Villains in need are villains indeed

114070

O Squad

5533450

Villains in need are villains indeed

Tres villanos se presentan en el cuartel general de la división Odd para avisarles de que han construido un robot gigante que va a aplastar a la división y, de paso, su guarida secreta del mal, para lo que necesitan la ayuda de los agentes.

10 min, 32 sec

10-05-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5533450/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/division-ingles/video/villains-in-need-are-villains-indeed/5533450/

https://www.rtve.es/v/5533450/

O Squad - Villains in need are villains indeed