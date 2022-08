-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-¿No os oigo? (TODOS) -Sí, Capitán.

-Oh...

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

SAN VALENTÍN

-Feliz día de San Valentín, Fondo de Bikini.

-Feliz día de San Valentín, estoy loca por ti.

-Yo he hecho pompas por ti, Arenita.

-Chocolate, mi favorito.

A Patricio le encantará lo que le has hecho.

Cuéntame el plan otra vez. -Vale.

Uno, Patricio y yo llegamos a la feria del día de San Valentín;...

...dos, lo llevo a la parte superior de la noria.

Tres, tú llegas al punto designado para el máximo contacto visual.

Cuatro, Patricio está encantado. Misión cumplida.

(GRITA)

-Hola, Patricio. -¿Hola...?

-Patricio, soy yo, Bob Esponja. -Bob Esponja,

¿qué haces ahí dentro? -Patricio...

-Dios mío, estás atrapado dentro de esta roca. ¡Ah...!

Tranquilo, amigo, yo te sacaré. (GRITA)

¡Bob Esponja! Bob Esponja...

-Patricio. -Ay, Bob Esponja...

-Patricio, estoy detrás de ti. -Estás aquí.

¡Feliz día de San Valentín, aquí tienes tu regalo!

-Yo también tengo un regalo para ti.

-¿Sí? -Es el más grande.

-Ah... -¡El mejor!

-Ah... -El más fantástico...

...regalo que nunca hayas tenido. -Ah...

-Pero aún no puedo dártelo. -¿Eh, por qué?

-Porque no está listo. -¿Está listo ya?

-Todavía no. -¿Y ahora?

-¿Quieres estropear la sorpresa? -Sí.

-No... -Venga, por favor...

-No, lo siento. -Tienes que decírmelo.

-No puedo. Tendrás que esperar. -Por favor...

Por favor, por favor... Dímelo.

-Muy bien, Patricio, ya estamos aquí.

-¿Me has comprado una feria?

Mía, mía, mía...

Mía, mía, mía...

¡Muy bien, todo el mundo fuera,...

...ésta es mi feria! -No es la feria.

Toma, coge esta moneda... -¡Una moneda!

Siempre quise tener una. -No es la moneda.

Compra algodón. -Algodón dulce,

no me lo puedo creer.

(POR RADIO) -Arenita a Bob Esponja, Arenita a Bob Esponja;...

...responda, Bob Esponja. -Arenita, aquí Bob Esponja.

-Ya veo la feria, ¿quieres que me acerque?

-No, Patricio está aún adivinando cuál es su regalo.

-Qué pillo eres, corto y fuera. Ese Bob Esponja...

-¡Oh!

¡Vieiras comedoras de chocolate!

-Si no es el algodón, ¿entonces qué es?

No lo aguanto más. -Adivínalo.

-¿Esta tienda? -No.

-¿Este tipo? -No.

-¿Este paramecio? -No.

-Eres un pillo...

No lo puedo encontrar aquí en la feria...

...porque está en la cima de la montaña.

¡Eh!

Tampoco estaba allí. -¿Estás seguro?

-¿Eh? "-Arenita a Bob Esponja.

-Ya puedes traerlo. -Tenemos un problema,...

...hay un grupo de vieiras intentando robar el globo.

¡Fuera, animales de dientes dulces!

Llegaré un poco tarde. -¿Tarde? ¿Y qué pasa con...?"

-¡Ay! "-¿Patricio?

-Llévale a la noria y nos encontraremos allí.

Corto y fuera. -Si no recibe su regalo..."

-Estoy seguro de que no está allí arriba.

-Patricio, en realidad está... -¡En la noria!

Estoy preparado para el mejor regalo del mundo.

-Aquí es donde lo vas a recibir.

Espero... Tú mira hacia allí.

"Bob Esponja a Arenita, Bob Esponja a Arenita.

-Arenita a Bob Esponja, tengo un gran problema.

Estoy fuera de rumbo.

Las vieiras se comen el globo.

Están por todas partes. ¡Oh, no!

Estamos cayendo, cambio al plan B.

-No, Arenita, el plan B no..."

Oh...

Patricio, ¿sabes?

Cuando planeas algo especial y las cosas no salen...

-No... Dios Santo, qué calor hace aquí arriba.

Valentín, Valentín... -Espera, Patricio.

Tranquilo... -Valentín, Valentín...

Valentín, Valentín... -Patricio...

(GRITAN)

-Aquí está.

-¿Qué es esto? -Un apretón de manos amistoso.

-¿Ése es el regalo, un apretón de manos?

¿Me regalas un apretón de manos? -Pero amistoso.

Feliz día de San Valentín.

(RÍE)

(SUSPIRA)

-He estado pensando. Al principio un apretón de manos...

...no parece gran cosa, pero es la intención lo que cuenta.

-Bob Esponja, gracias por esta caja de bombones.

