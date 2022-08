¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL REFUGIO"

(Música suave)

Créeme, no hay nada mejor en un día soleado

que un paseo a paso ligero. (MAÚLLA)

(Maullido)

¿Qué pasa, amigo? ¿Demasiado rápido para ti?

(MAÚLLA)

¿Qué pasa, chico? ¿Hay alguien en peligro?

(Maullido)

¡Oh! Ven aquí, pequeño, no te haré daño.

(Ronroneo)

¡Oh! ¡Te llamaré Señor Poopus! Buen trabajo, Gary.

Vamos a casa para que coma, está casi en la concha.

(MAÚLLA)

Vaya, seguro que Señor Poopus tiene hambre.

(MAÚLLAN)

(RÍE) ¡Quiere jugar!

¡Ja! ¿Qué haces, Bob Esponja?

Gary encontró a este caracol perdido

y estoy cuidándolo para que se recupere.

Eh... ¿Y los bebés que hay fuera?

Están aquí.

Oh, tan pequeños y hambrientos, sin que nadie cuide de ellos.

Los llevaré a casa para que coman.

¿Quién se los va a comer?

EL GRAN LIBRO DE LA CRIANZA DEL CARACOL

Es importante mantener a los bebés de caracol calientes.

Mi boca está caliente. Buena idea, Patricio,

pero ya tengo esto.

(TARAREA)

(Maullidos)

Vamos allá.

Temperatura perfecta.

Es la hora de comer, mis caracolitos.

Tomáoslo todo, bonitos. Y digo yo...

Será mejor que me vaya.

(RÍE)

(LLORA)

¿Eh? ¿Se acabaron los biberones?

(Maullidos)

¿Eh?

(MAÚLLA)

¡Oh, tú debes de ser mamá caracol!

Oye, Bob Esponja, un pez encontró a un caracol en su jardín

y no sabía qué hacer,

así que le dije que tú cuidas caracoles.

Gracias, amigo. Me has salvado la vida.

Menos mal que pensé que...

Oh, te llamaré... ¡Donnie! (MAÚLLA)

(LLORA)

(Timbre)

Perdonad, disculpad.

¡Ya voy!

¡Gracias, chico caracol!

Tres bolsas de pienso de caracol y cuatro de arena de caracol.

Gracias, chico caracol.

Eh... De nada.

(MAÚLLAN)

¿Por qué no os relajáis? Hay comida para todos.

Donnie, no comas del plato de Walter.

¿Qué haces, Obulax? ¡Sadie, Henry, no os peleéis!

Estoy destrozándome los pantalones y tengo la cabeza pegajosa.

Tengo que hacer algo.

(Murmullo)

Qué pesados.

¡Calamardo! ¿Por qué no estás tomando nota a esta buena gente?

Lo haría, pero ¿para qué? No hay nadie que cocine.

¿Qué, qué...? ¿Qué? ¿Dónde está Bob Esponja?

Déjeme pensar. Ni idea.

También tendrás que hacer su trabajo.

¡No puedo hacer eso! Claro que sí.

Cualquier idiota puede hacerlo. Ahora, ponte a trabajar.

Voy a buscar a Bob Esponja.

¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cálmense todos, voy a tomar nota!

¿Sí?

Oh, perdona, guapa,

quizá esté en la casa equivocada,

pero no puedo decir que esté decepcionado.

Estaba buscando a Bob Esponja, un viejo amigo.

Hola, Señor Cangrejo.

¡¿Qué?! ¡Bob Esponja!, ¿eres tú?

¿Por qué no estás en el trabajo?

¿Y por qué vas vestido de chica impresionante

de las islas de los mares del sur? Oh, lo siento, Señor Cangrejo,

pero estoy muy ocupado cuidando a unos caracoles.

Intentaré ir mañana. ¿Intentarás?

¡Escúchame, muchachito, harás más que intentarlo!

¡Dejad en paz a Ronnie Eléctrico!

¡Señor Buster, baja de esa estantería!

Hoy no puedo, Señor Cangrejo. Adiós.

Parece mentira que tenga que hacer mi trabajo y el de Bob Esponja.

(ESTORNUDA)

A LA MAÑANA SIGUIENTE...

Oh, ¿qué es...?

(ESTORNUDA)

No es un enfriamiento, son mis alergias.

Escuche, señora. ¿Eh?

¿Eh? ¿Eres tú, Bob Esponja? No lo sé.

¿Qué te ha pasado?

¿De dónde has sacado todos estos caracoles?

No te preocupes, estoy cuidando muy bien a todos mis caracoles.

No me preocupo por ellos, me preocupo por mí.

Soy alérgico a los caracoles. ¿Incluso a Gary?

Puedo con uno, incluso con dos o tres,

pero esto... ¡Imposible! ¿Cuántos caracoles tienes?

