"EL TABLÓN DE AVISOS"

(Música)

(CANTURREA)

¿Qué le ha parecido su comida, señora?

Oh, deliciosa. Ojalá pudiera decirle a todo el mundo

lo estupenda que ha sido mi comida.

Bueno, la invito a que vaya de mesa en mesa

para contarles su satisfactoria experiencia.

No tengo tiempo para hacer eso,

pero quizá lo mencione en mi testamento.

Bueno, si así lo desea... ¡Espere, tengo una idea!

Espera un segundo, ese es mi tablón de corcho, es para mis...

Instrucciones.

GANA MÁS DINERO.

Señor Cangrejo, a partir de ahora,

considere su tablón de avisos para la comunidad

un lugar en el que el pueblo adelante

pueda expresarse con libertad.

(Música)

(LEE) "Mi comida en el Crustáceo Crujiente

ha sido deliciosa. Lo recomiendo de todo corazón".

Solo entré para pasar el rato,

pero compraré una burguer cangreburguer.

(Música triunfal)

¡Escuchen todos, he creado un tablón de avisos para la comunidad!

¡Digan a sus amigos que vengan y que lo usen para el bien

de mi negocio y mi cartera! ¡Quiero decir, de la comunidad!

(Murmullo)

¡Oh, comunidad!

POR FAVOR, LLAMEN A ESTE NÚMERO PERDIDO

(Música alegre)

Oh, espero que a la gente le guste esto.

-¡Genial! -¡Superbueno!

-¡Número uno con estrella!

(RÍE)

¿Lo ve, Señor Cangrejo? El tablón de avisos de la comunidad es bueno.

Sí, lo es.

Me acerca a mi parte favorita de la comunidad: ¡su dinero!

Veamos lo que dice otra buena gente.

(GRITA)

¿Por qué estás chillando?

¡Por nada, es que me gusta chillar!

(GRITA)

A un lado, chico. Estás evitando que mi dinero

llegue a mi tablón de avisos.

"Cuando como en el Crustáceo Crujiente,

solo me queda un sentimiento oscuro y vacío.

P-Estrella 7".

¡Oh!

¡Oh, no en mi tablón de avisos!

Para el carro, colega. ¿A qué viene la censura?

El tablón de mensajes comunitarios es para todo el mundo.

No puedes quitar uno porque pienses que es un rollo.

Señor Cangrejo, pescado surfista tiene razón,

el tablón es sagrado y debe ser respetado.

Estimado P-Estrella 7, siento mucho que tu experiencia

en el Crustáceo Crujiente fuese menos que estelar,

y te prometo hacerlo mejor en el futuro.

Firmado: Ado-Frito 139. Hala, crisis evitada.

¿Eh?

"¿Crisis evitada? Más bien crisis escupitijeada.

Firmado: El que tienes al lado 3".

(SILBA)

¿Eh? ¡Oh!

¿Escupitijeada? ¡Qué risa! ¿A qué viene eso?

¿"Yo haría una cangreburguer mejor con barro"?

¿Quién está escribiendo esos mensajes?

(CANTA) "Lápiz, papel. Lápiz, papel".

Quiero expresar mi lado oscuro de la Fuerza.

(RÍE) ¿Por qué no?

Y no olvide alimentar su odio con una selección de nuestro menú.

¿Eh?

Si pudiera averiguar quién es P-Estrella 7...

¡Hola!

(Murmullo)

¡P-Estrella 7 es mi nuevo héroe! ¡Pues ese soy yo!

No me digas. -Él sí que sabe quejarse.

Pero si no me quejo.

P-Estrella 7 es guay porque es anónimo.

Claro, es guay porque es anonafinditinflon.

Aunque no os guste lo que P-Estrella 7 diga,

hay que reconocer que es auténtico.

Es un auténtico héroe en estos tiempos revueltos.

Tendré que hacer mis cangreburguers mejor

para que le gusten a P-Estrella 7.

No es lo bastante redonda. Voy a redondear este borde.

El otro lado está menos redondo. Voy a igualarlo un poco aquí.

¡Ahora es más pequeña que esa!

(GRITA)

¡Calamardo! Sí.

¿Ha respondido P-Estrella 7 a mi amable mensaje?

Respondió hace horas. ¿Por qué no me lo has dicho?

Porque no me importa.

Es para mí.

"¿Ado-Frito 139? Más bien Llorón 139.

Cordialmente: P-Estrella 7".

Su hipérbole vituperadora ha disminuido tu credibilidad.

¿Por qué tenías que decir eso? Tienes razón.

Debería haberlo puesto en el tablón de avisos.

Firmado: ChicoGuapo 42.

Aunque seas guapo, ChicoGuapo 42, ¡eres muy malo!

(RÍEN)

Ese es bueno, sí.

