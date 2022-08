Súper Patricio

¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"SUPERPATRICIO"

(TARAREA)

(GRITA)

(LLORA)

¿Qué te pasa, amiguito? Pareces muy triste.

¿No me digas? ¿Sabes lo que es triste?

¡Eso! ¿Mi sombrero es triste?

¡No! Tienes un sombrero especial,

lo que significa que debes ir a tu trabajito feliz

mientras yo me quedaré todo el día aburrido.

Yo también quiero ir a un trabajito feliz.

Lo primero es lo primero. ¿Qué te gustaría ser?

Arena. ¡Oh, me voy!

¡Tengo que hacer burguer cangreburguers!

Pero espero que resuelvas tu problema. Piensa en ello.

Piensa en ello...

Piensa, Patricio, piensa.

Pensar duele.

¡Un descanso!

(TV) "¿Se siente irritable? ¿Apático? ¿Sin trabajo?

¿Se pregunta si es un fracasado y qué hace con su vida?

Pues no busque más.

Tengo la respuesta que ha ayudado a millones".

-"Sé todo lo que puedas ser. Alístate en los Delfines Marines".

(RÍE)

"¡¿Qué?! ¡La urna sin escape!

¡¡No!!

-Ha sido un buen día de trabajo, Tritón-Man.

-Recuerda, revelar el auténtico rostro del crimen depende de ti.

Alístate en los Pequeños Luchadores contra el Crimen de Tritón-Man

y Chico Percebe".

Tengo que decidir qué hacer con mi vida.

¡Lucha contra el mal!

Oh, ojalá fuera un superhéroe.

¡Ya lo tengo, ya sé qué hacer con mi vida!

¡Al vestuario!

(GRITA)

(Música heroica)

MANTEQUILLA DE CACAHUETES

¡Por fin he encontrado mi vocación!

¡Soy Patricio, defensor de Fondo de Bikini!

¡Ay!

¡Señor Calamardo! ¿A qué viene esa holgazanería?

¡Tengo que llevarme el dinero de mis clientes!

¿De quién?

¡Ah! ¿Dónde están todos?

¡No temáis, SuperPatricio está aquí!

¡Patricio! ¡Nuestro cliente número uno no nos abandona!

Quieto callado.

(SUSURRA) Es SuperPatricio, Señor Cangrejo.

¿SuperPatricio? ¿A qué viene ese nombre tan ridículo?

Olvide el nombre y fíjese en ese traje tan ridículo.

¿Los calzoncillos por fuera?

(RÍEN)

¿Eh? ¿Empleados riendo a carcajadas en el comedor?

¿Por qué llevas los calzoncillos por fuera?

¿Tengo que explicarlo todo?

¡He encontrado lo que quiero hacer con mi vida!

Soy Super...

¡Patricio!

¡Qué emocionante!

¡Estoy deseando contárselo a Gary, a mis padres, a mi...!

¡Quieto, León!

Mi identidad debe mantenerse en secreto.

Mi trabajo aquí ha acabado. SuperPatricio se va.

¡La ciudad necesita mi ayuda!

Por cierto, ¿no tendrás una burguer cangreburguer?

INSTITUTO

Eh, ¿qué tal el examen final? -Lo clavé.

-Yo también.

-Todo el estudio ha valido la pena.

(LOS DOS) ¡Choca esos cinco!

-¿Está usted bien? ¡Recordad esto!

¡La violencia no soluciona nada!

¿Violencia? Solo estábamos chocando esos cinco.

No tengo tiempo para tonterías, ciudadano.

Me necesitan en otro sitio.

Permítame, señora. La ayudaré.

¿Eh?

Muchas gracias, joven.

NO CRUZAR

CRUZAR

No hay de qué, señora. Es lo menos que podía hacer.

¡Lo siento, señora, apáñese usted misma!

CORRER

NO CRUZAR

¡Oh, dulce dinero! ¡Qué bonito!

¡Tan limpio y fresco! Ahora, ven con papaíto.

¡Alto! ¡SuperPatricio te vigila!

¡Robar es malo! ¡Malo!

¡Pero si lo encontré! ¡Ya basta!

Este dinero se quedará en la acera, donde tiene que estar.

¡Con la rapidez de Neptuno, despego!

¡Eh, dinero!

¡Oh, debe de ser mi día de suerte!

LOS DONUTS DE FLIPPER

(MASTICA)

¡Socorro, que alguien me ayude! ¡Socorro!

¡Suena a otra misión para SuperPatricio!

¡Os acabaré más tarde, donuts de ayer!

¡Ahora tengo que irme rápido para realizar otro acto heroico!

¿Qué es esto? ¡No se mueva, quieta ahí!

¿Eh?

¡Te pillé con las manos en la masa, ladrona de lanchas!

¿Ladrona de lanchas? ¡Cielos, no!

Mi pobre estudiante está atrapado dentro.

Las puertas están atascadas. ¿Puertas atascadas?

Ya, una buena historia.