No lo sé. Vamos a contarlos, ¿vale?

Uno, dos, tres, Mary, Donnie, Carmela, Señor Poopus,

Jack 24, Paul, Brenda, Sara, Steve, uno que no para de devolver...

(GRUÑE) 47, 48, Obulax, Vince, Mable,

Junior, Ronnie Eléctrico... (GRUÑE)

Viejo Acorazado, Ronda... (GRUÑE)

El que no tiene nombre, 223... Diría que unos 288.

(GRUÑE) ¡Basta ya!

¡Debes deshacerte de los caracoles y volver al trabajo?

¿Trabajo? Pero si ya encontré el trabajo de mi vida.

Cuidar de caracoles extraviados.

¡Se acabó! ¡Voy a llamar a las autoridades

de Fondo de Bikini para que se ocupen de esto!

Dijo que unos 288.

¡Hagan algo, para eso pago mis impuestos!

Mis alergias están matándome.

Hola.

Oye, estoy superhambriento. ¿Dónde está mi comida, colega?

Oh, menos prisas. Ahora voy a por tu comida, colega.

(ESTORNUDA)

De pronto ya no estoy superhambriento

y me superniego a pagar esta porquería.

Calamardo, ¿has perdido tu eternamente amorosa cabeza?

No puedes estornudar encima de mis burguer cangreburguers.

A los clientes no les gusta. Salvo a ese.

Se acabó, estoy harto. ¿Qué? ¿Cómo?

No puedes abandonar el barco. No puedo hacerlo todo yo solo.

No se preocupe, no tendrá problemas.

Cualquier idiota puede hacerlo, ¿verdad?

Verdad.

Pues si quiere amigos caracoles, eso es lo que tendrá.

(MAÚLLA)

Oh, otro amiguito perdido. ¿Cómo te llamas, pequeñín?

Me llamo Patricio... Eh... ¡Miau!

Creo que te llamaré Patricio.

(Música terror)

¡Ay! ¡No te vayas!

¡Estás sucio, tengo que bañarte! ¡Miau, miau, mia...!

Hola, por favor.

Disculpe, señora, pero hemos recibido algunas quejas.

(RÍE) No, gracias, por favor.

Oh, no, Patricio, nada de salir de casa.

¡Miau! ¡Socorro, socorro!

¿Dijo "no, gracias, por favor"? ¿Qué significa eso?

¡Les exijo que hagan algo con esos caracoles ya!

¡Ay, ay, ay!

¡Esto tiene que acabarse ya!

(Teléfono)

(GRUÑE)

¡Los hombres malos quieren separaros de mí, pero no les dejaré!

(Sirenas)

¡Ah!

¡Al refugio, al refugio!

¡Todo el mundo adentro! ¡Todo el mundo adentro!

(Música terror)

CENTRO DE CARACOLES BOB PERCEBE

Bob Esponja está detrás de esa verja y ha cerrado la entrada.

Dejen de hacer el tonto y tiren la verja.

Espere, quizá haya otra forma de hacerlo.

Deme un megáfono, quiero hablar con ella.

-Con él. -Es verdad, con él.

Bob Esponja, necesito que me escuches.

Hola. Bob Esponja, me llamo Bob Percebe,

dirijo el centro de rescate Caracoles Bob Percebe.

Tus caracoles escaparon de mi centro a través de un agujero en la valla.

He venido a ayudar a los caracoles. Y a ti también.

Hola. Sé que quieres hacer el bien,

pero una esponja no puede hacerlo todo.

Debes estar muy cansado de tanto trabajar.

Mi centro tiene todo el espacio y el personal

que necesitan tus caracoles. Estarán bien atendidos.

Te lo prometo, los caracoles serán felices.

¡Esmeralda!

¿Esmeralda? Sí, ese es su nombre.

¿Cuál le has puesto tú? (RÍE) Señor Poopus.

(RÍE)

Adiós. Os echaré de menos, chicos.

Sobre todo a ti, Señor Poopus. Quiero decir, Esmeralda.

Has hecho lo que debías.

Puedes visitar el centro de caracoles cuando quieras.

Gracias, Bob. Lo haremos.

Pero hoy volveré a ser esponja de un solo caracol.

Así es como me gusta. (MAÚLLA)

-No olvides esterilizar a tus mascotas.

Adiós, Bob Esponja. Adiós, Patricio.

¡Ah, Patricio! ¡Patricio!

¡No te preocupes, yo te adoptaré!

"¿QUÉ SE COME PATRICIO?"

¡Hoy es el Día de los Fundadores! Calamardo, ¿está esto recto?

Un poco más arriba.

Más a la izquierda. Un poco más.

Más. ¡Ay!

(RÍE) Perfecto.

¡Ay!

