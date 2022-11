-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

UNA PULGA EN CASA

(LLORA)

-Ya, ya Bob Esponja. No hay por qué llorar.

-Sí que lo hay, Patricio. Arenita lleva fuera dos días.

-¿Dos días enteros?

-Oh, ¿por qué tenía que irse a esa convención de ciencias...

...de Taihouse? -¿Taihouse?

-No volverá hasta dentro de una hora,...

...26 minutos y 47 segundos. -¿47 segundos?

Echo tanto de menos a Arenita, sus tentáculos, la manera...

...en que toca el clarinete, su gran nariz.

-Ese es Calamardo. Él no se ha ido. Está aquí mismo.

-No, no estoy.

-Yo sí que echo de menos a esa ardilla,...

...sus golpes de kárate, la cúpula de cristal de su casa.

Y ¿quién puede olvidar sus dientes de conejo?

Cuando vuelva, le diremos cuánto la hemos echado de menos.

-¿Es Arenita a la que llamo mamá? -No, ésa es tu madre.

Pero le haremos a Arenita la madre de todas las fiestas...

...de bienvenida. ¡A la cúpula! -¡Bien!

(RÍE)

-¡Ah!

¡Oh!

BIENVENIDA A CASA, ARENITA

TE ECHAMOS DE MENOS

Ya hemos arreglado este sitio para la llega de Arenita,...

...que debería ser ¡ahora mismo!

Bienvenida a casa, te echamos de menos.

-¡No, nadie quiere oírte cantar! -Lo siento, tiene una regla...

...muy estricta sobre lo de cantar.

-No importa, siempre que tú no tengas una regla muy estricta...

...sobre no hacer fiestas.

Primero, la tarta, luego kárate... -Oh, chicos.

Vosotros sí que sabéis cómo dar una fiesta.

-Lo sabía, rabiabas por vernos. -Algo está haciendo...

...que me rabie la piel. -Un trozo de tarta te quitará...

...los picores.

Patricio y yo la hemos hecho para darte la bienvenida.

-Está buenísima. -Ataca, Arenita.

¿Eh? -Parece muy buena.

-¿Estás bien? -Sí, pero mi piel...

...no se ha adaptado a este aire submarino.

-Arenita, Arenita, ¡sorpresa! Patricio y yo...

...te hemos comprado algo. -No deberíais haberlo hecho.

Un picor nuevo. Quiero decir, una tabla nueva.

Estoy impaciente por rascarme por la Montaña Irritante.

-Dirás "deslizarte por la Montaña Roñosa".

-Gracias en carne viva a los dos. -De nada.

¿Lista para unos golpes de kárate? -¡Sarpullido!

Quiero decir "desde luego".

Ay. Ay. Ay. Ay. -¿Y ahora? ¿Estás lista?

-Criaturas rastreras, es como si me mordieran.

¡Tengo una pulga! No voy a aceptarlo sin luchar.

¡Yo te daré!

Bob Esponja, mi maleta, ¡deprisa!

Me avergüenza decir esto, pero parece...

...que, durante mi estancia en Texas, he cogido una pulga.

-¿Qué es una pulga? -Un bicho ruin que muerde...

...a los animales terrestres, pero este collar antipulgas...

...hará que se largue.

(RÍE) -¡Hace cosquillas! No es tan malo. ¡Ah!

¡Me ha mordido! ¿Tienes más collares de esos?

-No, pero puedes usar éste.

-¡Ah!

¡Une los puntos! He dibujado un caballito.

¡Ah! ¿Por qué sigue mordiéndome este bicho?

-Porque tiene hambre. Cuando una pulga te muerde,...

...es porque te está chupando la sangre para alimentarse.

-¡Me ha mordido una pulga vampiro! ¡No, ahora me convertiré...

...en un vampiro! ¡Ya está pasando! (GRITA)

-Patricio, los vampiros no existen. No te preocupes.

-¡No importa! ¡Este picor me está matando!

-¡Ay! ¡Dame eso! Huy.

-¡Ah!

¡Arenita, por favor, ayúdame! -¡Necesito esto!

-¡Yo lo necesito más!

(GRITA)

-¡Eh, oye!

-¡Ay!

(LLORA)

-¡Ya está bien! ¡Ya no aguanto más! ¿Qué vais a hacer ahora, bichejos?

Mirad, ha funcionado. Me alegro de que se haya acabado.

-Arenita, ¿eso es lo que parece? -Maldición, se están multiplicando.

