# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, siempre cauto, # a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

"Gigantosaurus."

"Giganto-Juegos."

Bienvenidos a los Giganto-Juegos.

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

-¿Qué equipo ganará los juegos de este año

y honrará al mejor dinosaurio de todos que es Giganto?

(TODOS) ¡Bien, bien!

-¿Qué dinosaurios ganarán las pruebas de velocidad,

fuerza y agilidad?

¿Qué equipo conseguirá llevarse la gloria

y el maravilloso trofeo hecho de la fruta favorita de Giganto?

(VITOREAN)

Yo voy a por todas. Oh, piña rica...

Para elegir a los tres equipos de este año y las pruebas,

están los ganadores del año pasado.

¡Trey y Mazu!

(VITOREAN) -Gracias, gracias.

Buena suerte a todos.

El primer equipo es...

Rocky. ¡Sí!

Y...

Porfi, que diga Bill, que diga Bill.

¡Totor!

-¿Alguien me ha llamado?

Vamos, Totor. Prepárate para ganar.

Eh, tú no me mandas.

-El siguiente equipo es Tiny y...

Porfi que diga Bill, que diga Bill.

-¡Dilo! -¡Bien!

No sé por qué me alegro pero me gusta dar saltos.

Y el tercer equipo es Cror y...

Por fin que no diga bien, que no diga Bill.

¡Bill!

Oh...

Escúchame bien, miedica.

Esa piña tiene mi nombre, así que más vale que seas fuerte,

rápido y ágil.

Yo no soy nada de eso.

Entonces tendremos que encontrar otras formas de ganar.

-Que empiecen los Giganto-Juegos.

¿Sois igual de rápidos que Giganto?

Lo veremos haciendo una carrera.

Preparados...

Listos...

¡Ya!

(GRITA)

Venga, lo tenemos, ¿verdad, Totor?

¿Totor?

No veo a nadie, Rocky.

Creo que vamos los primeros.

Ah... Novatos.

Ay, ay...

Rápido, se acercan los demás.

Estoy muy cansada.

Prefiero que me lleven estas megapatas de aquí.

No podemos hacer eso. Sería hacer trampa.

Pero tú quieres esa piña, ¿verdad?

Pues claro que sí pero quiero ganarla

sin hacer trampas. (JADEAN)

Rocky y Totor han ganado la primera prueba.

¡Sí! (RÍE)

Bah.

¿Por qué me ha tenido que tomar un compañero tan honrado?

(RUGE)

-Como todos sabemos, nadie es más fuerte que Giganto.

En la siguiente prueba veremos vuestra fortaleza.

El equipo que consiga empujar más lejos la piedra por la playa,

gana. Para nosotros eso es pan comido.

Venga, Totor.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

¿Podemos dejarlo ya?

-Oye, sé cómo podemos ganar.

Solo tenemos que cubrir esta burbuja de arena

para que parezca una piedra.

La moveremos sin problemas.

Eso me vuelve a parecer hacer trampa.

¿Te recuerdo lo que nos estamos jugando?

Una exquisita, deliciosa y gigante piña.

Ah...

Seguro que está deliciosa.

¿Sabes qué más está delicioso? ¡Termy!

(RÍE)

-¡No! ¡Vuelve!

Casi la tengo.

¡Ah!

-(TODOS) Oh... -Coger carrerilla.

Interesante estrategia pero no funciona.

Y los ganadores son Tiny y Dilo.

Más o menos. (VITOREAN)

(GRUÑE)

(RUGE)

Giganto no es solo rápido y fuerte.

También es muy ágil.

En la tercera prueba se valorará vuestra elegancia y agilidad.

El equipo que atraviese patinando el estanque con más elegancia,

ganará. Y nadie se puede caer.

Vamos, Dilo.

Somos los primeros.

(RÍEN)

-Esa es mi hermanita.

(GRITAN)

(AMBOS) Ha sido súperdivertido.

-Yo nunca he patinado.

Yo tampoco.

Lo único que tienes que hacer es imaginarte patinando

con mucha elegancia y lo harás genial.

Vale.

Oh...

Lo hago genial.

Es muy diferente a lo que había imaginado.

