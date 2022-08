EL SEÑOR CANGREJO SE ENAMORA

(TARAREA) -Una puntada.

Dos puntadas... (TARAREA)

¿Eh? ¿Qué olor es ése?

Cuarenta... y nueve...

...con ocho.

¡Falta un penique! (LLORA)

(IRÓNICO) -¡Oh, no, un penique no! Que alguien nos ayude.

-Es sólo un penique, señor. No importa.

-¿Que no importa? El dinero es lo que hace que el mundo se mueva.

Es el que hace que tus pantalones sean cuadrados,...

...es el que proporciona a Calamardo jamones elaborados.

-Lila. -Es el dinero el que pagó...

...las renovaciones que hicimos. Nada es más importante,...

...ni siquiera esa curvilínea belleza de rechupete.

-Ya la veo, señor Cangrejo, una burger Cangreburger con queso.

La clásica. -La hamburguesa no,...

...la belleza curvilínea que la sostiene.

-¡Eh, es mi profesora de conducir! ¡La señora Puff!

-¿La señora Puff? ¡Está casada!

-No, está soltera. -¿Qué le pasó al señor Puff?

-No le gusta hablar de ello.

-¿Qué no daría yo por tener a una chica como ésa entre mis pinzas?

-¡Ya lo tengo! Se la presento y se hacen amigos.

-¡No, no, soy muy viejo! Tengo una cáscara muy dura para el amor.

Y además, no estoy vestido adecuadamente.

-Venga, señor Cangrejo, está guapísimo.

Usted espere aquí mientras yo rompo el hielo.

-¡Bob Esponja, no! Estoy muy nervioso.

-Hola, señora Puff. -¡Oh! ¡Pisa el freno, Bob Esponja!

¡Cuidado con el árbol! ¡A la izquierda!

-Señora, no estamos conduciendo. -Oh, perdona, es la costumbre.

No esperaba verte aquí. -Trabajo aquí.

¿Le presento a mi jefe? -Bueno, yo no...

-No se mueva. -¡Oh!

-Señora Puff, le presento al señor...

Señora Puff, le presento a mi jefe, el señor Cangrejo.

-Hola. -Señor Cangrejo, diga "hola".

-Ho... -No, sólo diga "hola".

-Ho... -Quizá en otro momento pueda...

-Ho... -¡Espere, intenta decirle algo!

-¿Señor Cangrejo? (BALBUCEA)

-No le entiendo. (BALBUCEA)

-Creo que dice que le gustaría golpearle con un rastrillo.

-¡Qué horror! -¡No!

-Intenta adivinar su peso. -¡Vaya!

-No, espere. Quiere pedirle...

¡Una cita!

-¿Es eso cierto, señor Cangrejo? ¿De veras quiere pedirme una cita?

-Sí. ¿Qué me dice?

-¿Que qué le digo? Digo que tiene usted mucha labia, señor Cangrejo.

-Se me da bien. (RÍE)

-¿Preparado para su cita? -Yo siempre estoy preparado...

...cuando se trata de citas. -Spray bucal.

-Listo. -Pañuelo de la suerte.

-Listo. -Ancla roñosa gigante.

-¡El ancla! ¡No encuentro mi ancla roñosa gigante!

-Relájese, sólo era una broma. Buena suerte con ya sabe quién.

-¿Con quién? -La señora Puff.

-¡Oh, claro! Deséame suerte, chico.

-Oh, señor Cangrejo, la cena ha sido realmente exquisita.

El coral estaba cocinado a la perfección.

No puedo comer ni un solo bocado más.

-No lo dudo, mi pequeño langostino.

-Me está mimando demasiado.

Masajes de pies entre platos,...

...estilo,...

...música importada.

-Todo es poco para ti, mi melocotón.

-Lo que intento decirle, señor Cangrejo...

-Señor, su elegante limusina está aquí.

-¡Maravilloso! Querida, tu carruaje espera.

-¡Bueno! ¡Ah! (SILBA)

-¡No tendrás que volver a caminar, mi pequeña langosta!

-Su cuenta, señor. -¿Eh?

¡100 dólares!

¡Esto no puede ser correcto! -Error mío, señor,...

...gracias por decírmelo. Ésta es su cuenta.

-¡Ah!

-No lo entiendo, ¿cómo ha podido gastarse 100.000 dólares...

...en una sola noche? -¡Bob Esponja, no pude evitar...

...gastar hasta el último centavo que tenía, no pude controlarme!

-¿Qué va a hacer? -No lo sé, tengo otra cita mañana.

Estoy atrapado entre mis dos amores. La dulce señora Puff...

...y el resto de mi dinero. -Ojalá pudiera ayudarle.

-A lo mejor sí que puedes. Te nombro administrador...

...de mi dinero. -No lo entiendo, señor.