Supongo que de escribir tantas notas os habréis quedado con hambre.

Apenas hay cola en la caja.

(RONCA)

Yo he traído mi comida. ¡Esperad un momento!

¿Acaso ninguno de los que estáis mirando el tablón

va a comprarme cangreburguers?

Cómo íbamos a comprar comida en un sitio que, y cito,

"huele a axila apestosa".

¿Qué?

Eso no es verdad. Lo pone en el tablón.

-Y el tablón nunca se equivoca.

¿Alguien quiere comprar un bolígrafo?

¿Y papel?

(LLORA) ¿Qué te ocurre?

Es P-Estrella 7. Ha estado diciendo cosas terribles sobre mí

y el Crustáceo Crujiente.

Oh, creo que todas esas cosas eran buenas.

No, dijo que el Crustáceo le hacía sentirse oscuro

y vacío por dentro.

Seguramente quiso decir que su estómago estaba oscuro

y vacío porque tenía ganas de más.

No, un maestro del ingenio ácido como P-Estrella 7

no se expresaría de forma tan torpe. Me llamó Llorón 139.

¡Hala! ¿Tú eras Ado-Frito? Sí.

Bueno, quizá le pareció gracioso, y cuando dijo que las cangreburguers

sabían a guantes de béisbol viejos...

¡¿Dijo eso?! No, aún no.

(LLORA)

¿Que saben a guantes de béisbol viejos? ¿En serio?

(RÍE) No conozco a ese P-Estrella 7,

pero es un tipo genial.

Es un genio diabólico, eso es lo que es.

Señor Cangrejo, la parrilla se ha enfriado.

Porque nadie pide nada.

¡Es por el condenado tablón de avisos!

¡Voy a descolgarlo, solo nos da problemas!

¡No puede, Señor Cangrejo, es para la comunidad!

¡Sigo creyendo en el poder del tablón de avisos!

(RÍE)

¡Hueles mal!

(RÍE)

¡Uno de tus ojos es demasiado grande!

(RÍE)

¡Cierra la boca al comer!

(RÍE)

-"Eso parece dibujado por una gamba en escabeche".

(LLORA) ¡Papá!

(RÍE)

¿Eh? "A Calamardo Tentáculos no se le debería permitir

estar al lado de una caja. P-Estrella 7".

¡Esto es el colmo! ¿Es que ninguno de estos cenutrios

entiende que yo trabajo aquí irónicamente?

Oh, seguro que sí. P-Estrella 7 te ha calado a la perfección.

¡Yo sí que te voy a calar de cardenales!

(Gritos)

¡Alto! ¿No veis lo que está pasando?

¡Este tablón de avisos se convirtió en un tablón de abusos!

(Murmullo)

¡Se acabó!

¡Todo el mundo fuera!

¡Vámonos! -¡No pienso volver!

P-Estrella 7 ha sacado lo peor de todo el mundo.

Me gustaría enviarle un mensaje.

Le enseñaremos una lección que nunca olvidará.

Una lección es buena educación. Tiradlo por el arrecife.

Una idea excelente, Calamardo.

Tenemos que averiguar quién es P-Estrella 7.

Caballeros, propongo que vigilemos.

Piña-1 a Papi-Loco. Adelante, Papi-Loco.

Aquí Papi-Loco. Te recibo, Piña-1.

¿Algún movimiento?

Negatorio.

Piña-1 a Flor-Delicada. Adelante, Flor-Delicada.

¡Yo no soy ninguna flor delicada!

(CHISTA) Mantened la radio en silencio.

Atención, veo algo.

(Música suspense)

Uh.

Eso es lo que le pasaba a las manchas de kétchup.

¡Sorpresa, P-Estrella 7!

(LOS TRES) ¡Patricio!

(GRITA)

¡Te voy a hacer picadillo!

(Música cómica)

(GRITA)

¡Patricio! ¿P-Estrella 7 eras tú?

Sí. Es lo que decía mi último mensaje, Bob Esponja.

Estaba disgustado porque todo el mundo entendía mal mis mensajes.

Cuando dijiste que las cangreburguers

te recordaban a guantes de béisbol viejos,

¿querías decir que te devolvían a tu juventud?

Sí, eso creo.

¿Has oído eso, tabloncito? No eras tú. Nunca fuiste tú.

Los monstruos siempre fuimos nosotros.

¡Pues yo sigo enfadado, y necesito algo que me calme!

Oh, este club de tricotaje me ayudará.

¡Y todos os apuntaréis conmigo! Sobre todo tú, Flor-Delicada.

¡Oh, peces rata!

Piña-1 a Tricota-Mamá.

¿Puedo pincharte por un poco más de ovillo?

(RÍE) ¡Oh, qué dolor!

Por favor, regresa, P-Estrella 7.

(RÍEN)