La carcajada de Giganto

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

# La vida es pura diversión # cuando eres un tricerátops. #

Ja, ya. Ja, ya. Ya, ya.

# Oh, aventuras tendrás tú # si eres un parasaurolophus.

# Y la vida tendrá sabor # si eres un gran braquio. #

¡Gracias, Tiny!

Uhm. Definitivamente, aquí hay algo que no encaja.

# Aburrida nunca estoy # si un anquilosaurio soy. #

(TARAREA)

(RÍE)

Tiny, ¿me puedes decir qué te pasa hoy?

No lo sé. Supongo que esta mañana me he levantado

un poquito tontorrona.

(CANTURREA)

Tiny, no vayas allí.

# Disfrutando estarás tú # si eres un... #

(SORPRENDIDA) ¡Gigantosaurus!

¡Oh, oh! (GRUÑE)

¡Oh!

Dale un poco de espacio, Tiny, Giganto no se encuentra bien.

¿Pero qué le pasa?

(GRUÑE)

No lo sé.

Llevo observándole toda la mañana y tiene una expresión muy extraña.

Pobre Giganto.

Un momento, ya sé cuál es el problema.

Tiene dolor de muelas.

¿Dolor de muelas?

(RÍE) Entonces es un doloridosaurio.

¿Lo pillas? (SUSPIRA)

Tiny, esto es muy serio.

Tienes razón, Mazu, es muy serio.

Giganto no está bien y tenemos que ayudarle.

¡Sí! Y creo que ya sé cómo hacerlo.

Pero antes tengo que pasar por la guarida.

No, no, no.

¡Aquí está!

¡Calamites!

Este tallo de calamites tiene una savia especial

que hará que desaparezca el dolor.

Si le frotamos las encías a Giganto con esto, se sentirá mejor.

Eso es genial. ¡Pues vamos a hacerlo!

No es tan fácil.

Los tallos de calamites solo crecen en el lejano oasis del desierto.

Hay que recorrer un camino muy largo, así que iré yo.

También necesitaré algo alargado

para poder llegar al diente de Giganto.

Rocky, ¿puedes ir con Bill al lago a coger tallos largos de bambú

mientras yo me voy?

¡Super-Rocky en camino!

Y tu compañero Bill te ayudará.

Pero yo también quiero ayudar.

Vale, pero no te lo puedes tomar a broma.

Es una misión muy seria.

Me lo tomaré muy en serio. Te lo prometo.

Bueno, tú puedes venir conmigo, pero deja tus bromas aquí, ¿vale?

(RÍE) Vale, ¿pero qué bromas tengo que dejar aquí?

Los tallos de calamite crecen en el oasis

del otro lado del desierto. ¡Vamos!

Nada de bromas.

Nada de bromas.

Oye, Tiny, ¿te tiras por aquí conmigo?

¡Sí!

¡Yuju!

(RÍE)

¡Uy!

Tiny, ¿en qué habíamos quedado?

No es el momento de jugar, tenemos que ayudar a Giganto.

Tienes razón. Vamos.

Oye, Tiny, ha sido divertido.

Y que lo digas. Hasta luego.

¿Y ahora cómo salgo de aquí?

Mm.

Vale, Tiny, ten cuidado con los escorpiones.

Es su lugar favorito.

Un poco más de savia de calamite.

Y hemos terminado. ¡Sí!

# Giganto y su heridita, # que llora y es quejica,

# con esta pomadita # curaremos su boquita. #

¡Chsss! No tan alto, vas a molestar a...

¡Ah, un escorpión!

¡Un escorpión!

No te preocupes, Mazu, seguro que me lo puedo ganar

con un buen chiste. ¿Qué?

Vale, allá va.

¿Cuál es la chuche favorita del escorpión?

¿Te rindes, te rindes?

Pues es el...

El pica pica.

(RÍE)

Vaya, público exigente.

Creo que le estás enfadando.

A lo mejor no ha pillado el chiste.

Mira, el escorpión pica, por eso el chiste dice: "Pica pica".

(RÍE) Porque es un escorpión.

¡Cuidado!

Mazu, gracias. Me has salvado.

Sabes que haría cualquier cosa por ti, Tiny,

pero tu chiste casi nos mete en un gran problema.

Tiene razón, Mazu.

Si te haces el graciosillo, te pueden meter el colmillo.

