Cae Santa 1ª Parte

(Música animada)

(Alarma)

¿Qué ocurre? ¿Cuál es la emergencia?

Siento llegar tarde, he tenido que marcharme en mitad de mi turno.

¿Has conseguido el trabajo de Nacho Ball?

He conseguido una carrera en el Nacho Ball.

¿Y cuándo empezó esa carrera?

Ayer fui a comer allí y supongo que pensaron

que daba el perfil.

Tío, has sido descubierto.

Me entregaron esto y dijeron: "Trabajarás en el autorrestaurante,

buena suerte".

Son 12,39. Pare en la primera ventanilla.

¿Y cuál era la emergencia exactamente?

Faltan dos días para Navidad y no nos hemos sentado

con nuestros jerséis navideños, a leer historias navideñas

con una taza de chocolate y al calor de una lumbre.

Para mí eso es una emergencia, Miles.

¿Te gusta... la... Navidad?

No me gusta la Navidad.

Me obsesiona la Navidad.

Has tardado un montón en responder a mi pregunta.

¿Quiere las croquetas tamaño nacho?

Vale, empieza la historia.

En Nochebuena Santa Claus entrega regalos a todas las niñas

y niños buenos del mundo. Tiene un trineo mágico

y un saco de regalos mágico que nunca se vacía...

¿Cuál es la emergencia? Siento llegar tarde.

Estaba en la cola del autorrestaurante del Nacho Ball

y algún idiota se ha ido en mitad del turno.

Coge un jersey, estamos con una historia navideña.

Ah...

(VOZ GRAVE) ¿Queréis oír una historia navideña?

(HABLAN A LA VEZ)

No importa lo que digas. Cuando era pequeño...

Ya está con la historia.

Nos contaban todas las historias tradicionales de Navidad,

pero la Navidad es mucho más de lo que te enseñan en el colegio.

¿Tú sabes cómo funcionan las comillas?

Sí, quita. Fuera de mi sitio. ¿Qué? No.

Fuera de mi sitio, Fuera de mi sitio. Eso es.

Muy bien.

¿Queréis oír la verdadera historia de la Navidad?

No.

Es una pregunta retórica, no hace falta...

(TODOS) Oh...

Hace mucho tiempo, en un pequeño planeta

al que gusto de llamar Tierra, mamá Naturaleza y papá Tiempo

se casaron, se besaron y tuvieron dos niños.

¿Qué tiene esto que ver con la Navidad?

El siguiente que pregunte 10 flexiones.

Uno de los niños era generoso y alegre

y el otro impetuoso y divertido.

¿El alegre se llamaba Santa Claus? Sí. Y 10 flexiones.

Y su hermano se llamaba Krampus.

(Música animada)

¡Schwoz, estoy contando una historia!

-Pero necesito practicar con mi guitarra

justo en este momento.

-Vale, pero toca cuando lo pida mi historia.

-De acuerdo, jefe.

-Un año, mamá Naturaleza iba a regalarle a Krampus

una moto de agua por Navidad, pero el día de Nochebuena

Krampus cogió el camino de papá Tiempo sin permiso

y se fue a un concierto de Ugly Kid Joe en Red Rocks.

Disculpa, ¿cuándo tiene lugar exactamente esta historia?

Hace mucho tiempo, y me debes 10, colega.

Oh...

Así que papá Tiempo le regaló la moto de agua

a Santa Claus, de hecho, Krampus no recibió ningún regalo ese año,

ni ningún otro año. Entonces Krampus se pasó los siguientes mil años

en la lista de los niños malos. Guau.

No me cuadran las fechas de esta historia.

Dos...

Krampus estaba tan enojado con su familia que huyó de casa

al desierto de las afueras de... San Bernardino.

(SE ASOMBRAN)

Exacto, durante miles de años bebió bebidas energéticas Dead Bull

en San Bernardeasco y empezó a sentir celos de Santa Claus.

