahí, por cierto? Eh... Nada.

¡Oh! ¿Qué es eso?

(TODOS) ¡Oh!

-¡Vamos! ¡Vamos!

(RÍEN)

(Música animada)

-¡Ay, lo tengo! -No, no lo tienes.

(RÍEN)

¡Para!

¡Corred, rápido! ¡Antes de que se desaten!

Mi tesoro nos ha salvado. Nunca me separaré de él.

¿Tu tesoro? ¡Pero si yo lo saqué del fango!

Técnicamente... es mío. Y es justo lo que necesito

para mi nuevo invento de enfriar la guarida.

Empieza aquí..., luego sigue por ahí...,

luego pop, pop, pop...

Llega a esta parte...

Ay, no te caigas.

¡Y clin!

¡Ah...! ¿Veis? Funciona.

Eh... Pero... ¿Y no puedes usar otra piedra para hacer eso, Mazu?

No. Por muchas y complicadas razones científicas.

Eh, ¿no creéis que como yo fui la primera que vi el tesoro

debería ser mío? Quiero hacer algo con él.

¡Adónde vas?

¡Oye! ¡Vuelve con la piedra!

Esta piedra es el toque final perfecto

para acabar mi obra de arte. Oh, ya lo entiendo...

Mazu le ha quitado el tesoro a Bill. Tiny le ha quitado el tesoro a Mazu.

Y ahora yo se lo quito a Tiny.

¡Estamos jugando al balón prisionero!

¡Venid a por él! (LOS TRES) ¡A por el tesoro!

(Música suspense)

Ah...

Um... Se me ha quedado en la cresta...

(RESUENA LA CRESTA)

(SORPRENDIDO) ¡Guau!

(RESUENA LA CRESTA)

(LOS DOS) ¿Eh?

¡Qué sonido tan guay!

Bueno, creo que el tesoro ha decidido

con quién quiere quedarse. ¡Conmigo!

¡Eso ya lo veremos! ¡A por el tesoro!

¡Allá vamos!

Oye, Cror... ¿Qué es un tesoro?

-Vete a saber..., pero tenemos que cogerlo. ¡Vamos!

(RÍE)

(RUGE)

¡Oye, Giganto!

¡Escucha mi nuevo rugido!

(RESUENA LA CRESTA)

¡Ah!

(Música suspense)

¡Eh! ¡Lo tengo! -¡Bien hecho, hermanito!

¡Hasta luego, pequeños!

¡Los velocirraptores se llevan el tesoro!

Este juego se pone serio.

¿Eh?

-Yo soy más mayor y más inteligente. Debería quedarme con el tesoro.

-Ni hablar. El que lo coge se lo queda.

-No puedes quitármelo.

(RÍE) ¡Pero yo sí puedo!

Oye, ¿esa es Mazu? ¿Volando?

¡Ah! ¡No es justo!

Eh, Giganto, mira mi tesoro...

Supongo que no sabe reconocer un tesoro cuando lo ve.

¡Oh...!

¡No!

Oh.

Ey, Mazu estaba volando con esta piedra en la mano.

Quizás es una piedra mágica para volar... ¡y hará que yo vuele!

¡Gracias, Mazu! ¡Archie, espera!

¡Ese tesoro es mío! ¡Vamos, piedra mágica!

¡Hazme volar!

¡Uy!

De vuelta a su verdadera dueña. Gracias, Archie.

Oh... No es nada justo.

No podemos estar corriendo siempre, tesoro. Vamos a escondernos un rato.

Oh... ¿Estamos jugando al escondite? Ah... ¿Qué?

Ah... Sí...

Le toca esconderse a la piedra. Bien. Conozco el escondite perfecto.

¡Ay, no! (RÍE) ¡Nadie la encontrará ahí!

No me digas que el tesoro ha caído en las arenas movedizas...

El tesoro ha caído en las arenas movedizas.

He dicho que no me dijeras eso.

Vamos, tesoro... Ven con Tiny...

¡Ah!

¿Lo veis, chicos? El tesoro viene a mí él solito.

No por mucho tiempo. En realidad venía hacia mí.

¡Vaya! ¡Este juego parece mejor que el escondite!

¡Eh! ¡Esperadme!

(Música animada)

¡Es mío! ¡El tesoro es mío!

(Continúa la música)

¡Eh! ¿Por qué corre todo el mundo? -¿Qué más da? ¡Es divertido!

-¡Vale!

(JADEA) No podré escapar de todos estos.

Tengo que esconder el tesoro.

¡Ajá!

(SILBA) Un momento... ¿Dónde está?

No tengo ni idea...

Parece que se quedará conmigo para siempre.

(RUGIDO)

¡Vaya, Giganto! Oh, no, no, no, no....

¡No! ¡El tesoro!

¡Ajá!

¡Te tengo!

Ah... Vuelves a mis manos.

Gracias, Hegan.

¿Por qué es tan importante para ti esa piedra, Rocky?

Supongo que porque la quieren todos. Te voy a poner en un lugar seguro.

¡Ah! ¡No!

(TODOS) ¡No!

¡La piedra! ¡La hemos perdido para siempre!

Tenéis la culpa todos menos yo.

(Erupción)

(TODOS GRITAN)

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

Todo el mérito es mío.

¡Ah!

Eh, ¿de quién es esto? (TODOS) ¡Mío!

(RÍE) -Me imagino que debe ser supervalioso...

si todos lo queréis tanto...

¡Ahora es mío!

(Música animada)

¡Oye! ¿Por qué corre todo el mundo?

¡Oh!

¡Debe ser por comida!

(Continúa la música)

¡Esperad! ¡Parad!

¡Comida!

(TODOS) ¡Mi tesoro!

Esperad...

¿Qué estamos haciendo?

¿Merece la pena correr tanto peligro?

¡Comida!

Oh... ¿Una piedra? ¿Para qué quiero yo una piedra?

Rugo tiene razón... Es solo una piedra.

¿Por qué nos interesa tanto?

(Rugido)

(TODOS GRITAN)

¡Oh, no! ¡Giganto! ¡Está atrapado!

Suficientes experiencias aterradoras por hoy. Nos vemos...

No me puedo creer que hayamos puesto en peligro a Giganto

por una tontería de piedra...

Además es el único al que le ha dado igual la piedra.

Es verdad... Giganto fue más inteligente

porque sabía que la piedra no era ningún tesoro.

Y ahora es él el que tiene problemas...

Vamos. Tenemos que ayudarle.

(Música)

¡Ya puede mover la cola! ¡Lo hemos soltado!

Me encanta que volvamos a trabajar en equipo otra vez.

(RUGE)

¡Mirad! ¡La piedra!

Que disfrutes del tesoro, grandullón.

(Música)

Creo que Giganto se merecía tener esa piedra, ¿no os parece?

Y nosotros tenemos algo todavía más valioso: nuestra amistad.

Sí. Eso mola más que un tesoro. Chicos, sois los mejores.

No. Vosotros sois los mejores.