¡Con la velocidad de Neptuno...!

¡Despego!

¡Oh, bendito Neptuno!

Las autoridades han llegado. Enseguida estarás fuera.

-Veamos qué tenemos aquí.

(LEE) Policías, es una ladrona de lanchas.

Parece que SuperPatricio atrapó a otra.

¿Qué haríamos sin superhéroes?

-¡Pero si no he hecho nada!

-El robo de embarcaciones es un delito.

Recuerda qué es un delito, ¿verdad, señora Puff?

-¿Delito?

(ENFADADA) ¡SuperPatricio!

-Socorro.

¡Marchando!

Otra burguer cangreburguer para el señor.

Gracias. Esperemos que SuperPatricio no confisque esta.

-¡Eso! También se bebió mi batido.

Dijo que era parte de un plan maligno.

Lo siento, le traeré otro.

Patricio ha llevado las cosas muy lejos.

Oye, para ti soy SuperPatricio.

¿Qué haces ahí fuera?

Algo que un civil sin superpoderes no entendería nunca.

¡Ay!

Voy a desenmascarar a uno de los mayores enemigos

de Fondo de Bikini en el Crustáceo Crujiente.

He interceptado un plan maligno.

Lo que has interceptado es una receta para hacer coral tostado.

¿No crees que estás exagerando con esto de SuperPatricio?

¿Exagerando? ¿A esto lo llamas exagerar?

¡Despego con la velocidad de Neptuno!

¡Temed, villanos y criminales!

¡Aquí llega SuperPatricio!

Por todos los cielos.

¡Que siempre averigua quién se esconde tras la máscara!

¡Cuidado! ¡Prefiero quedarme con mi cara, gracias!

Oh, claro.

¡Ya os tengo!

¡Ellie, vámonos de aquí para siempre!

¿Eh?

¡Qué susto! ¡Vale, se acabó!

¡Confiesa, pillo enmascarado! ¡Ya basta!

¡Ya estamos hartos de tu SuperPatricio!

Solo quería desenmascarar a un supervillano.

¡Claro! ¿Qué percebes estás haciendo?

¡Proteger Fondo de Bikini de un malhechor!

¡Oh, no!

¡Suelta, Patricio! ¡Ni hablar!

(RÍE)

¿De dónde ha salido? ¡La Burbuja Sucia!

¿Burbuja Sucia? Yo quería desenmascarar a Mantarraya.

(RÍE) ¡Idiotas!

¡Me habéis descubierto, pero ahora probaréis mi furia!

¿Ahora qué, SuperPatricio?

Bob Esponja, estás mirando a un superhéroe,

así que, naturalmente, recurriré a mis superpoderes.

¡Y lanzaré alguna cosa!

No acertaste ni de lejos.

¡Toma esto!

¡Espera, Patricio!

(RÍE) Qué esponja más rica.

¡Has herido a mis empleados y destruido mi restaurante!

¿Crees que ahora podrías ir a por la burbuja?

Le tengo justo donde la quería...

para el golpe demoledor.

¡Ay!

Ay, ay, ay.

¡Ja! ¡Volvemos a intentarlo, solo que esta vez ataco yo!

(RÍE)

(GRITA)

¡Comida!

(Vítores)

Bien hecho, amigo. Eres mi héroe.

¿Puedes firmarme un autógrafo? Por supuesto, joven.

Bob Esponja es con 7 intercalado, ¿verdad?

¿Cuál es tu próxima aventura, SuperPatricio?

Bueno...

Soy Patricio para ti.

Me retiro. Tener trabajo da mucho trabajo.

¡No tan rápido!

Necesito que uses tus superpoderes una última vez.

¿Y esto para qué es?

"EL NUEVO JUGUETE DE GARY"

(Bocina)

(Tosidos)

(Bocina, tosidos)

Ah.

Gary, ¿has vuelto a morder mi despertador?

Ah, bueno.

¡Arriba, y salto!

¡Oh!

¡Gary, mis zapatillas no!

Puaj, qué asco.

(TARAREA)

¡Puaj! ¡Higiene oral al rescate!

¿Pero qué?

¡Vamos, Gary, suelta eso!

¡Cuchi, cuchi, cuchi!

Gary, pero ¿qué bicho te ha picado? ¿Estás aburrido?

Luego jugaré contigo.

(Masticación)

¡Gary!

Gary, estás loco. Sí.

Este caracol se comporta muy raro.

Es como si volvieran a salirle los dientes.

¿Eh? Espera un momento... Gary, ¿has estado mordiendo mi bol?

(MAÚLLA)

Detecto un patrón de conducta.

Gary, ¿intentas decirme algo?

Podría ser que necesitaras un nuevo juguete mordedor.

(RÍE) Eso pensaba.

TIENDA DE MASCOTAS

Seguro que aquí tienes montones de juguetes.

¡Eh, mira, ahí está Patricio! ¿Qué hay, Patricio?

Hola, Bob Esponja. Gary.

¿Qué haces aquí? Tú no tienes mascota.