Solo intentaba ayudar a mi manera.

Mira, Tiny, hay veces que los dinosaurios

nos tenemos que poner serios y esta es una de ellas.

Lo sé, pero es que me resulta muy difícil.

Pues tú sígueme a mí. Venga, vamos a ver qué hacen Rocky y Bill.

Tengo que ser seria.

Tengo que ser seria.

Tengo que ser seria.

Hola, Tiny. ¿Quieres jugar al boing boing?

Te dejo saltar primero.

(SUSURRA) Ahora no, Dilo, no es momento de bromas.

¿Eh?

(SORPRENDIDOS)

¡Socorro, socorro!

¡Vete!

¡Oh, mira lo que he encontrado! Unos deliciosos aperitivos.

Oye, deja a nuestros amigos.

El que se descuida que se despida.

¡Oh! Supongo que os podéis despedir ya.

¡Oh, no! Ni hablar.

¡Suéltalos ahora!

(RÍE) ¿Hablas en serio?

¡Sí!

(TERMI RÍE) Bueno, no. No hablo en serio.

Tiny, no es buen momento para hacer bromas.

Confía en mí, Mazu, está controlado.

Oye, Termi, ¿quieres que te cante una canción muy graciosa?

¡Me encanta! Una merienda con espectáculo.

# No hay quien la supere. # Gana cualquier reto

# porque no hay nadie más grande # que Terminotator. #

Oye, me gusta esa canción.

Es verdad que soy genial, guay y fenomenal.

Canta más.

# Y es que con su cara # y con su estilo

# Termi nos tiene a todos en vilo.

(MAZU Y TINY) # Y es que con su cara # y con su estilo...

# A todos os tengo en vilo, # en vilo. #

¡Oh, por mis aletas!

¡Mi merienda!

Con mi cara y con mi estilo ya no os tengo en vilo.

Eres genial, Tiny.

Gracias por salvarme la cola.

Bueno, y el resto del cuerpo. (TINY Y MAZU RÍEN)

Oh, Mazu, sabes que haría lo que fuera por ti,

pero ahora vamos a ayudar a Giganto.

Gracias, Tiny.

Vamos a ver cómo está ese grandullón.

Mirad, chicos, ni siquiera se ha movido.

No sé cómo voy a llegar hasta el diente de Giganto

si tiene la boca cerrada.

Parece que no se encuentra nada bien.

Pobre Giganto.

Ojalá pudiera hacerle reír y animarle un poco.

¡Ya sé! Le haremos reír para que abra la boca

y le pueda curar el diente.

Pero si nunca hemos visto reír a Giganto.

¿Puede hacerlo?

Solo hay una forma de averiguarlo.

Tiny, te toca.

Ya, pero es que no sé si estoy preparada

para hacer reír a Giganto.

Tiny, eres supergraciosa. ¡Puedes hacerlo!

Uhm. Lo intentaré.

Pero solo si tú me ayudas. ¿Yo?

Si yo puedo ser seria a veces, tú puedes hacer el tonto también.

(DUBITATIVA) No lo sé.

Somos un buen equipo, Mazu.

Lo haremos juntas.

Vale, Tiny, en marcha.

(TINY Y MAZU) # Hoy nos vamos a reír # con Giganto y su rugir. #

(TINY Y MAZU RUGEN)

Oye, Mazu, ¿a que no sabes qué dice Gigantosaurus

cuando casi pisa un dinosaurio? (RÍE)

Gigantoperdón.

(RÍEN)

Eh, Mazu, ¿sabes cómo cuenta Giganto?

Uno, dos, tres...

¡Ah!

(RÍEN)

Oye, creo que se está riendo. O tosiendo.

Da lo mismo, está abriendo la boca. ¡Vamos!

Hora de ponerse serio.

Está funcionando.

Funciona de verdad.

(RUGE)

Ni siquiera ha dicho gracias.

Ah, no pasa nada.

El diente de Giganto se ha arreglado con calamite y una buena carcajada.

(RÍEN)

Gracias por tu ayuda, Tiny.

A veces viene bien hacer el tonto.

Y a veces viene bien ponerse serio.

¿Y sabes qué? Juntos hacemos...

(TODOS) ¡Un buen equipo!

# Si con tus dinoamigos estás...

(TODOS) # Diversión # sin fin tendrás. #