También le salieron dos extraños cuernos debido a los Dead Bulls

y los celos lo convirtieron en un poderoso demonio,

un retorcido e insufrible anti Santa Claus

que odiaba a su hermano y todo lo relacionado con la Navidad.

¿De dónde has sacado ese libro? Respóndeme mientras hago flexiones.

Lo compré en la tienda de la verdad porque es verdad.

Entonces un día, a mediados de los 90,

Krampus atrajo a su hermano al desierto

prometiéndole unos tacos de pescado, motocross

y unos fuegos artificiales ilegales,

pero cuando llegó lo único que encontró

fue a un hermano endemoniado que con solo tocarte

podía convertir al niño o niña más bueno

en un cretino enemigo de la Navidad.

Tres...

Santa y Krampus libraron una batalla épica

en la que otrora fueran los grandes centros comerciales

de San Bernardino. Santa derrotó a su hermano

y lo encerró en una tienda de ropa abandonada llamada "Punk Function",

que solo vendía vaqueros de pitillo, hebillas gigantes de cinturón,

anillos de pulgar, gorras de camionero

y camisetas de manga larga con llamas estampadas.

Algunos dicen que Krampus sigue en la "Punk Function",

a las afueras de San Bernardino esperando su momento,

su oportunidad de vengarse de su hermano y destruir la Navidad

para siempre.

Y ahora a dormir.

No me creo ni una palabra de eso.

¡Te tocó el Krampus!

(GRITA)

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Vale, no es mucho, pero Chapa agradecerá

que intentemos poner un poquito de...

espíritu navideño en El Nido del Capitán.

No sé, ese árbol es una porquería. Pero es nuestra porquería.

Además, el árbol y los adornos no son lo más importante...

(Vítores)

Esto está mucho mejor. (RÍE) Me encanta, chico.

Este árbol es lo peor. Es una auténtica porquería.

Espero que este aguante vivo hasta Navidad.

Hoy es Nochebuena, tío. Ah, ¿sí?

Olvidé decirle a Santa Claus lo que quería.

Bueno, el gran hombre estará aquí dentro de nada y podréis decírselo

en persona. ¿El gran hombre?

¿Te refieres a Gasol? Eh... No, chiquitín,

me refiero a Santa. Santa Claus.

El mismísimo Santa Claus. ¿Va a venir aquí?

Sí, llegará dentro de nada. Todos los años antes de Navidad

pongo a punto su trineo.

Si no, ¿cómo creéis que puede dar toda la vuelta al mundo en una noche?

¿No eran sus renos los que...? ¡No digas eso! No son sus renos.

¡Sus renos no inventaron un inyector positrónico de combustible!

Schwoz, ¿que has inventado un inyector positrónico

de combustible? Puede.

(Música navideña)

Oh... (TODOS) ¡La señora Mazorcas!

Schwoz, está ahí abajo con su camión de mazorcas.

Porfa, cómpranos unas mazorcas, Schwoz.

Porfi, tiene las mejores mazorcas.

Porfi...

Está bien, vamos allá,

pero antes dejadme que apague nuestra tecnología aérea

de neutralización de grandes amenazas.

No quiero que nuestras defensas aéreas derriben a Santa en el aire.

(RÍEN)

Eso sería terrible. Se estropearía la Navidad.

Sí...

(Alarma)

¿Sabes lo que más me gusta?

¿Comprar todas las mazorcas para que nadie más pueda comérselas?

Eso también me mola, pero es cuando le pego a un tipo tan fuerte

que se pee y dice: "Oh, ha sido algo que he comido".

Y los dos sabemos que es porque le he dado.

¿Has hecho todo esto por mí porque sabes que me encanta la Navidad?

Claro.

Gracias.

Schwoz decía: "No lo hagas".

Pero entonces yo le dije: "Schwoz, yo soy el jefe aquí

y a mi Chapa le encanta la Navidad, así que vamos a...".