(GRITAN)

No me había imaginado el hielo tan de cerca.

-Esto es genial.

Lo único que tenemos que hacer para ganar es no caernos.

Eso es fácil de decir. Y fácil de hacer.

Mira, nos podemos agarrar a estas lianas, así no nos caeremos.

Pero eso es hacer trampa.

Si no lo hacemos, no ganaremos el trofeo.

No te lo tomes a mal, me encantaría probar esa piña

pero no quiero hacer trampas.

¿Sabes todo el zumo que tendrá esa piña?

Podrías nadar en él.

Oh...

¿Cómo voy a resistirme a nadar en zumo de piña?

Está bien, pero solo una vez.

A continuación, Bill y Cror.

(GRITA)

Funciona.

¿Ves? Esa piña es nuestra.

(TODOS) Hala...

(RÍE) (GRITA)

Bill y Cror ganan.

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

(VITOREAN)

¡Sí! Hemos ganado.

¡Oh! (RÍE)

-Cada equipo gana una prueba.

Ya sabéis lo que significa.

-¡Desempate!

Bienvenidos a la última prueba y la definitiva.

Un examen de velocidad, fuerza y agilidad.

Tendréis que subir rápidamente por una rampa un muy resbaladiza,

sortear como podáis los obstáculos y luego cruzar el desfiladero.

El primer equipo que llegue a la línea de llegada...

¡Ganará los Giganto Juegos!

Oh... Piña rica.

Estamos así de cerca de conseguir esa piña, compi.

Así que haremos lo que sea para ganar.

¡Eh! ¿Qué es esta cosa pegajosa?

Es sabia, para subir mejor la rampa resbaladiza.

Pero... Haremos lo que sea necesario.

Muy bien, dinosaurios.

Preparados...

Listos...

¡Ya!

(GRUÑE) ¡Cómo resbala!

(GRITAN)

(RÍE)

¡Ahí os quedáis!

(RÍE)

(JADEA)

Nos vemos en la meta.

(JADEAN)

Mira, la flecha indica el camino.

Y ahora indica el camino equivocado.

Y mientras ellos están perdidos, nosotros ganaremos.

Exacto.

Ya casi puedo saborear esa piña.

Lo único que tenemos que hacer es cruzar el puente

y el trofeo será nuestro.

Un desvío más para los otros equipos,

por si acaso.

¡Vamos!

(AMBOS) ¡Piña rica!

¡Piña rica! ¡Piña rica!

-La línea de llegada está ahí.

Pero la flecha indica que tenemos que cruzar por ahí.

Mirad, parece que hay que cruzar por aquí.

Tenemos a los ganadores.

Este es vuestro trofeo.

-¡He ganado!

Querrás decir: "Hemos ganado". ¡Compartimos!

¿Qué están haciendo en ese viejo puente?

No era parte de la ruta.

Cuidado.

(GRITAN)

¡Oh, no!

(GRITAN)

Tenemos que hacer algo.

¡Eh! Lo siento, pero necesito esto.

¡Oye, Giganto!

¿Quieres esta piña?

Es toda tuya si me ayudas a rescatar a mis amigos.

¡Ya vamos!

(GRITAN)

No podremos aguantar mucho más.

Adiós, piña. Mis amigos son mucho más importantes que tú.

¡Vamos! ¡Por aquí!

Rápido, saltad.

(RUGE)

Gracias, Giganto.

Bill, ha sido impresionante.

Sí, has renunciado a tu premio para rescatar a los demás.

Eres un héroe.

Oh... No soy un héroe.

No me merecía el trofeo de todas formas.

Hicimos trampa para ganar.

¿Tú, Bill?

¿Qué? No me lo puedo creer.

Bueno, en realidad ha sido cosa mía.

Siento haberos puesto en peligro. Ha sido sin querer.

Todo por una absurda piña.

Absurda pero deliciosa.

Puede, pero no hay que hacer trampa por ningún premio.

Hablas como un verdadero campeón.

Bueno, no es una piña pero tomad un trozo de coco.

Es mi forma de intentar compensaros, chicos.

En honor a Giganto,

que es rápido, fuerte y ágil.

(RUGE)

Oh... ¡Y generoso!

(RÍEN)