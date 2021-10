Nada de bromas

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(JADEA) Casi estoy... Ay.

Oye, Rocky, ¿qué tiene el doble de fuerza que Giaganto?

Ahora no, Tiny. Ay...

¡Ah!

¡Dos Gigantos!

(RÍE)

Tiny, no es momento para chistes. Quiero ser el primer dinosaurio

que escale esta montaña. Giganto va a alucinar.

Ah. Ah, vale...

A lo mejor, Bill quiere que le cuente un chiste.

(ENGULLE)

¡Bill! ¿Preparado? Escucha este chiste...

¿Cómo se llama el dinosaurio después de que Giganto lo haya pisado?

Qué rico... ¡Se llama "heridosaurio"!

¿Lo pillas? Se llama así porque le han pisado.

(RÍE)

Ah, estas flores son lo más rico que he comido

desde la última vez que comí. ¡Tengo que conseguir más!

A nadie le interesan mi chistes hoy.

(SUSPIRA)

Es un buen momento para documentarme sobre Giganto.

(CANTURREA)

¿Qué es eso? ¿Rugo se ducha sobre Giganto?

Qué acontecimiento tan fascinante.

Y algo todavía más fascinante...

Se desliza por sus escamas.

¿Cómo lo consigue sin hacerse daño? Las escamas de Giganto

son muy ásperas. ¡Chiste!

¿Qué hace más ruido que un estegosaurio al dormir?

¡Dos estegosaurios!

(RÍE) ¿Lo pillas? Dos...

Lo siento, Tiny, estoy un poco ocupada ahora mismo.

Tengo que resolver algo. Ah... Vale.

(SUSPIRA)

¿Qué pasa? No sé por qué hoy a nadie le interesan mi chistes.

Dos estegosaurios hacen más ruido que uno solo.

(RÍE) ¡Dos estegosaurios! ¡Es muy bueno, Tiny!

¿En serio? ¿Te gusta? No me había reído tanto

desde la última vez que tú me contaste un chiste.

Pero parece que tus amigos no se han reído.

Ya... Mis amigos no se han reído, pero creo que es

porque están muy ocupados. ¿Ocupados para un chiste?

¡Pues ellos se lo pierden! Oye...

¿Por qué no vamos al volcán del Olvido

y le contamos a todo el mundo tus chistes?

¿A todo Cretatia? ¡Sería alucinante!

Pero debería asegurarme de que mis amigos no me necesitan.

¡Eh, chicos! Me voy un rato con Dilo, ¿vale?

Sí, sí, lo que tú digas.

(ASIENTE)

(ENGULLE)

Casi estoy, casi estoy...

Supongo que no les importa. Vámonos.

Me gustaría saber si mis amigos notan que me he ido.

(CHILLA)

Oh, oh.

¡Ah!

Bueno, he estado pensando en el chiste que deberíamos contar y...

¡Ah! -Espera, he tenido una idea.

Ayúdame a coger unos cuantos arándanos.

-¿Eh?

¡Uh!

¡Ah!

¡Yuju! ¡Premio gordo!

(ENGULLE)

(RÍE)

No lo entiendo. ¿Qué te hace tanta gracia?

Lo verás en un segundo.

(ENGULLE)

Eh, ah.

¡Ah!

¡Oh! Rugo...

(RÍE)

(JADEA) Oh, lo siento, Rugo. ¿Estás bien?

Sí. La broma que le has gastado a Rugo

no está tan bien, Dilo. Podrías haberle hecho daño.

¿Dilo? ¡Dilo! ¡Ah!

Muy bien, Archie, tú puedes hacerlo.

(RÍE)

¡Oh, no! ¡Archie... no!

Hoy volarás como la majestuosa criatura que eres.

¡Uno, dos...! -¡Ah!

(RÍE)

¡Te tengo, Archie! Uh.

¿Eh? Qué raro. Me ha parecido oír a Tiny.

¡Estoy aquí debajo! Oh, lo siento.

¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás tú?

Un poco sobresaltado. -¿Sobresaltado?

Deberías haber visto cómo se te ha puesto el pico.

(RÍE)

¡Eres muy cruel, Dilo! ¿Cruel?

No... No ha sido para tanto. Era solo un chiste.

Pues... no ha tenido gracia.

(ASIENTE)

Sí ha tenido gracia. ¡Soy un dinosaurio gracioso!

A lo mejor, es que tú no eres capaz de pillar mi sentido del humor.

Por cierto, creo que será mejor que vaya al volcán yo solo.

Parece que soy el único que tiene gracia aquí.