-Vendrás conmigo a la cita y no me dejarás gastar dinero.

Recuerda, saldrá más barato yendo al parque.

Y no importa cuánto te pida, tú no me des nada de dinero.

Dame un dólar. -No.

-Bien, lo harás muy bien.

-¿Quién es? -¡Soy yo, mi hermosa boya!

-Sólo un momento. -¡Flores!

Chico, ve por las flores. -Usted dijo...

-No puedes visitar a una dama con las manos vacías.

No estamos hablando de esto o esto, hablamos de esto.

-¡Ya casi estoy! -¡Deprisa, trae las flores!

Señora Puff, está más bella que nunca.

-Es gracioso, creí haber oído la voz de Bob Esponja.

-Sí, volverá enseguida. Es nuestro ayudante personal.

-Oh, disculpe. Tengo que llamar a mi agente de seguros.

-Por supuesto, mi bella Puff.

-Señor, ya he comprado las flores. -¿Qué?

-Las flores para la señora Puff. -Teníamos un acuerdo,...

...no debías gastar mi dinero. -Pero dijo...

-¡Aquí estoy! -Aquí tienes, señora Puff.

-¡Oh, flores! Qué considerado.

-Y aquí tiene una caja de bombones.

¿Dónde están los bombones? -El presupuesto...

-¡No se puede venir a casa de la señora Puff sin bombones!

¡Deprisa! -¡He comprado la caja más grande!

-¡Comprar! ¡Gastar! ¿Sólo piensas en eso?

-¡Eugene! -Aquí tiene los bombones.

¿Qué haremos hoy, señora Puff?

¿Cenar, bailar? ¿Un viaje a la luna?

-Sólo daremos un paseo por el parque, recuerde.

-Un paseo por el parque me parece perfecto. Es un día precioso.

Sólo necesito un sombrero. -¡La señora necesita un sombrero!

-Creo... -El sol cae sobre su cabeza.

-Como administrador le sugiero... -No hay tiempo para sugerencias.

¡Ve a comprar un sombrero! -Pero...

-¡Ya! No se preocupe, yo le daré sombra. ¡Bob Esponja, deprisa!

-Un sombrero. -Buen trabajo, chico.

-Oh, gracias, pero no tenía por qué comprar uno. Tengo un sombrero...

...en el armario. -No tenía por qué comprar uno.

¿Has oído, chico? No teníamos que comprar un sombrero.

¡Debes ahorrarme dinero! -Lo intento, pero sólo me dice...

...que le compre cosas a la señora Puff. Es muy confuso.

-Perdona, Bob, lo siento.

Es culpa mía, no pienso con claridad.

Te hago una promesa de marinero: a partir de este momento...

...no te pediré que compres nada más para la señora Puff.

UNOS MOMENTOS MÁS TARDE

-Bob Esponja, la señora Puff necesita un abrigo de pieles.

¡Te estás gastando mi dinero! Necesita zapatos nuevos.

¡Me estás arruinando! Necesita joyas buenas.

¡No tan caras! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! -¡Eh!

-Bob Esponja, me alegro de encontrarte.

Quiero que le compres... -¡Espere, no me lo diga!

¡Quiere que corra a la tienda a comprarle a la señora Puff...

...algo que no necesita! Después quiere que corra de vuelta aquí...

...para decirme que me gasto todo su dinero.

Y entonces yo le diré que yo sólo hago lo que usted me pide.

Después me dirá que no hablamos de esto o esto, sino de esto.

-Pero, hijo, esta vez es diferente. La señora Puff necesita...

-¿Vamos a irnos pronto al parque? -¡Por favor, chico, te lo ruego!

Soy un viejo crustáceo solitario que ha encontrado el amor.

No dejes que la pierda. -Señor Cangrejo, no llore.

Vamos, de acuerdo. Iré a comprarlo, ¿vale?

Anímese, aquí tiene la lavadora que quería.

-¿Animarme? ¿Cómo puedo animarme cuando estás gastándote...

...todo mi dinero duramente ganado? -¡Ha vuelto a hacerlo!

-Hijo, eres un derrochador con el dinero de otras personas.

¿Crees que la señora Puff necesitará una secadora?

-Bueno, señor Cangrejo, ¿sabe lo que pienso?

¡"Ricafricabrica"!

¡"Ragingragin", señor Cangrejo!

¡"Yucamuquinfraglerragler"!

¡"Carterazipimipigastar"!

¿"Priquiblikin", señor Cangrejo, carter?

-No podía imaginar que Bob Esponja tuviera un vocabulario tan rico.

En realidad, hay algo que me gustaría decir a mí también.

Me temo que no me siento cómoda aceptando todos estos regalos.

Prefiero pagar a medias si no le importa.

-De acuerdo. -Es usted un hombre muy dulce.