Stop that spinosaurus!

165973

Dino Ranch en inglés

6713753

The great dinosaur getaway

Los Dino Ranchers y sus dinosaurios son un equipo increíble y no hay nada que no puedan hacer juntos. Pero el ladrón de dinosaurios Sonny the Kid tiene la idea de que, si separa a los niños y sus dinosaurios, serán impotentes y podrá robar a Blitz, Clover y Tango por sí mismo.