(RÍE)

Vaya, al Señor Cangrejo le encanta el Día de los Fundadores.

No le encanta. Pues fíjate en él.

Es el día del año en el que llegan las burguer cangreburguer que pidió

para el concurso de glotones del Día de los Fundadores.

Es el día en el que gana más dinero. Pero no solo eso.

El Señor Cangrejo quiere a esta ciudad con todo su corazón.

Calamardo tiene razón, me encargo de la comida del concurso.

Además, vendo mis rentables burguer cangreburguers

a todos los espectadores hambrientos.

Tuve que engrasar algunas ruedas, pero valió la pena.

Gracias, Cangrejo. No hay de qué, señor concejal.

Nos vemos el Día de los Fundadores.

(TOSE)

Me pregunto cuántas burguer cangreburguers haré.

No se haga más preguntas, solo necesita una.

(HABLA AL REVÉS)

¿Cómo que una?

¿No ha leído el periódico de hoy?

"Nadie se presenta al reto de McNulty".

¿Qué significa eso? Es el campeón actual.

Solo necesita comerse una para ganar.

¡Ah, estoy arruinado!

¡Nadie quiere ver un concurso de glotones con un solo concursante!

¡Y la que menos mi cartera!

Al menos seguimos teniendo el Día de los Fundadores.

¡Me importa un higo de mar! ¡Necesito ventas!

¡Ventas, eso es lo que necesito!

¡Oh, si hubiera alguien lo bastante tontaina y hambriento

para enfrentarse al viejo Oswald McNulty!

He desayunado fuerte, así que no tengo mucha hambre.

Calamardo, ¿te has cortado el pelo? ¡Tontaina y hambriento!

¿No es este Patricio?

¿Que no soy Patricio? Claro que sí.

¿Te gustaría comer todas las burguer cangreburguers

que puedas tragarte

y que tu ciudad natal recupere su honor?

Me gusta la primera parte, pero no entiendo la segunda.

¡Me refiero a Oswald McNulty!

Todos los años viene con sus aires de chico de la ciudad

y sus músculos de la garganta completamente relajados,

y hace que quedemos como un atajo de paletos.

¡Paletos! Y nada menos que en el Día de los Fundadores.

(Campana, aplausos)

Necesitamos un héroe local que me haga ganar montones de dinero.

Quiero decir, que el Burguer Cinturón vuelva a casa.

(RÍE NERVIOSO)

COME, PATRICIO

Para enfrentarte al mejor tienes que ser el mejor.

Vamos a ponerte fuego en la tripa, chiquillo.

¡Ay, no! ¡Eso va a doler!

Escucha, Patricio, deja de hacer el tonto.

Has venido a comer y comer y seguir comiendo.

¡Me gusta comer!

Veamos cómo aguanta tu panza estas burguer cangreburguers,

señor "me gusta comer".

(RÍE) Ha dicho "panza". ¡"Panza"!

(RÍEN)

¡Me gustan los silbatos! ¡Come!

¡Oh!

¿Qué haces? ¡Estás perdiendo el tiempo!

Antes tengo que calentar mis papilas gustativas.

(Vítores)

¿Puedes comer más rápido?

Oh, ¿más rápido?

¿Cuatro burguer cangreburguers en un minuto?

McNulty es capaz de comer cien en un minuto.

Creo que tus dientes te estorban un poco.

¡Oh! ¿Por qué no lo has dicho antes?

No sabía que tuvieras dientes postizos.

(RÍE) Son de verdad. Esto no puede ser.

McNulty tiene dientes. ¡Bob Esponja, pon la película!

Fíjate en ese rostro retorcido, ese rostro sin piedad.

Ojos fríos y sin vida, como los de los tiburones.

¿Qué está haciendo Oswald McNulty que Patricio no haga?

¿Sus deberes?

O quizá deberíamos preguntarnos qué no hace Oswald McNulty.

¿Pagar impuestos? ¡Os equivocáis! O quizá no.

La verdad es que no sé mucho de su vida personal.

Lo importante es que él no saborea nada.

Ahí es donde Oswald McNulty tiene ventaja.

Patricio, esos segundos extra que tardas en saborear

la burguer cangreburguer te atrasan.

Desde ahora, te las meterás en la boca y te las tragarás.

¿No puedo saborearlas? Esto está mal, Señor Cangrejo.

No me seas ñoño, chico. Tráenos cien más.

De acuerdo, ahora mismo.

Vamos a enseñarle a esta estrella de mar

una nueva forma de comer sin saborear.

(LLORAN)

(Música triunfal)

¡Aquí viene! -¡Es el campeón!

-¡Es un encanto!

¡Vengan todos!

¡Este domingo se celebra el gran espectáculo de los glotones!

¡No se pierdan a su héroe local, Patricio Estrella,

enfrentándose a la boca malévola de Oswald McNulty!