Confidencialmente, estoy aquí por las muestras gratis.

Se nota que son Gusanos Gourmet.

Gracias, señora.

Me plantearé adquirir esta marca para mis gusanos.

¿Quieres un poco? He desayunado.

Hemos venido a comprar un juguete para Gary.

Están en el pasillo tres,

al lado de unas ricas golosinas para caracol. ¡Seguidme!

Aquí las tenéis. La Sabrosa Hora de la golosina de caracol.

Bueno, ¿qué te parece esto?

Vale. Entonces, esto.

¿Y bien?

Ya, creo que no. ¡Chicos, mirad este!

El Punto Mascota 3000.

¡Un juguete que juega con tu mascota!

¿Qué te parece, Gary?

¡Es tan futurista!

¡Mira, un punto rojo!

Oye, ven aquí.

¡Es genial! ¿Qué se les ocurrirá después?

¡Me encanta esto! Vamos a girarlo.

¿Eh, adónde ha ido?

Oh, Patricio... ¿Qué?

¡Oh, ahí está!

(OLFATEA) Oye, ¿no hueles a chamusquina?

Toma, quizá lo necesites.

No sé si este juguete será seguro para Gary.

Por cierto, ¿dónde está Gary? ¿Gary?

(Música triunfal)

¡Gary! ¡Gary!

¡Eh! ¿De dónde ha salido?

Me pregunto si a Gary le gustará esta pelota.

Veo que sí.

¿Estás listo para jugar con tu nueva pelota?

Aquí tienes.

¿La quieres? (MAÚLLA)

Vale, chico. Ve a por ella.

¡Ve a por ella! ¡Ve a por ella!

¡Ve!

¡Cógela, Gary! ¡Devuélvela!

¡Vamos, Gary, devuélvela! Se supone que tienes que...

traerla.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

Bueno, mientras no muerda mis cosas...

Me pregunto qué hará Gary. No he oído ningún chirrido.

¿Gary?

¿Dónde está ese caracol?

Gary, ¿dónde estás? ¡Oh, estás ahí!

Oh, un servicio de té. Qué mono.

¿Te importa que me una? Me encantaría un sorbo de té.

¿Qué clase de té es?

¿Té verde, Earl Grey, oolong, té rojo?

Vaya, creo que la pelota le gusta más que yo.

¡Puaj! ¡Esto no es té!

Ya sé lo que llama su atención. ¡Una lata de comida viscosa!

¡Aquí tienes, Ga...!

¡Jolín, Gary!

¡Hora de la cena! ¿Gary?

¿Gary?

¡Gary!

Caramba, esto me da miedo.

Creo que tienes que alejarte de esta pelota.

¡Esto no va a ayudarte!

(RONCA)

¡Se acabó la diversión! ¡Dame esa pelota ahora mismo!

(MAÚLLA)

Así que la has escondido.

¡No, de eso nada! ¡Ven aquí!

Apuesto a que sabes dónde está.

Ah, bola de pelo...

Bola de pelo...

¡Cartera! ¡Pensé que la había perdido!

Y acabo de cancelar las tarjetas.

Bola de pelo... Cepillo de dientes...

¡Ajá, lo sabía!

Ya verás cómo un tiempo alejado de ella te hará bien.

Ojos que no ven, corazón que no siente.

Sé que estás disgustado, pero espera hasta mañana por la mañana.

Seguramente ni te acordarás de esa pelota.

(Bocina, tosidos)

¡Buenos días, Gary!

Espero que no sigas enfadado conmigo.

¿Gary? ¡La pelota!

¡No toleraré esta desobediencia, Gary!

¡No estoy jugando, más te vale aparecer de inmediato!

¡Vale, baja ahora mismo!

¡Gary, dame esa pelota!

¡Ay!

¡Vamos!

¡Baja!

¡Ay!

Mi madre siempre decía: "No corras con la escoba".

¡Me la quedo!

¡Gary, cómo has podido!

¡Vas a tener que elegir, a mí o a la...!

Oh, como quieras.

Espero que seáis felices...

Juntos, sin mí.

¡Adiós!

(LLORA)

(Tripas)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA FUERTE)

(HABLA DE FORMA ININTELIGIBLE)

(Silbido)

(GARY SILBA)

(GRUÑE)

(Música tensión)

Así he acabado. Sin casa, sin mejor amigo...

Y durmiendo bajo una parada de autobús.

Hola, pequeño nematodo. ¿Quieres ser mi amigo?

Qué buen chico.

(RÍE) Qué cosquillas.

¡Eh, mi cartera! Menos mal que cancelé las tarjetas.

(Maullido)

¡Gary! Quiero decir... Hola.

¿Qué haces aquí, esperar al autobús?

¡Oh, Gary!

¿Quiere decir que me quieres más que a la pelota?

(MAÚLLA)

¡Yupi!

Mira, estamos más unidos que nunca.

Venga, vamos a casa.

(OLFATEA)

¿No hueles a quemado?