(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

Ajá.

Ah... Ah...

Ah... Ah...

¿Qué os pasa, niños? ¿Por qué tenéis esas caras largas?

Estamos aburridos. Es que ya no hay nada

que hacer en Cretatia, Ayati. No hay nada nuevo que descubrir.

Ni tampoco comida nueva. Ni amigos a los que contar chistes.

¡Y ningún juego nuevo! Ya veo...

Bueno, si estáis buscando algo nuevo,

quizá Dinosia sería un buen lugar para vosotros.

(A LA VEZ) ¿Dinosia?

¿Qué es eso? Bueno, si no recuerdo mal,

Dinosia es un lugar donde todo es posible,

donde siempre hay algo nuevo que descubrir...

Ah. Con un montón de nuevos amigos.

¡Bien! Y juegos nuevos para divertirse.

¡Guau! ¡Suena genial! ¿Dónde está ese sitio?

Bueno, ahora no estoy segura. Dejadme pensar...

Si no lo recuerdo mal, tenéis que seguir los destellos

o algo así... Seguir los destellos.

(BOSTEZA) Con tanto recordar, me está entrando sueño.

Es hora de que esta señora mayor eche una cabezadita.

¡Vale! Gracias, Ayati. Dinosia tiene que ser... genial.

¡Tenemos que ir! ¡Sí! Yo me apunto.

¡Yo también! Pues... yo no estoy tan seguro.

(Rugido tripas)

(A LA VEZ) ¿Eh?

¿Tú también, barriga? Bueno, si tú vas, yo también voy.

(Trinos)

Vale, destellos, salid de donde estéis

y llevadnos a Dinosia. ¿Eh? ¡Mirad!

¿Qué es eso de ahí? ¡Ah!

(JADEAN)

¡Destellos...! ¿Se irá por ahí a Dinosia?

¿Qué? ¿Pero cómo va a estar en medio del lago?

No estoy seguro, pero vamos a averiguarlo.

(JADEAN)

Entonces... ¿qué estamos buscando exactamente?

¿A mí quizá? Atrás, Terminotator.

Estamos buscando destellos. ¿Destellos?

¿Por qué no lo habíais dicho? ¿Qué tal estos?

¿Son suficientes destellos?

(GRITAN)

(RÍE)

¿Eh?

¡Ah! ¡Esto es superdivertido!

(GRUÑE)

(TODOS) ¡Ah!

(Trinos)

(SUSPIRA)

Guau... Espero que podamos hacer cosas así en Dinosia.

Vale, os habéis librado esta vez, pero tendréis que iros de la isla

en algún momento y yo os estaré esperando...

Nunca podremos irnos de esta isla y encontrar Dinosia

con Termi vigilando. ¡Ah!

Nunca había visto unas burbujas así de grandes.

Ni siquiera Giganto puede explotarlas.

¡Mirad! Ah, ay.

¿Eh? Pero... esos peces tan raros hacen

burbujas muy grandes y resistentes. ¿Cómo lo harán?

Es lo más increíble que he visto en mi vida.

Y, además, brillan muchísimo.

¿Brillan...? ¡Quizás sea el camino a Dinosia!

¡Uh!

¿Eh?

(RÍE)

Dinosia, allá vamos...

(RÍEN)

¿Eh? ¿Quién dice que mi comida puede irse volando?

Hasta dentro de un rato, lagarto. No te quedes llorando,

pero tenemos que irnos volando.

(RUGE)

(Música intriga)

Espero que en Dinosia haya cosas increíbles

como estas burbujas. Tranquila, barriga,

pronto encontraremos Dinosia y seguro que habrá

un montón de cosas nuevas para comer.

¡Mirad eso! Algo brilla ahí abajo.

¡Y mirad...! Giganto va directo hacia allí.

(Estruendos)

(Música intriga)

Fijaos cómo brillan esos pétalos, debemos de estar cerca de Dinosia.

¡Vamos!

Oh. Ah.

(RUGE)

¿Pero... Giganto se los come? ¡Sí! Supongo que son comestibles.

(RÍE)

(TRAGA) Mm... Están deliciosos. ¡Probadlos!

(RÍE) Qué ricos.

(RÍE)

¡Riquísimos! ¡Deliciosos!

Espero que en Dinosia haya comida tan rica como esta.

(RÍE)

¡Ah! ¡Tiny!

¿Estás bien?

(VOZ LEJANA) ¡Estoy bien! Chicos, ¿por qué no bajáis?