Espera.

Algo va mal.

¿Alguien ha desconectado nuestro T-A-N-G-A?

¡Se nos ha caído! ¡Estamos expuestos!

(Música tensión)

¿Por qué se ha caído?

La única explicación es que se haya infiltrado

en el Nido de Capitán un saboteador y seremos atacados desde el cielo.

Ya viene. Ay, madre... Ay, ay, ay...

Tengo una idea.

No me da tiempo a cargar los Manmisiles

Yo me ocupo. ¿Qué vas a hacer?

Voy a desearle a este tipo una feliz Navidad

y un electrizante Año Nuevo.

Le di.

Buena puntería, Voltio.

-Oh, oh, oh... ¡Me quemo, me quemo!

¡Me quemo! Oh...

-Este...

Ese...

Es Santa...

Ay, madre. Es Santa Claus.

¡Hemos disparado a Santa Claus!

Oh, tú le has disparado.

(Música navideña)

(Bocinas)

(Rugidos)

Feliz día de Krampus, niños. Es hora de divertirse.

(Música animada)

¿Dónde está mi hermano?

-Ocurrió. Y no sé cómo.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

(Timbre)

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta. -Ah... Lo sé.

(Música tensión)

Vale, he encontrado unos ovillos y agujas de punto.

Acabamos de derribar a Santa del cielo

¿y quieres que hagamos calceta?

Tendremos las manos ocupadas para disimular

cuando vuelvan los demás. Yo no sé hacer punto.

¡Claro que sí, claro que sí!

La gente sabe tejer cuando encubre una fechoría.

(Alarma)

Me sorprende que no tuviera maíz la señora Mazorcas.

Sí, solo le quedaban estos asquerosos helados.

Los helados están ricos.

No cuando lo que esperas es una mazorca.

Estaba pensando que no es justo. A mí me prometieron maíz.

Esto no es lo que queríamos.

Un momento, ¿estáis haciendo punto? ¿Cómo?

Lo están. Y mucho, guau.

Lo que está haciendo es punto fantasía calado,

si no me equivoco.

Ah... Encubren una fechoría. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?

Mientras nosotros bajábamos a la calle

para no conseguir ni una mazorca. Cuánto lo siento.

Gracias. Hemos visto un resplandor en el cielo, encima del Nido.

¿Este nido? El mismo.

Oh...

¿Y qué es lo que hay debajo de esa sábana

donde hay un cartel que dice: "No es asunto tuyo"?

Estoy segura de que no es asunto tuyo.

¿Mi amigo Santa Claus se ha pasado por aquí?

-¡Chapa le disparó!

¡Tío! ¡Au!

¿Le has disparado a Santa Claus?

Creímos que alguien estaba atacando el Nido.

Hicimos lo previsto cuando te pillan con el sistema bajado.

Volvimos a conectarlo y yo le lancé una descarga a Santa

y lo derribé del cielo y me siento fatal.

¿De acuerdo? ¿Es lo que queréis oír? Espera, ¿él está bien?

(A LA VEZ) Eh...

Y... dale.

-Oh, oh, oh...

-Hola, grandullón. ¿Te encuentras bien?

-¿Dónde estoy?

En el Nido del Capitán.

Oh... ¿Quién soy yo?

-Eres Santa Claus.

Oh... ¿Qué es un Santa Claus?

-Oh, vaya.

¿Santa Claus no sabe quién es?

Tuvo que darse en la cabeza al caer porque Chapa

insistió en derribarlo... ¡Basta ya!

Está bien. ¿Y dónde esta?

Si va por ahí, por Buenavista, el día de Nochebuena

sin saber quién es...

-No, Chapa y yo lo hemos escondido junto al montón de mazorcas.

¿Qué mazorcas? ¿Qué más da?

Lo que importa es que Schwoz piense el modo

de hacerle recuperar la memoria.

