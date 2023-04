Sin sentido de la moda

# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

"Gigantosaurus"

Vale, allá voy.

(GRITA)

Lo conseguí.

Guau, me encanta ver a Giganto desde aquí arriba.

Esto me gusta.

¡A comer plátanos!

Uno para ti...

Y otro para mí.

Me gusta compartir la comida contigo.

(GRITA)

Os presento mi nueva atracción.

La "arriba, abajo, a destajo".

¿Queréis ver cómo funciona?

Pues claro. Yo soy el siguiente.

Avísame cuando termine.

¿Listos?

(GRITA)

¿Ya está?

¿La atracción es eso?

No, se supone que tiene que subir y bajar un buen rato.

Bueno, al menos la parte de bajar sí que funciona.

¿Es cosa mía o Giganto lleva

una cáscara de plátano en la cabeza?

Pues yo creo que le queda genial.

Es como si llevara un gorro muy guay.

¿Sabrá que lo lleva puesto?

La verdad es que le queda muy bien.

Yo también quiero uno.

Sí, si el grandullón lleva un gorro hecho con un plátano,

yo también quiero tener uno.

Vamos a buscar plátanos para hacernos unos gorros.

¿Por qué no?

Ya sabéis que, si está relacionado con la comida, me apunto.

No lo sé, todo esto me parece un poco raro.

Pues si a Giganto le gusta, a mí me gusta.

Vamos, Mazu, será divertido. Supongo.

Y a lo mejor se me ocurre algo para areglar mi montaña rusa.

La gorra de plátano puede darte algunas ideas para eso.

¡Sí! Vamos.

Ajá.

Bueno, ¿con qué podemos hacer nuestros gorros?

¿Mini plátanos?

¿Grandes?

¿Amarillos?

¿Verdes?

¿O con plátanos gigantes?

Sí, con esos de ahí.

Vale, ¿pero ¿cómo vamos a hacerlo?

Trae, yo cogeré los plátanos.

Y yo los pelaré.

Y yo me los comeré.

Alucinad con mi bandana de plátanos.

Y con mi corona de plátanos.

Si hubiera sabido que con la moda se podía comer,

me habría interesado por ella mucho antes.

¿Tú qué tal, Mazu?

¿Cómo me queda?

¿Qué hacéis con esas cáscaras de plátano?

-¿Os habéis disfrazado de ensaladas de fruta?

¿No lo sabéis?

Estos gorros de plátano están de moda.

Preguntadle a Giganto.

Claro que sí.

Todo el mundo lo sabe.

-Sí. Lo sabe todo aquel que es alguien, claro.

Y yo soy alguien.

-Y yo, también iría con mi gorro de plátano,

pero me lo he dejado en mi nido.

Ahora vuelvo.

¿Pero tú nido no está por ahí?

Acabo de mudarme a un platanero.

-Y yo también habría venido con mi gorro,

¿pero sabéis qué me ha pasado?

Lo he perdido.

¿Por casualidad no lo habréis visto?

Es amarillo, resbaladizo, y huele a plátano.

No, pero toma, te dejo el mío.

No me apetece demasiado llevarlo puesto.

Perfecto.

He de decir que el grandulón tiene mucho estilo,

pero no tanto como yo.

¿De qué estás hablando?

Así es como se lleva el gorro de plátano.

Para nada.

Mi estilo es mucho mejor.

Perdonad, pero el mío es el que más estilo tiene.

Y es el más rico.

No sabéis nada de moda.

Mi corona es la mejor.

No lo será cuando yo termine de arreglar mi bandana.

Yo acabaré primero.

¿Dónde están los plataneros?

Por ahí.

Chicos, vuestros gorros están bien,

se os está yendo de las manos.

¿A quién se le va qué y de qué manos?

Hola, Marsh,

hemos visto a Giganto con un gorro de plátano

y ahora todo el mundo lleva uno.

¿Un gorro de plátano?

¡Yo también quiero uno!

¿Por qué soy la única que no quiere

llevar una cáscara de plátano en la cabeza?

Creo que seguiré arreglando mi montaña rusa.

A ver si por lo menos puedo arreglar eso.

La vagoneta puede bajar,

pero no tiene suficiente empuje para volver a subir.

Puede que necesite otra vagoneta.

¡Cuidado!

Lo siento, Mazu.

No paro de resbalarme con mi gorro de plátano.

¿Llevándolo puesto en la cabeza?

Eso no tiene sentido.

Bueno, es que tengo la cabeza bastante cerca de los pies.

Supongo que sí.

¿Puedes inventar algo para que no se me caiga

el plátano de la cabeza?

No lo sé, Marsh, las cáscaras de plátano son muy resbaladizas.

¿Seguro que quieres llevar un gorro hecho de plátano?

¡Pero es que todo el mundo lo está llevando!

Bueno, yo no.

¿Por qué no?

No me apetecía llevarlo y no creo que tenga que hacerlo.

Todo esto es un poco raro.

-Hola, ¿quién anda ahí?

Soy yo, Mazu, y Marsh.

¿Dónde estáis?

¿Y dónde estoy yo?

Deberías quitarte esa cáscara para ver mejor.

¿Quitarme el gorro? Pero si es la última moda.

Perdón.

Pero parece que es un poco peligroso para ti.

¿Qué quieres decir con peligroso?

(GRITA)

¡Igy!

¡Un platanosaurio!

Me quedé sin plátano...

¡Igy! ¿Estás bien?

Ya sé qué te referías con lo de peligroso.

No quiero más gorros.

(Gritos)

¿Es ese Archie?

Sí, y parece que necesita ayuda.

(GRITA)

¡Soltad las cáscaras!

Las necesito para terminar mi gorro.

Vamos, mi corona es mejor.

Deberían ser para mí. No, para mí. Mi gorro es el mejor.

¿Me ayuda alguien a bajar de aquí?

Gracias, Mazu.

Quería coger plátanos para mi gorro,

pero no podía bajar.

Chicos, ¿creéis que esto es necesario?

¿Necesitáis tantas cáscaras para los gorros?

¿De qué otro modo voy a tener mejor gorro?

Oh, no, si Giganto se resbala con esas cáscaras de plátano,

terminará en el pozo del alquitrán.

Mazu, tienes razón.

Tenemos que avisarle.

¡Giganto!

¡No vengas aquí!

¡Es peligroso!

¡No te ha oído!

¿Cómo podemos hacer que pare?

Tengo una idea.

(GRITA)

Cuidado con las cáscaras de plátano del suelo

o te caerás en el pozo del alquitrán.

(SUSPIRA)

¡Sí!

(GRITA)

Mazu, ¿estás bien?

Claro que sí, y Giganto también.

Pues parece que al grandullón

no le gustan tonto los gorros de plátano como yo creía.

Si os digo la verdad,

en realidad a mí tampoco me gustan estos gorros.

Qué alivio.

A mí ni siquiera me gustan los plátanos.

Supongo que es bastante absurdo llevar cáscaras en la cabeza.

Bueno, ahora sabéis que no tenéis que hacer las cosas

solo porque las hagan los demás.

A partir de ahora siempre voy a ser yo mismo.

Mirad cuántas cáscaras.

¿Qué podemos hacer con ellas?

Tengo una idea.

¿Listos?

¡Vamos allá!

(GRITAN)

¡Guau!

-¿Puedo montar yo?

(GRITAN)

Giganto, gracias por enseñarme

lo que le faltaba a mi montaña rusa:

El factor deslizamiento.

(GRITAN)

-¿Quién quiere ponerse un gorro de algas?

Es la última moda.

(TODOS) ¡Yo no!

(GRITAN)