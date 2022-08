Subtitulado por TVE Accesibilidad.

¿Estáis listos, chicos?

-¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! -¡Sí, capitán!

-¡Uuuuuuuuuuh!

Él vive en la piña, debajo del mar ¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin mas ¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener. ¡Bob Esponja!

Igual que los peces, él puede flotar.

¡Bob Esponja!

¿Listos? ¡Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja!

Bob Esponja, ya llegó. Ja, ja, ja, ja.

"Vendida".

(TV):¿Has vuelto a quedarte atascado en la gatera?

No voy a mentirte, Meredit. No doy saltos de alegría.

Seguiremos con el episodio del gigante atascado en una gatera

después de estos comerciales.

¡Casas, casas, casas, casas! Soy Niki, el pescado,

y quiero comprar tu casa.

¿Eh? Ya me has oído,

quiero comprar tu casa. Pues mi casa no está a la venta.

Eso no me importa.

De cualquier tamaño y condición. Te compro tu casa.

¡Vendida! ¿Vendida?

¿Y dónde voy a vivir ahora?

¿Qué haces, Patricio? ¿Vas a dar un paseo?

Un paseo de nunca jamás. ¿Un paseo de nunca jamás?

Sí. Todo por culpa de Niki, el pescado.

¿Quién es Niki, el pescado? Aparece en la televisión,

y te compra la casa, y no puedes impedirlo.

Ahora, estoy condenado a caminar por los mares sin hogar.

Na, no te preocupes, Patricio. Puedes venir a vivir conmigo.

¡Seremos compañeros de casa! ¡Ala!

Soy Niki, el pescado y quiero comprar tu casa.

¡Vendida! -(Gritan).

Creo que podemos pasar la noche aquí No está tan mal.

Podemos convertir esta basura en un hogar.

No olvides hacer un garaje para nuestras lanchas nuevas.

(Gallo).

Aaam, aaam, aaam.

¡Qué raro! Normalmente, me despierto con una oscura sensación de pavor

carcomiéndome el estómago. Pero hoy, me siento positivamente...

¿Feliz?

El arcoíris sonríe, el sol también,

sonríen las rocas al verme pasar.

Mirad como bailo, escuchad mi canción.

El mundo es encantador cuando nada va mal.

Todos sonríen, incluso yo.

Esto es lo que se llama sentirse feliz.

Yo.

La, la, la, la. Buenos días, Calamardo.

Buenos días, Bob Esponja.

¿Eh?

Por eso me sentía de maravilla esta mañana.

No había visto a Bob Esponja.

Hola, Calamardo.

¿Qué habéis hecho con la basura, cabezas de percebe?

Construir una casa. Pero, ¿qué, por qué?

Porque Niki, el pescado, compró mi casa y luego la de Bob Esponja.

Y ahora, vivimos aquí.

¿Y por qué no gastáis el dinero que Niki, el pescado, os dio

para alquilar una habitación o comprar una casa?

Hombre, es que aún no nos ha pagado. Sí, lo que dijo en la televisión

fue: "quiero comprar tu casa". Y aún no hemos recibido la pasta.

¡Aaah! Dejad que me aclare.

¿Visteis un anuncio en la televisión de Niki, el pescado,

diciendo que os compraría vuestras casas?

¿Y sin verlo y sin firmar nada,

creísteis que vuestras casas estaban vendidas?

¿No os parece raro, incluso, a vosotros?

Muy raro.

Escuchad, boba...

Em... Parece que habéis sido bien pescados,

y no hay nada que podáis hacer para remediarlo.

Kikirikiiii.

Nam, naaaaaam.

(Tararea).

(Tararea).

Listo para el trabajo, señor Cangrejo.

Espera un momento. ¿Qué te ha pasado, chico?

Parece que hubieras dormido sobre un montón de basura.

Una casa echa de basura.

Patricio y yo hemos construido una, detrás, con toda su basura.

¿Con mi basura? ¿En mi propiedad?

Os cobraré un alquiler razonable. ¿Cuánto?

Em... Bastará con tu nómina.

No sabía que ser vagabundo fuera tan caro.

Ah, fin del trabajo.

Ahora, puedo volver a mi casa en una zona libre de Bob Esponja

y reordenar mi colección de tapetes.

Echo de menos el antiguo barrio.

Creo que esta noche iré a ver mi antigua casa.

No, no se te ocurra hacer eso. ¿Por qué?

Bueno, eh... Se ha mudado una familia con un montón de hijos,

y no les gusta nada que les molesten.

¿Cuántos son un montón? Em... Como 12.

Pero si lo pido con educación, si puedo entrar, ¿no crees que me...?

Y no hablan nuestro idioma. Los Craks sólo hablan... Alemán.

Quizás, pueda ir a vivir con quien está en mi casa.

Em... No, no, no. Ahora vive una banda.

¿Una banda de rock? Em... Sí.