¡Corred! -¡Vale!

¡Ah! -¡Ah!

Tenéis la puntería de un armadillo bizco.

(GRITAN) ¡Corred de nuevo!

-¡Vale! ¡Miedo!

¡Ah! -¡Ah!

-¡Ah! -Gracias por invitarnos,...

...Arenita, pero nos tenemos que ir.

-Sí, me alegro de verte. (GRITAN)

(GRITAN) -¿Eh?

Ignórales, Calamardo, y continúa tu camino.

Talón, puntera, talón, puntera, talón, puntera.

-¡Atrás!

-¡Arenita! ¡Oh, no! ¿Estás bien?

-Estos bichos son duros, son de Texas, ¡uh!

-Todo se arreglará. Nosotros te ayudaremos.

¡Ah! ¿Sabes una cosa? Nada de esto hubiera pasado...

...si no hubieras vuelto con tu infestación.

Todo lo que nos has traído son pulgas, problemas, dolor,...

...picores y una irritación, y dolor, y pulgas, y picores...

Y dolor. Mucho dolor. Mucho dolor.

Y, en cuanto a ti, si no hubieras preparado esta fiesta,...

...no estaríamos en este lío. -Tú has tenido tanto que ver...

...con la fiesta como yo. -¿A esto lo llamas fiesta?

Me cuestiono nuestra amistad. -Deja de golpearme el casco.

-Tengo medio cerebro. -¡Dejad de gritaros el uno al otro!

¿Qué demuestra esto? Si queréis salir de esto,...

...tenemos que trabajar juntos. -Tienes razón. Tengo una idea.

Bob Esponja, tú te subes a los hombros de Arenita.

Ajá. Bien. Ahora yo me subo encima.

Mucho mejor.

-Yo no juego, chicos.

(RÍE)

(GRITAN) Entrad en la Casa del Árbol.

Es el único lugar seguro.

Aquí deberíamos estar protegidos.

¡Esperad!

SALIDA DE EMERGENCIA

-¡Ah! Así es como vamos a pasar el resto de nuestras vidas,...

...viviendo en pulgas en vez de en agua.

-Bob Esponja, eso es, ¡agua!

(GRITAN)

(LOS DOS) ¡Agua!

-Me alegro mucho de tenerte de vuelta, Arenita.

EL DONUT DE LA VERGÜENZA

-¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy?

Ah, sí, la fiesta. Me debí de quedar dormido...

...en la cocina de Bob Esponja, en el techo.

¡Uh! ¿Lo ves, Bob Esponja? Te dije que no deberíamos alargarlo...

...más allá de las 20:30. Las cosas se vuelven muy locas después.

"-¿Quiere otro poquito de té, señor Anipsy?

¿Ah, sí? -¡Camomila! ¡Camomila! ¡Camomila!"

Ella sí que sabe cómo divertirse, ¿eh, Bob Esponja?

(RONCA) ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob...! ¡Ah!

Eso sí que es un buen Donut. Guau.

Ah, pero ¿qué...? Este Donut está unido a Bob Esponja.

¡Ah!

Ha funcionado.

Un hermoso espécimen de Donut con cobertura.

Un Donut tan bueno merece servirse en porcelana china.

El plato bueno.

No te preocupes, Donut, no tendrás que sufrir lo indigno...

...que es estar encima de una vajilla mala.

Creo que nunca había visto un Donut tan bonito.

Excepto quizá ese Donut que Bob Esponja me enseñó anoche.

"Un Donut tan bonito como éste, podría hacer muy feliz...

...a un hombre."

¡Ah!

¡Es de Bob Esponja! ¡Delicioso!

No puedo comerme el Donut de Bob Esponja.

¡Es de Bob Esponja! (LLORA)

-Vamos, cómetelo, ¿a qué esperas? -No lo hagas,...

...es el Donut de Bob Esponja. -No le escuches.

Está cubierto de azúcar. (LLORA)

-Odio los conflictos. -No podría ser más sencillo.

Engánchalo con una cadena. Métetelo en la boca,...

y, entonces, cuando tu amigo Bob Esponja...

...quiera que se lo devuelvas, tiras de ella.

-Odio tener que admitirlo, pero es una buena idea.

(RÍE)

-Y ahora...

¡Ah! ¡El Donut de Bob Esponja! ¡Me lo he comido!

¡Esputa!

Tengo que devolver esto a casa de Bob Esponja antes de que...

(Teléfono)

¿Hola? -Hola, Patricio.

