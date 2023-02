Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

PATRICIO INTELIGENTE

(AMBOS RÍEN)

-Ah. -Uh.

Oh. (AMBOS RÍEN)

(AMBOS RÍEN)

-Tú la llevas. (AMBOS RÍEN)

-Tú la llevas. Espera, Patricio, tú la llevas.

(RÍE) ¡El cartel! ¡Ah!

(RÍE) Pe-li-gro. ¡Ah!

-¡Patricio!

Déjame que te ayude a salir.

¡Ah! ¿Está ahí abajo el resto?

-El resto de mí está aquí arriba. -Uh, me tenías preocupado, amigo.

(RÍE) Toma tu cabeza.

(Mecanismos)

-Encuentro esta risa altamente ilógica.

-Pues no nos reímos y seguimos pescando, toma.

El primer intento es tuyo. -Míralas, estas graciosas...

...y estoicas criaturas de las profundidades.

-¿Eh? Esas son palabras grandes. Nunca te las había oído.

-Tonterías, mi vocabulario es infinitamente extenso.

-Pues vamos a extender nuestros cazamedusas.

Vamos, Patricio.

Mira, amigo, he cogido una. -Sí, yo también he cogido una...

...sin molestar su delicado ecosistema.

No está bien aprovecharse de la Naturaleza de un modo...

...tan bárbaro.

-Vale, ¿qué quieres hacer?

-Vamos a admirar la belleza y la fragilidad de la Naturaleza.

-¿Bella? -Sí, lo es.

-Frágil. -Cierto.

-Venga, Patricio, vamos a hacer algo divertido.

-Oh, ¿quieres hacer una estadística u observar un fenómeno...

...y presentar una hipótesis sobre él?

-Más bien estaba pensando en saltar a la comba...

...o en carreras a la pata coja o en jugar al cangrejo ermitaño.

-No parece divertido. -¿Qué tal unos chistes?

(SUSPIRA) Patricio, ¿qué diferencia hay...

...entre una guitarra y una medusa? -No puedes rasgar una medusa.

-¡Sí! (RÍE)

-Oh. Vaya, mira qué hora es. Debo irme.

-¿Qué le pasa a Patricio? Espero que mejore pronto.

(Radar)

¿Estás mejor, Patricio? ¿Eh? ¿Qué haces?

-Estudiando esta asombrosa subespecie.

-Ya te enseñaré yo subespecie.

-¿Vamos a ver a Calamardo? -Como ya he terminado...

...con mi trabajo te seguiré en tus actividades triviales.

(Clarinete)

-¿Eh? -Reconocería esa pieza...

...en cualquier parte: Cornelius Pez Globo, Opus 67,...

...Sinfonía Azul. -Patricio.

-Es una pieza hermosa. La ejecución necesita práctica.

Puedo sugerirte que en el séptimo compás del adagio andante...

...añadas un pequeño fortissimo en la escala de mi bemol...

...cuatro antes del final. -Guau, nunca pensé en hacerlo así.

-Eso es porque rara vez piensas. -¿Cómo sabes tanto de música?

-Una salida creativa proporciona una liberación espiritual...

...y ayuda a facilitar un equilibrio mental saludable.

(RESPIRA HONDO)

(ERUCTA) -¿Incluye eso hablar eructando?

-Señor Bob Esponja, encuentro su humor vulgar.

-No tenía ni idea de que fueras tan entendido, Patricio.

¿Crees que podrías ser mi mentor musical?

-Chicos. -Comencemos desde el principio.

(Clarinete)

-Ay, no muy bien, Calamardo.

Deja que te muestre la técnica apropiada.

¡Ah! Pensándolo mejor, la práctica hace la perfección. Empecemos.

(Clarinete)

Ah, gracias, mi buen amigo, pero esto es un solo...

...para clarinete. Y, un, dos, tres, cuatro.

(Clarinete)

Ay, huy.

¡Para, suficiente! ¡Búscate un nuevo mentor!

-Ahora que tienes tiempo, vamos a comer algo.

-No, me temo que no. -Tengo mi nuevo frasco...

...de jabón de superburbujas. Mira.

-No, de nuevo, gracias. -¿Si jugamos a los piratas?

-Querido, es inútil, nos hemos distanciado.

-¿Qué quieres decir? -Sé que en el pasado...

...nos hemos divertido juntos, pero ya no somos compatibles.

Es hora de que sigamos por caminos separados.

Así es la vida. -Pero tú eres mi mejor amigo.

-Ya sé que es duro, pero anímate. (LLORA) -Sí.

-A lo mejor nuestros caminos se vuelven a cruzar algún día.

Recuérdame con cariño, señor Bob Esponja.

-Adiós, señor mejor amigo. (LLORA)

(Timbre)

Arenita, ¿estás ahí? Necesito ayuda profesional.

(AMBOS RÍEN) ¿Patricio?

-El nuevo Patricio se lleva un sobresaliente alto.

-Gracias, Arenita, yo también encuentro tu intelecto...

...bastante estimulante. -Oh, gracias.

Patricio, ¿qué opinas de este problema?