Hasta entonces el gran hombre está a salvo detrás de esa puerta.

Oh, mira tú...

(Música)

Está frito. No puedo arreglarlo. Oh, buen intento.

Pero creo que yo sí puedo. Pensaba que estábamos perdidos.

Problema resuelto y para compensar lo que Chapa hizo...

Oh... Os daré libre el día de Navidad.

¡No! ¡Sí!

Pero la noche de Navidad trabajáis. El problema no está resuelto.

¿Qué le pasa a esta?

Lo que le pasa a esta, como a mí y como a todos,

es que por culpa de vosotros dos Santa Claus va por las calles

de Buenavista sin cerebro.

Creo que sí tiene cerebro, ¿vale? Aunque no le funciona muy bien.

Podría ser peor. Sí, a ver, ¿por qué lo dices?

"Con metro y medio, supercool, recién venido de San Bernarbirria,

las chicas lo aman, los hombres también.

Es el gran, gran, gran... Krampus".

(Bocinas, rugidos)

Eh, tenías razón. Esto es peor.

(Música tensión)

¿Dónde está mi hermano?

(PULSERA) "Buena quemadura Krampus, les va a doler".

No lo aguanto.

¿Qué, ricitos?

¿Nunca has visto un demonio del desierto enemigo de la Navidad

tan chulo como yo?

Tampoco lo aguanto. Ni yo. Largo de aquí, Krampus.

¿Por qué no te vuelves a San Bernardino,

de donde no debiste salir?

-Oh, volveré al 909, pero no antes de destruir a mi hermano

y a la Navidad para siempre.

A ver, ¿habéis visto un saco mágico de regalos por aquí?

Si voy a poner el sello Krampus en la Navidad tendré que destruir

esa cosa.

-Ah, encontrarás ese saco sorprendentemente cerrado.

¿Te importa? Para nada.

¡Ah!

Lo siento, no puedes pillarme, pero si lo haces,

consulta a un médico porque te habrás contagiado.

"Efectos secundarios: calentón". Diarrea.

Oh, Dios mío. ¡Cállate ya!

Fallaste, fallaste. Ahora vais a krampear.

Eh, yo también me teletransporto.

¿Y?

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

¿Dónde está mi hermano? Uh, sí. Puedo oler su santa peste

por todas partes.

-Que nadie diga nada. Se ha ido.

¿En serio?

Sí, había perdido la memoria y se había ido, ¿recuerdas?

(RÍE) Genial, parece que me habéis hecho la mitad del trabajo.

Choca el puño, chavalín.

-¡No vayas, Bose, no vayas!

¡Enkrampado!

Bienvenido al club, club, club Krampus.

Encantado de estar enkrampado.

¿Qué miráis, pringados?

¡No! ¿Qué narices le has hecho?

Tengo que encontrar a mi hermano, robar un saco

y arruinar unas entrañables fiestas. Va, vámonos.

Ese tío es único.

Vale, esto es un marrón.

Sí, pues ahora vais a trabajar en Navidad.

Si no encontramos a Santa antes de que Krampus lo haga

no habrá Navidad para nosotros ni para nadie en el mundo.

Busquémoslo para que Schwoz le arregle el cerebro.

Entendido. Voltio, vamos a cazar a Santa.

No, no, no. Esperad, creo que ya habéis hecho bastante daño por hoy.

Mika y yo iremos a buscar a Santa y vosotros su saco mágico

de regalos. ¿Y cómo sabemos dónde está?

Vale, ¿solo yo he configurado el móvil para recibir noticias?

Me aburren. Noticias, pero qué pringados.

Pero a veces pueden ser muy útiles.

(TV) Última hora, un gran saco de regalos ha caído del cielo.

-Expertos afirman que es un signo de que las nubes están contentas.

-No es cierto, Mary, pero los testigos afirman

que aterrizó justo encima de dos niños indigentes.