-¡Ah! -Soy Bob Esponja.

Vaya fiesta la de anoche, ¿eh? Así es como yo me siento.

Por suerte para nosotros, grabé toda la fiesta en vídeo.

Así podremos revivirla una y otra vez.

-¡No veas esa cinta! -Esto esperando a verla contigo.

Enseguida voy para allá. Patricio está emocionado.

Será mejor que no le haga esperar.

-Oh, no, ese vídeo me mostrará robando el Donut de Bob Esponja.

Ay, tengo que esconder esto.

¡Ah!

Uh.

"Eh, Patricio... ¡Ah, Donut!

¡Tú, monstruo, monstruo!"

¡Ah!

"No hay nada para ver un vídeo como unas tostadas.

Vamos a poner unas cuantas en la tostadora."

¡Ah!

¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! Ay.

"Quítate del medio, Patricio, tengo que ir..."

¡Ah! ¡El ático!

Espera, yo no tengo ático.

¡Ah!

Oh, espera, el ático.

¡Ah!

-Hola, Patricio. -¡Ah!

Hola, Bob Esponja. -¿Estás listo...?

-No tengo nada en la espalda, así que no mires ahí.

-Vale, no hay problema. ¿Listo para ver esto?

El testimonio oficial que muestra las ganas con las que hacemos...

...las fiestas bien.

-¡No! (LLORA)

Yo lo cogí, Bob Esponja, yo cogí tu Donut. ¡Lo siento! Ay.

-Oh, Patricio, realmente tienes que ver este vídeo.

(TV) "Quiero darte esto porque eres mi amigo,...

...y un Donut tan bonito como este puede hacer feliz a un hombre."

-¿Quieres decir que esto es mío?

-Por supuesto, era tu cumpleaños. -¿Cuándo?

-Anoche, tonto. -Oh, gracias, amigo.

¿Quieres compartirlo? -Claro, amigo.

(HABLA DE MANERA ININTELIGIBLE)

EL PLATO SUCIO

-Buenas noches, amigos. Vuelvan otro día.

Pensé que esos pesados no se irían nunca.

¡Hora de cerrar, Bob Esponja! -Ya está. Ahora todo el mundo...

...está limpio y listo para irse a la cama.

Hora de cerrar, Bob... ¡Ah! -¡Todo listo, señor Cangrejo!

Solo tengo que fichar y... -¿Qué significa esto?

¡Ah, mancha, mancha, mancha! -Eso es, una mancha.

Ya sabes la norma: nadie se va hasta que...

-Hasta que todo está bien limpio. No se preocupe.

Limpiaré este plato en un pispás. -Y cierra cuando acabes.

-¿Cerrar? ¿No recuerda lo que pasó la última vez que me dejó solo?

-No debería haberte dejado solo con un soplete y los patines.

Pero ahora me he llevado el equipo de soldadura y no ocurrirá.

¡A trabajar! -Señor, sí, señor.

(TARAREA)

Eres una chica dura, ¿eh? ¡Esto es la guerra!

Espera aquí.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Da las buenas noches, mugre seca. ¿Preparados? ¡Apunten! ¡Fuego!

¡Esta es la gota que colma el vaso y quiero que recuerdes...

...que tú me obligaste a hacerlo!

¡Ah! ¡Tengo que acabar con esto!

Me temo que es la última vez que nos vemos así.

Deja que te presente a la Mancha Master 600.

Observa el rayo de partículas láser de alta potencia,...

...el cañón de agua guiado por láser y la sorpresa...

...que he instalado para ti: metales entretejidos...

...combinados con materiales de limpieza de vanguardia.

Yo lo llamo "lana de acero". ¡Y viene con un láser!

¿Unas últimas palabras? Creo que no. ¿Entendido?

¡Cañón de agua!

Oh, sin resultados. ¡Láser de lana de acero, encendido!

-Se ve un extraño reflejo por el oeste.

Seguro que no tiene nada que ver con Bob Esponja.

-Muy bien. Tú lo has querido. Puede que termine con la vida,...

...pero cruzaré los rayos.

¡Más potencia!

-Distorsión molecular espontánea. Será mejor que vaya a ver...

...lo que está haciendo ese chico. -¡Más potencia!

-Esto no tiene buen aspecto. -¡Más potencia!

-Veamos qué ha hecho esta vez.

-¡Máxima potencia!

-¡Esta vez sí que la has hecho! ¿Qué dices en tu defensa?