¿Porque mi casa es una roca? Sí, una banda de rock

con unas 8 personas, y todo tipo de instrumentos musicales,

y sólo hay espacio para los músicos.

Yo podría aprender alemán. Y yo podría aprender a aprender.

Aaah.... Bien. Esto es un hermoso sueño.

Cuanta paz... Se acabaron las molestias.

Llaman a la puerta

¿Qué se propone ahora ese terror poroso?

¡Espera encontrar una gran familia que habla alemán!

(Con acento alemán): Emmm... Hola, en alemán.

Aggg, guten morgen. My name is Bob Esponja.

¿Qué dices? Guten Morgen. My name is Bob Esponja

(Habla raro).

Por favor, ¿podría hablarme en tu idioma? Necesito practicar.

Aaam. Quiero decir, buenos días, me llamo Bob Esponja.

¿Cómo te llamas tú? Mmm... Gerard.

Hola, Gerard. Antes vivía aquí. He parado para ver mi antigua casa.

Aggg. Es ahora no buen momento para mi. Mi esposa y mis hijos...

¿Esposa donde está? Eee... Hola, Bob Esponja.

¡Eeeh! Es tímida. Y bueno, tengo que irme.

Mi esposa me llama para "cenen". Es un gran cocinero de "salchichen".

¿Te importa que me quede a cenar?

¿Qué van a cenar? Emmm... (Habla raro).

"Quergluguen faifer". ¡Es mi plato favorito!

¿Cómo se llama tu mujer? No lo se. Eeem... Hilda.

¡No mueven. No dar un pasen!

¡No, no, no! ¡No mueven de aquí! ¡No moverse!

Hola, colega. ¿Qué pasa, tronco? Echo de menos mi casa

y pensaba que podía volver a vivir aquí.

Oh, lo siento, colega. No hay sitio.

Este sitio está lleno de miembros de la banda

y de instrumentos musicales que tocamos.

¿Qué tocas tú? Eeem... El clarinete eléctrico.

Eso no existe. Claro que sí.

Demuéstralo. Ay, sí.

¡Gerard! ¿Vas a regresar? Ya.

Hola. Usted debe de ser Hilda. ¿Hilda?

Oh... Sí, sí... Ya sabe... He oído hablar mucho

de su quergligerfaifer chili sin arándanos.

Estoy deseando probarlo. Em... Un segunden.

¡Ah! La cena de esta noche es para llevar

¿Por qué no me cantan algo sus 12 hijitos alemanes mientras como?

¡Yo no tengo hijos! Quiero decir... Ya, fuerem, por favor, fuerem.

Me encantan los conciertos al aire libre.

(Música). ¡Oh!

¿Te suena suficientemente marchoso? ¡Ha sido genial!

Deberías enseñar a mi antiguo vecino Calamardo. Es un manta.

¡Grgrgrgr!

¿Qué pasa? Shshsh.

Los niños de los Petrump van a cantar.

A los niños nos gusta cantar, nos gusta cantar, nos gusta cantar

A los niños nos gusta cantar, y estamos cantando aquí.

Ñam. Creo que la pequeña niña desafina.

Necesitan una banda. ¡Voy a hablar con los chicos

que viven en mi antigua casa para ver si pueden venir

y tocar con ellos! ¡Sí!

Grgrgrgr.

¡Estoy arto! ¡Calamardo,

¿qué haces en la casa de los Petrump?!

¿Es que no lo entendéis? Esta no es la casa de los Petrump.

¡Es tú casa! ¡Y esa sigue siendo la casa de Patricio!

¡Sólo visteis un anuncio. Nada más!

Entonces... Niki, el pescado, ¿no va a venir a vivir a mi casa?

Grgrgrgr. Y él no vive en las casas que compra.

Pues si no vive allí, ¿qué hace con ellas?

¡Las reforma, zoquetes!

¡Compra casas y las revende para ganar dinero!

Se dedica a reformar casas. ¡Sólo eso!

¿Vive de reformar casas? ¡Siiii!

Voy a llamar a Niki, el pescado, ahora mismo,

para que venga y reforme la mía, para irme de aquí.

Pobre Calamardo, deberíamos hacer algo muy bonito por él.

Uh, ya lo sé.

¡Atención, Patricio! A la de tres.

Uno... Dos... Y tres.

Uuuh, ay, ay, ay.

Perdón, ¿es la casa de Calamardo? ¿La que estaba a la venta?

Desde luego. ¡Sí, esta casa es una ruina!

Soy Niki, el pescado, y no quiero comprar esta casa.

No está vendida.

¿Y ahora qué ha pasado? Hemos reformado la casa por ti.

¿Quién es ese que se va? Era Niki, el pescado.

¿Y qué ha dicho?

Ha dicho: "¿Quién va a querer vivir aquí? ¡No vendida!".

Ya... No puedo creer que hayáis hecho eso.

(Ambos): De nada.