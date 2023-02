Puesto de Burguer-Cangreburguer

¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"PUESTO DE BURGUER CANGREBURGUERS"

LAS MAREAS BAJAS

Vaya, nunca pensé que los Mareas Bajas

visitarían un pueblucho de tercera como Fondo de Bikini.

Calamardo, no sabía que te gustaran los Mareas Bajas.

Sí, claro, pero Claro Santa Claire es el autentico talento del grupo.

Dicen que su clarinete es tan sofisticado

que nunca da una nota equivocada.

Basta de tonterías y escuchad.

Este es el mayor concierto que se ha celebrado

en Fondo de Bikini en décadas.

¿Oléis eso, chavales?

Uh... Huele a maíz frito, señor cangrejo.

Yo solo huelo el servicio.

Sí, sí, todo eso también huele, además del olor a dinero.

Todas las entradas están vendidas.

Lo que significa que habrá más de 30 000 fans,

y vosotros le vendréis una burguer cangreburguer

a todos y cada uno de ellos.

Qué forma más buena de hacer 30 000 amigos nuevos.

¿No crees, Calamardo? ¿Eh, eh? ¿No lo crees?

(GRUÑE) ¿Y qué hará usted mientras nosotros trabajamos el día entero?

Vaya arisca la pregunta.

Yo estaré haciendo el trabajo más duro de todos.

Me colaré en el escenario, desplegaré el cartel

detrás del grupo y... Tararará.

(LEE) "El Crustáceo Crujiente,

Las burguer cangreburguer están de rechupete.

Date el gusto, esta noche será de primera".

Es el peor anuncio que visto en mi vida.

Qué sabrás tú de publicidad con famosos, cenutrio.

Id allí y vendedme burguer cangreburguer.

Vamos, vamos, vamos, en marcha.

Genial, Bob Esponja y Calamardo trabajando juntos.

Los dos amigos burgerproveedores. El dúo delicioso.

Los camerinos...

Calamardo, Calamardo, aquí.

-Señor Calamardo, sale en dos minutos.

-Damas y caballeros, les presento a los Mareas Bajas

con su invitado especial el señor Calamardo.

CALAMARDO

(Vítores)

(PÚBLICO) "Calamardo, Calamardo, Calamardo, Calamardo...".

Los reyes de la comida ambulante. Burguer cangreamigos para siempre.

Ay, ay, ay...

Escucha, Bob Esponja, si nos separásemos,

cubriríamos más terreno.

¿Por qué no vendes tú a la mitad del público

y yo me quedo con esta otra mitad?

Es que estaba deseando pasar el día entero contigo.

Lo sé y estoy muy decepcionado.

Pero es una gran idea, me encanta que siempre pongas

las necesidades del Crustáceo Crujiente

por delante de las tuyas.

(SARCÁSTICO) Sí, tienes toda la razón.

¡Burguer cangreburguers!

Compren sus cangreburguers recién hechas.

Yo quiero una burguer cangreburguer. Marchando, caballero.

(SE QUEJAN)

¡Cuidado!

Su burguer cangreburguer, señor.

Eh, niño burguer cangreburguer, pásame una.

-Qué bonito...

-¿Podrías ponerme más mostaza?

Mostaza para el señor, tenga.

Genial. Gracias, pequeño.

(SE QUEJAN)

Tan fácil como quitarle un caramelo a un niño.

Nada de fans en el escenario. Vuelve a tu asiento.

(GRITA)

(SE LAMENTA)

Colega, no puedo creer que tu tío Fred

nos consiguiera pases de acceso a los camerinos. Mola.

Si se fuese capaz de encontrar a Santa Claire

seguro que permitiría a un compañero aficionado a las boquillas

a tocar su instrumento.

Disculpe, limpiador, ¿sabe dónde puedo encontrar la sala verde?

Eso depende. ¿Tienes pase para camerinos?

(TARTAMUDEA) Lo tengo en el...

(GRUÑE)

Ay, ay, ay... ¡Es un miembro del grupo!

(GRITAN)

Oh, debe de ser aquí. Vamos.

Oh, Claro Santa Claire, soy Cala... ¿Patricio?

Perdona, pero no conozco a nadie llamado Carapatricio.

Patricio, cuéntame qué estás haciendo aquí.

Este es mi camerino.

¿Es que no has visto la estrella sobre la puerta?

¿Dónde está la sala verde? Estoy intentando encontrar al grupo.

No lo sé, pero seguro que mi amigo Stan sí.

Oye, Stan...

Oh... Escucha, Stan,

¿podrías decirle a este amigo dónde está la sala verde?

Por supuesto, yo le ayudaré.

Soco... rro. Adiós, Calamardo, pásalo bien.