-De nada, Frank. -Aunque, esperaba algo más.

-Gracias por las rosas, Bob, feliz día de San Valentín.

-Igualmente, Dave. -No importa que hayamos sido...

...amigos tanto tiempo... -Bob, gracias por la bici.

¿Te lo puedes creer? Nos conocimos esta mañana.

-¡Como iba diciendo...! -Perdonadme, ¿tenéis hora?

:-O -¡Patricio también necesita cariño!

(GRITA)

(TODOS) -Sí, te queremos. -¡Te desafío, hombre corazón!

(MEGAFONÍA) "Atención, está suelta una estrella de mar rosa."

(GRITAN)

-¡El corazón con palo debe morir!

(GRITAN)

-¡El corazón con palo debe morir! (GRITA)

-¡Patricio!

(HABLA DE FORMA INCOMPRENSIBLE)

(GRITAN)

(GRITA)

-¡Dadme a Bob Esponja!

-¡Ay! (RÍE)

-Me has roto el corazón; y ahora soy yo quien te va a romper algo.

-Muy bien, Patricio, sé que me lo merezco;

pero..., ¿y ellos? -Tampoco me han dado nada.

¡No! Ya es muy tarde para eso. ¡Para todos vosotros!

-¡Adelante, pequeñas conchas! Al galope, vieiras.

-Arenita está aquí. ¡Mira, Patricio, está aquí!

El mejor regalo de San Valentín de todo el mundo está detrás de ti.

(IRÓNICO) -Seguro. -¡Está ahí! Date la vuelta.

-No. No. -Patricio, date la vuelta.

(TODOS) -Sí, date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta.

-¿Pensáis que soy tonto, eh? (TODOS) -Sí, pero date la vuelta.

-No. (TODOS) -¡Date la vuelta!

¡Date la vuelta! -No. Diré esto una vez...

...y no lo volveré a repetir. Así que prestad atención.

Digo que no. Repito, no voy a darme la vuelta por ninguna razón.

-Hola, Patricio. -Hola, Arenita. ¿Eh?

(HABLA DE FORMA INCOMPRENSIBLE) -Feliz día de San Valentín.

-¡Sí! ¡Sí!

¡Mi regalo de San Valentín!

¿Es todo de chocolate?

-¡Patricio, no!

-Bob Esponja, no tenías por qué regalarme nada.

EL PAPEL

-¡Ay! Es hora de relajarse.

-¡Calamardo!

-Es hora de irse.

-¡Calamardo, espera! -¿Qué quieres?

-Se te ha caído este papel. -Ya, ¿y qué?

-Pensé que lo querrías de vuelta. -¿Qué más da? Es sólo basura.

-¿Basura? Calamardo, en las manos apropiadas este papel...

...es una mina de entretenimiento. Una tarde espectacular...

...de diversión submarina. ¡Un tesoro de...!

-¡Basura!

-¿No lo quieres? -Eso es.

-¿Me lo puedo quedar? -Sí, quédatelo.

(Teléfono)

¿Dígame?

-¿Estás seguro? -¡Sí! Por última vez,

no quiero ese papel; es tuyo para siempre, ¿me oyes?

-¿Estás definitivamente seguro...? -¡Fuera!

¡Fuera! -Última oportunidad...

...para que cambies de idea. -Quédatelo, Bob Esponja,

por favor. Prométeme que no importa cuánto te pueda rogar,...

...suplicar o llorar...

no me devuelvas ese papel... ¡nunca!

-Tomaré eso como un posible no. Calamardo. Calamardo.

Calamardo, es una promesa que tendré que cumplir.

¡Señor papel, tengo tanta suerte de tener un amigo como Calamardo!

-¡Ay, Bob Esponja!

(BOB RÍE)

-¡Ay!

¿De qué te estás riendo si puede saberse?

(RÍE) -Perdona, Calamardo, es sólo que estoy pensando...

...en todo lo que voy a divertirme con este trozo de papel.

-¿Cómo puede divertirse alguien con un trozo de papel?

(BOB TARAREA)

¿Qué estará haciendo con ese papel?

(TARAREA)

-Gary, mira esto.

¿Qué soy? (MAÚLLA)

-Sí, Gary, soy una esponja con un papel pegado en los pantalones,

pero también soy SuperEsponja absorbiendo el crimen.

Mira, ésta es mi capa. (SOPLA)

-Superimbécil, diría yo.

-¡Ahora soy Bob Esponja de la jungla!

¡Ah! -¡Oh, no!

-¡Ay!

Bob Esponja de la jungla reúne a sus amigos animales.

(IMITA A ALGUNOS ANIMALES)

Tienes razón, Gary, no soy un hombre de la jungla.

Soy una caja de abastecimiento del Ejército y traigo ayuda...

...para las tropas hambrientas.

Aterrizando justo a tiempo para la corrida.

¡Toro! ¡Eh, toro!

¡Gary, toro, Gary, toro!

¡Eh, toro!