¡Y vean quién se lleva el Burguer Cinturón!

Perdona, ¿puede preguntarte una cosa mi hijo?

-¿Eres el valiente que va a devolver el cinturón a Fondo de Bikini?

(BALBUCEA)

Palabras inspiradoras.

-Me rompí el pie en el patio del recreo.

Sí, sí. Maravilloso. Apártate.

¡Traigan a sus amigos!

(Vítores)

Papá, ¿ese es el hombre malo que quitó el Burguer Cinturón

a Fondo de Bikini? -Sí, hijo.

(ABUCHEAN)

-La multitud parece tener hambre. De emoción, quiero decir.

Y posiblemente también de comida.

En cualquier momento, estas puertas se abrirán

para lo que promete ser el concurso de comedores de cangreburguers

más movido de la historia del Día de los Fundadores.

¡Burguer cangreburguers, camisetas, gorras!

¡Y los dientes de Patricio!

Hoy, Patricio Estrella, nuestro héroe local,

el valiente aspirante, se enfrentará al ganador

de cinco Burguer Cinturones en tres ciudades a la redonda

Oswald McNulty. Podemos imaginar que la tensión

se palpará ahora mismo entre estos dos titanes del deporte

mientras se preparan para la batalla final.

CONCURSO DE GLOTONES CONCURSO DE BURGUER CANGREBURGERS

Breves minutos para comer todas las burguer cangreburguers que puedan.

¿Preparados? Bob Esponja, no quiero hacerlo.

Entonces no lo hagas, seguro que el Señor Cangrejo lo entiende.

Huelo a motín. ¿Qué está pasando aquí?

No quiero comer en el concurso,

me hiere los sentimientos gustativos.

(LLORAN)

(GRUÑE) Tranquilo.

Toma. ¿Qué es eso?

La cuenta de todas las burguer cangreburguers

que te comiste en tu entrenamiento.

(Vítores)

No sabía que tenía que pagar.

Yo tampoco, hasta que decidiste no participar en el concurso.

Por lo tanto, las burguer cangreburguers de entrenamiento

se han convertido en burguer cangreburguers a secas.

Aunque si participas en el concurso,

estaría dispuesto a romper esta pequeña cuenta de nada.

Y cómo no, piensa en toda esa gente que confía en ti, hijo.

¡Ay, mi pie!

Vale.

Lo haré por el niño del pie roto.

Has tomado la decisión correcta.

¡Suena la campana, y comenzamos a comer!

McNulty toma ventaja y se entrega a sus burguer cangreburguers.

Como una dínamo, el pequeño sable de tres ciudades a la redonda

come a una velocidad tremenda. ¿Pero qué es esto?

¡Patricio Estrella no se mueve! ¡Parece atascado en la salida!

¿Qué haces, Patricio? ¡Que te cobro también estas cangreburguers!

McNulty acelera. Parece que esto va a ser una paliza.

-¡Patricio! ¡Yo creo en ti, Patricio!

-¡Un momento, Patricio Estrella arranca

y las burguer cangreburguers comienzan a desaparecer!

¡Miren cómo come esa pequeña estrella de mar!

Poco a poco se acerca a McNulty y parece que este siente la presión.

Nunca se vio una demostración tan prodigiosa

de glotonería competitiva.

¡La cantidad de cangreburguers consumidas es mareante!

(Vítores)

¡Y ahora...! ¡Sí, sí!

¡Patricio Estrella ha alcanzado a Oswald McNulty

y llegan empatados a la recta final!

Ambos glotones están tan llenos que apenas pueden comer más,

pero lo hacen tan despacio ahora que uno no puede evitar preguntarse

si en algún momento llegarán al límite y...

¡Ambos glotones han parado!

¡A pocos segundos del final, hay un empate!

¡Y ninguno parece tener sitio para más!

¡Oh! ¿Qué es esto? ¡McNulty cae!

¡Ha caído McNulty!

¡Parece que podríamos tener un empate!

Se acabó, Bob Esponja. No puedo más.

El gusto, Patricio.

El gusto.

¿Qué? Patricio Estrella se ha subido a la mesa

y señala el centro del campo.

No, está señalando a un niño con un pie escayolado.

Damas y caballeros, está señalando su boca

como si le indicase algo.

-Adelante, campeón. Cómete la mía.

(Vítores)

¡Y está comiendo! ¡Está comiendo!

¡El gran glotón estrellado está comiendo!

¡Patricio Estrella gana!

¡El cinturón regresa a Fondo de Bikini!

¡El cinturón regresa a Fondo de Bikini!

-Aquí tienes, hijo. Has logrado un triunfo bien gordo.

¡Bien! Enhorabuena, Patricio.

¿Vas a defender el cinturón el año que viene?