-Tendremos a esos dos niños y a su saco en noticias de impacto

a la vuelta de la publicidad. -Y en la segunda parte de...

Id.

Puf, vale.

Chapa, ¿hay alguna otra cosa que debamos buscar?

Sí, ¿qué les pasó a los renos después de que derribaras el trineo?

¿Se fueron volando?

¿Y a quién le importan los renos? Perdón.

(A LA VEZ) Abajo tubo.

(Música)

Vale, encontremos a Santa antes de que lo haga Krampus

y nos fastidie la Navidad.

¡La Navidad es lo peor!

La mejor fiesta: El mar-mar-martes de tacos, ¿vale?

¡Pringaos!

Estaré trabajando en el trineo y vigilando a este.

Tengo un caso grave de Krampus.

Los síntomas incluyen tattoos de dedos.

Y escalas chillonas de guitarra.

Por favor, daos prisa.

(A LA VEZ) Abajo tubo.

(Música)

Pero entonces nuestro internado para huérfanos ingleses

fue tomado por un grupo de huérfanos australianos.

Luego, un día buscando lombrices para desayunar

detrás de la estación de autobús, nos cayó en la cabeza

este gran saco de regalos.

-Perdona, me acaban de pasar una nota que dice: "Hora de divertirse".

-¿Alguien dijo "hora de divertirse"? -En efecto, buen hombre.

Ese señor de ahí acaba de decirlo después de que usted

le pasara la nota. -Qué repipi, hora de hablar guay.

(KRAMPUS) "¡Martes de tacos, martes!".

-¿Qué pasa, pringados noticieros? Aquí apesta un montón.

Hay que echar colonia para refrescar. -Por Dios, no, no, no.

-Percy, ya sabes que solo tengo un pulmón.

-Dame el saco, tío, pongamos música de Smash mouth

y quememos la sala. -¿Quién es usted?

-Se llama Krampus y más le vale quitar las manos de ese saco.

-Ahora es mi saco y le voy a poner las manos por todas partes.

Adiós. -¡Dame!

-¡Ha salvado el saco! Ahora podrás devolvérselo a los huérfanos.

Eh... Es que es el saco de Santa Claus, así que...

Lo necesitamos para salvar la Navidad.

¿Qué dices? ¿La Navidad está en peligro?

-No, no, no. La Navidad no está en peligro.

Todo va a salir muy bien.

-La Navidad es para los bebés. ¿Cuándo es martes de tacos?

-Eh... ¿El martes?

-Manos rápidas, pero vas a darme ese saco o krampearé a la rubita.

Lo haré.

-Sabes que no puedo hacer eso, Krampus.

-Como quieras, guaperas. Última hora.

Otro bombón es arrastrada a la isla Krampus.

(A LA VEZ) ¡No!

(KRAMPUS) "Fiesta Krampus para todos".

-¿Quién tiene dos pulgares y odia la Navidad?

(A LA VEZ) Este menda.

-Ya vale, Krampus. Tenemos el saco, vamos a encontrar a Santa

y vamos a salvar la Navidad.

Y repito: La Navidad no está en peligro, que no cunda el pánico.

-O sí. ¿Y cómo vas a salvar la Navidad cuando no quede nadie

a quien le guste?

(GRITA)

¡Kra-kra-krampones!

-¿Quién tiene una bebida energética? -Ahora os doy, krampones.

(A LA VEZ) Viva la vida del martes de tacos.

-La vida con Y.

-Vámonos, Voltio. Espera un segundo.

Ha sido fácil.

Ni sabía que fuera a funcionar. Solo quería probar.

Era broma. ¡Oh, no!

(GRITAN) ¡Va, va, vamos!

Tendréis que hacerlo mejor si queréis salvar la Navidad,

chiquitines.

-Parece que esta historia continuará.

"Kra, kra, krampones".

(Bocinas)

(Música animada)