¡Creo que he encontrado algo!

¿Dónde estamos?

Ah. Mirad, justo ahí.

¿Veis esas luces brillantes? Parece que se están moviendo.

¿Son... luciérnagas?

¡Eh! Puede que sepan cómo llegar a Dinosia.

¡Esperad! ¡Parad, pequeñas luciérnagas!

Bueno, supongo que cuando tienes que brillar,

¡pues tienes que brillar!

(RÍE) Oh.

¡Guau! Sigue, Tiny. Creo que les gustan tus chistes.

Vale. Ah... ¿Por qué la luciérnaga deja de brillar?

¡Porque se quema!

(RÍEN)

Uh... ¡Oh! ¿Qué le dice una luciérnaga a otra?

¡Tienes luz propia! ¡Mirad, chicos!

He hecho amigos nuevos y les gustan mis chistes.

Pero, por lo visto, no nos estaban indicando

el camino a Dinosia. Ni siquiera estoy seguro

de que haya forma de salir de esta cueva.

¿Estamos atrapados? No me gusta estar atrapado

y mucho menos con el estómago vacío. Ya sabéis cómo me pongo

cuando tengo hambre. No te preocupes, Bill,

seguro que encontraremos la forma de salir de esta cueva...

Ah... Algún día. Ah, ¿algún día?

Oh, qué mala suerte. Ojalá nunca hubiéramos salido

de la guarida para intentar encontrar Dinosia.

Estoy empezando a echar de menos mi casa.

¡Eh, mirad! ¡Han vuelto!

¡Ah! Seguro que se han dado cuenta de que somos demasiado grandes

para ir por ahí.

¡Mirad, chicos! Hay otra salida por allí.

¿Pero será para ir a Cretatia o a Dinosia?

(JADEA)

Ah, por fin, lo hemos conseguido. Esperad, ¿esto es... Dinosia?

No lo sé. Se parece al lago, pero lo noto un poco diferente.

¿Cómo podemos estar seguros?

(GRITAN)

(Estruendos)

Eso me resulta familiar.

(TODOS) ¡Giganto!

¡Me alegro mucho de verte! ¡Habla por ti!

(A LA VEZ) ¡Ignatius!

Veo que mis amigas os han enseñado la entrada secreta a mi cueva.

Nuestros labios están sellados, igual que cuando comemos miel.

(RÍE) Muy bueno, Tiny.

Gracias, me lo acabo de inventar. No vemos, chicos.

Esperad, ¿esa es la misma cueva en la que hemos estado

montones de veces? Supongo que no la habíamos explorado

en profundidad.

(RÍE) Ahora que no me da miedo, creo que no está nada mal.

Además, queríamos irnos de Cretatia porque queríamos ver cosas nuevas

y mirad todas las cosas nuevas que hemos encontrado hoy.

Mi nuevo juego es echar una carrera en balsa contra Termi.

Pues he encontrado una especia nueva que es buenísima para cocinar.

Y esas burbujas han sido un descubrimiento alucinante.

¿Sabéis? Puede que no hayamos encontrado Dinosia;

pero, pensándolo bien, creo que Cretatia es un sitio maravilloso.

Supongo que lo estamos viendo bajo una nueva luz.

Una luz muy brillante...

Eh, pececitos, mirad mi pistola de pompas.

Ahora puedo hacer pompas con vosotros.

(RÍEN)

Bueno, ¿por qué Terminotator vive en agua salada?

¿Por qué? -¿Por qué?

Porque el agua con pimienta le haría estornudar.

(RÍEN)

Supongo que no necesitaba público nuevo,

solo necesitaba nuevos chistes. Bueno, chicos,

la comida está servida y, como acompañamiento,

tenemos una delicia adicional. He decidido añadir

unas riquísimas virutas. ¡Yo quiero!

(ENGULLE)

Una pregunta, Ayati, ¿al final Dinosia existe de verdad?

Qué va... Solo me lo inventé para que pudierais vivir

una pequeña aventura, pero el mundo es muy grande.

Y quién sabe... Algún día, cuando seáis mayores,

puede que descubráis nuevas tierras. Bueno, si lo hacemos siempre,

nos llevaremos un trozo de Cretatia con nosotros en el corazón.

(A LA VEZ) ¿Eh?

(RÍE) ¡He descubierto otro juego nuevo!

(RUGE)

¡Ah! ¡Gracias, Giganto! ¡Cretatia es alucinante!

(RÍEN)