Vaya... A lo mejor, he sido un poco dura con él.

¿Tú dura con ese dilofosaurio? ¿Qué dices?

Siempre está gastando bromas pesadas a todo el mundo.

De todas formas, creo que iré con él,

así podré proteger a otros dinosaurios de sus formas.

¿Y quién la va a proteger a ella de las bromas de Dilo?

-¿Eh? ¡Bien visto! Será mejor que avisaremos

a sus amigos. ¡Sube!

Hum... ¿Y si cojo esta escama de Giganto y pongo agua sobre ella?

¡Ajá! ¡Eso es! Las escamas de Giganto

son escurridizas si están mojadas. Qué dinosaurio tan resbaladizo.

(RÍE) Oye, Tiny, acabo de inventarme un chiste.

Eh... ¿Tiny? ¿Dónde estás?

Ah.

Oh, ah... Lo único que podría alegrarme la barriga

ahora mismo... es una buena carcajada con Tiny

para hacer la digestión. ¡Eh, Tiny!

(SE ESFUERZA) ¡Sí! ¡Lo logré!

¡Uh! Mírame bien, Giganto, soy el más grande de todos.

Pues ya está. ¿Tiny? ¡He terminado!

Estoy deseando que me cuentes tu chiste.

¿Tú también estás buscando a Tiny? Nosotros tampoco la encontramos.

Uh... A lo mejor, está jugando al escondite.

¡Tiny! ¡Sal de tu escondite estés donde estés!

Qué raro... ¿Adónde ha ido? Espero que esté bien.

Ah... Seguro que Tiny diría algo gracioso en este momento.

(JADEA) Tiny...

¿Qué pasa con Tiny? ¿La has visto?

(JADEA)

¡Está con Dilo gastando bromas pesadas a todo el mundo!

¡Ahora van hacia los volcanes! ¿A los volcanes?

Eso puede ser peligroso. Rápido, tenemos que encontrar a Tiny

antes de que le pase algo malo.

Nunca me dejas contar las cosas. -Ah...

(Música)

Te estoy viendo Tiny, así que has cambiado de opinión, ¿eh?

Al final vienes con tu amigo más gracioso, ¿verdad que sí?

En realidad, Dilo, yo...

(CHISTA)

Eh, eh.

(Ronquido)

Ah, está durmiendo.

¿No sería divertidísimo darle a Giganto un buen baño sorpresa?

Oh, para... Si removemos el agua, haremos que el géiser se dispare.

Empaparás a Giganto. ¡Lo sé! ¡Esa es la broma!

No... Eso no es una broma, es algo muy cruel.

(GRITA)

(RÍE)

(Estruendo)

¡Ah!

(RÍE)

(RUGE)

Vale, esto es un poco menos divertido de lo que imaginaba.

¡Ah!

Oh, no... ¿Y ahora cómo voy a bajar de aquí?

Eh, eh. ¡Dilo, vuelve!

(RUGE)

Yo no he sido la que te ha despertado.

¡Te lo prometo!

(GRITA)

¡Ay!

No tiene gracia.

(Rugido)

(RUGE)

Oh, no... ¡Tiny!

Tiny, deslízate por la espalda de Giganto.

¡No puedo! ¡Sus escamas son muy ásperas!

No si están mojadas, antes he visto a Rugo hacerlo.

Ah... Perdona... ¿Te importa... si me... deslizo?

(GRITA)

(RÍE) ¡Gracias, Giganto!

Tiny, ¿estás bien? Estoy bien.

¿Quién iba a imaginar que Giganto era tan buen tobogán?

Gracias por decírmelo, Mazu. Me alegro de que estés bien.

Oh... Te hemos echado de menos, Tiny.

¿En serio? Porque yo creía que estabais cansados de mis chistes.

Sentimos no haberte hecho caso,

supongo que estábamos concentrados en nuestras cosas.

Entiendo que la gente no siempre está de humor

para escuchar un buen chiste...

(RUGE)

(GRITA)

(RÍEN)

¡Creo que a Giganto no le ha gustado mi broma!

¡Eso es lo que intentaba decirte! ¡No tiene ninguna gracia

molestar a otros dinosaurios! ¿Eh?

(GRITA)

(Golpe)

No haré más bromas pesadas.

Bien. Ahora, vamos a contar un chiste.

(Música alegre)

¿Listo? ¡Listo!

¿Qué se pone un dilofosaurio cuando va a una fiesta?

¿Eh? ¡Sus... crestas!

(RÍEN)

(RESUENA LA CRESTA)