¿Dónde está mi burguer cangreburguer? ¡Ay, ou!

-¡Eh, aquí!

¡Maquina lanzadora de burguer cangreburguers!

Gracias, chico burguer cangreburguer.

No ha sido nada.

¿Nada? No me quedan burguer cangreburguers.

Será mejor que me ponga a hacer más.

(CANTURREA)

¿Eh?

Burguer cangreburguers recién hechas.

Pon una burguer cangreburguer en tus fauces.

¿Eh? Creo que he servido a toda mi sección.

¿Eh?

(SUENAN LAS TRIPAS)

No creo que a Calamardo le importe que venda unas cuantas

en su sección.

(RÍE) Nunca me buscarán aquí.

(Música circense)

(VITOREAN)

(GRITA)

(GRITA)

¿Quién come yogurt en un concierto de rock? Puaj.

Veamos dónde es... Oh, el escenario...

Oh, olvida la sala verde,

es el clarinete de Claro Santa Claire.

(MEGAFONÍA) Damas y pezcaballeros, pólipos y alevines,

por fin llega el grupo que todos estabais esperando.

Los conocéis, los queréis, ¡son los Mareas Bajas!

Au, au, au...

(Música animada)

# Yo era un chico solitario, # un alma solitaria,

# no tenía roca # y ni un pelín de marcha.

# Me apunté a una banda # para así poder cantar.

# El conjunto era la bomba # y ahora solo canto, nada más.

# Es un frenesí, # todos quieren algo de mí.

# Eso, frenesí, # y mi intimidad yo perdí.

# ¿Cómo escapar de ellos? # -¿De verdad es él?

# -Me encontraron unos fans # y me estrujaron bien.

# Se engancharon a mí, # los zapatos perdí,

# me arrancaron el tupé # y ya no sé nada más de mí.

# Es un frenesí. # Jamás enlazarán.

# Es un frenesí.

# El rock and roll # me gusta complicar. #

Amigo, ¿podrías bajar el teléfono? Estás tapando mi plano.

Creo que todo el mundo tiene una burguer cangreburguer.

Ay... ¡Todos menos el grupo!

Debo seguir vendiendo.

MÁXIMA POTENCIA

(GRITA)

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Esta vez nada me detendrá. Vamos allá.

A la de una, a la de dos... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí?

¡Socorro!

Socorro...

¡Socorro!

¿Eh?

Entrega especial para los Mareas Bajas.

(Música animada)

¡Ah!

Au, au, au, au...

(Música animada)

No lo olvidéis, patrocinado por el Crustáceo Crujiente.

(LEE) "El Crustáceo Crujiente, ¿un lugar de comida lamida?".

No sabía que fuera a servirnos comida con baba.

(NERVIOSO) Ay... Es un error.

¡Bu! Fuera de aquí.

Quietos, no, no. No lo entendéis.

No es comida con baba,

Es de rechupete.

¡Bu!

¡Bu!

Uh, qué buen ritmo tiene, señor Cangrejo.

(Música animada)

Eh, son bastante buenos. -Sí, démosles una oportunidad.

Y ahora un poco de regaliz musical.

¡Calamardo tiene un clarinete! ¡Huyamos!

(Gritos)

No puedo creerlo.

Es verdad que es el mejor clarinete

que se ha hecho en la historia.

Y vosotros sois el mejor publico que visto en mi vi... Oh...

Oh, ay, oh...

Tocas muy bien, colega.

Oh, por fin me aprecian. Gracias, Claro Santa Claire.

Este es el mejor día de mi vida.

Puedo morirme feliz. Ay...

De eso nada. Esta noche trabajas y los cadáveres no cobran.

Bueno, sigue siendo el mejor día de mi vida.

"EL SALTASUEÑOS"

Burguer cangreburguers...

Compren sus burguer cangreburguers aquí. ¡Marchando!

Oh, me tropecé.

Los de la primera fila, compren sus burguer cangreburguers.

Una para Gary.

Buenas noches, come bien, come bien.

(Música clásica)

DESPACIO, DEPRISA

(Continúa la música)

(Continúa la música)

DESPACIO, DEPRISA

(Continúa la música)

LOS OBJETOS ESTÁN MÁS CERCA DE LO QUE PARECEN

(Continúa la música)

(Continúa la música)

AMO EL SUDOR

(Continúa la música)

CUBO DE CEBO

(RONCA)

(Música alegre)

(Música animada)

(GRITAN)

(Música estridente)

(Música alegre)

SALIDA

SALIDA

SALIDA

(Música alegre)

HELADO

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Música tensión)

(Música animada)

(Clarinete)

(Música triunfal)

(Música alegre)

(TOSE)

(Música alegre)