Ahora, algunas imitaciones. Un tipo con bigote.

Mira, soy un tipo con bigote.

Un pirata con un parche. ¡Soy un pirata!

Un tipo normal con un parche. ¡No soy un pirata!

-Haz de idiota amarillo con un trozo de papel.

¿Cómo hará eso? -Mira, Gary.

(TODOS) -¡Un pájaro!

¡Un copo de nieve!

¡Muñequitos!

-Ese papel parece divertido. ¿Qué estoy diciendo?

¡Seré idiota!

Bob y su estúpido papel, a eso le llama diversión.

Leer una aburrida revista de ciencias es divertido.

(RÍE) ¡Erosión!

(RÍE) ¡Mitosis!

(BOB RÍE)

¿Lo ves? Puedo divertirme dándome un baño.

Pintar fruta, no hay nada más divertido que pintar fruta.

Es más divertido que nada.

(BOB RÍE)

¿Qué?

¡Oh!

¡No, no!

(BOB RÍE)

Le demostraré que ese papel no es nada divertido.

Me estoy divirtiendo. -¡Esto es fantástico!

(CANTA) -Bob Esponja, supera esto.

¡Eh, Calamardo! ¿Qué es gris, feo y tiene seis brazos?

-No sé, ¿pero te miras al espejo? -¡Cállate!

(RÍE) -Eso ha estado bien, Calamardo, déjame probar.

¿Sabe algún chiste bueno, papel? -¿Qué le pasó al papel...

...que cayó al mar? -No sé. ¿Qué le pasó?

-Se lavó por completo. (TODOS RÍEN)

(RÍE) -¡Me lo estoy pasando tan bien con mi nuevo carro-concha!

Bob Esponja, ¿puede hacer esto tu papel?

-No.

-No puedes tocar música con un trozo de papel.

-¡Bien, bien!

Las notas equivocadas que tocas hacen que suene más original.

-No he tocado nada equivocado.

-Sí, lo estás tocando así.

Cuando normalmente es así.

Yo, personalmente, prefiero en La menor.

No hay nada como un buen dúo entre amigos.

-Devuélveme mi papel. ¡Suéltalo!

¡He dicho que lo sueltes! ¡Suelta, suelta!

¡Suelta, suelta! -No puedo.

-¿Cómo que no? -No puedo.

Me hiciste prometer que aunque rogaras, suplicaras o lloraras,

no te devolviera el papel nunca. -Yo no he dicho nada parecido.

-Claro que sí. Mira.

-Quédatelo, Bob, quédatelo. Prométeme que no importa...

...cuánto te pueda rogar, suplicar o llorar,...

...no me devuelvas ese papel nunca.

-¿Quieres verlo otra vez? -No, sólo dame el papel.

-Lo siento, cumpliré mi promesa. -¡Espera!

¡A lo mejor podemos cambiarlo!

¡Espera, Bob Esponja! ¡Espérame!

Voy a hacerte una oferta. -¡Vaya!

¡Pelusas! Es una gran oferta, Calamardo.

Papel por pelusas. -Las pelusas no, la goma.

-La goma. ¿Qué hago? ¿La acepto? -Acéptalo.

-Vale. Ya lo entiendo. Me estás poniendo a prueba.

Tranquilo, no te decepcionaré, una promesa es una promesa.

-Escucha, no te irás hasta que hagamos un trato.

Tengo que conseguir ese papel. -¡Eh, Calamardo!

¡Espera! -Debo llevarlo todo.

Eso era lo último, te he dado todo excepto la camisa.

-¡Oh, Calamardo! ¿Esto es todavía parte de la prueba?

Cada vez se me hace más difícil mantener la promesa.

-Vale, la camisa.

Cógela, llévate mi camisa. -¡Ah, la camisa!

Me encanta esta camisa.

Vale, trato hecho. Puedo romper una promesa por esto.

¿Quieres todo lo demás? Es todo lo que necesito.

-Puedes quedarte con esa basura, porque ahora yo tengo el papel...

...y tú mi basura inútil. ¡Tú no lo tienes, lo tengo yo!

¡Idiota, idiota!

¿Qué probamos primero, señor papel? ¿Imitaciones?

Un tipo con un papel en la nariz. ¡Miradme, soy un tipo...

...con un trozo de papel...! En la nariz.

Esperad.

(TODOS) -¡Uh!

-Vale, un helicóptero.

Caballero, arranque los motores, estoy volando.

Sí, estoy volando. Estoy volando.

Allá voy, estoy volando.

¡Volando, volando, volando!

¡Volando, volando, volando!

Esperad.

(GARY TOCA EL CLARINETE)

-Esperad, imitaciones. Un tipo tirando un trozo de papel al suelo.

Y ahora, un tipo aplastando un trozo de papel.

Soy un tipo que ha cambiado todo lo que tenía por...

-¡Un trozo de papel inútil! Gracias, es lo que necesitaba.