-Cambia el término erróneo por un coeficiente...

...y el minuendo logra el cociente deseado.

El más simple de los mamíferos lo resolvería pensando un poco.

-¿Qué quieres decir con eso? -Sugiero que careces...

...de la habilidad para resolver ecuaciones, nada más.

-¿Sugieres que soy tonta? -Yo utilizaría una palabra...

...más sofisticada como "corta". -Será mejor que te vayas.

-Solo intentaba ayudar. -No necesito ese tipo de ayuda,...

...señor sabelotodo. Me gustabas más como eras antes.

(LLORA) -Nunca pensé que perdería a mi mejor amigo.

¿Cómo puedo competir contra la genialidad?

(LLORA)

-Rodeado de conocimientos y nadie con quien compartirlos.

Nadie a quien pueda llamar "amigo". ¿Quién era aquel viejo amigo...

...con quien corría? Bob Esponja.

(SOLLOZA) -Al menos Patricio es mi amigo en mis recuerdos.

(LLORA) -Los días gloriosos. ¿Por qué nos hemos distanciado?

Debo aplicar lo que sé para resolver este problema.

¿Qué puede ser?

¿Qué es diferente? ¿Qué?

Haría cualquier cosa por tener a mi viejo amigo a mi lado.

(Puerta)

-Ya voy.

¡Ah!

Patricio, me estás secuestrando. -Sí, así es.

-¡Bien!

¡Yupi!

¿Qué vamos a hacer? -Vamos a divertirnos.

Sea cual sea el precio. -Hagámoslo.

-Sí, vamos a divertirnos.

-¡Oh, sí! -Por supuesto.

¿Estás seguro de que esto me resultaba divertido?

-Sí. (RÍE)

¡Ah! ¡Uh! Ha sido divertido, ¿eh, Patricio?

-¿Cuándo se acabó la diversión, Bob Esponja?

-Cuando saltaste por ese precipicio y se te cayó la cabeza.

-Eso es. -¿Qué? Patricio, espera.

-Voy a repetir todas mis acciones desde ese día para descubrir...

...el origen... ¡Ah!

-¡Patricio!

Aguanta, amigo. Ah. Ya está. No te preocupes.

Encontré tu cabeza una vez y lo haré otra.

No está aquí atrás. No está aquí debajo.

¿Y si no la encuentro? ¡Pobre Patricio, descabezado!

Patricio, ya tienes cabeza. Pero, ¿te sientes diferente?

-En realidad nada ha cambiado.

-Creo que nunca volveremos a divertirnos juntos.

-Dijiste que la última vez habías encontrado...

...la tapa de mi cráneo desplazada. -Sí.

-¿Dónde la encontraste exactamente? -Justo aquí.

-Imposible. Si aterricé aquí, la trayectoria de mi cráneo...

...desmembrado lo llevaría a descansar no ahí, sino aquí:...

...cinco metros al norte.

-Si esa es tu cabeza, ¿qué es lo que yo recogí?

¡Coral cerebral! No me extraña que te pusieras...

...tan inteligente. Aquí tienes, tu vieja cabeza.

¿Seguro que quieres renunciar a ser listo y sofisticado...

...y ser mi amigo? -El conocimiento no podrá...

...reemplazar a la amistad. Prefiero ser un idiota.

-No solo un idiota, también eres mi amigo.

-Ah, eh.

-Patricio, di algo, Patricio. (HABLA ERUCTANDO)

Patricio, has vuelto. -Patricio ha vuelto.

(AMBOS RÍEN)

(AMBOS HACEN MORISQUETAS)

(AMBOS RÍEN)

CALAMAR BOB TENTAPONJA

(Clarinete)

(TODOS APLAUDEN Y GRITAN)

(RÍE)

(Despertador)

-Muy bien, muy bien.

Es hora de otro espantoso día de trabajo.

Espera ahí, precioso.

(Clarinete)

Tu estrella brillará en el recital de clarinete de mañana. (RÍE)

-Es hora de otro glorioso día de trabajo.

(Clarinete)

Hola, buenos días, Calamardo.

¿No es una mañana preciosa? ¿Por qué tocas el clarinete...

...camino del trabajo? -Estoy ensayando para mi recital.

Pronto, todo Fondo de Bikini reconocerá el gran talento...

...de Calamardo Tentáculos. Adiós, Bob Esponja.

-Nos vemos en el Krustáceo Krujiente.

Hola, Arenita, ¿qué es esto? -Es mi nuevo transportador...

...de materia. Puede mover cosas de un sitio a otro...

...en un abrir y cerrar de ojos. -Suena genial.

-Verás cómo funciona.

(Ruido de mando)

(Transportador)

-Guau.

¿Dónde ha ido?

-Justo donde pienses que debería estar.

-Uh.

-Llego tarde al trabajo. ¿Tu máquina podría trasladarme...

...al Krustáceo Krujiente?

-Siempre quise probar con un bicho. Claro, por qué no. Entra.

-¡Yuju!

-Agárrate fuerte. -Vaya, Arenita...

¡Ah!

-Bueno, aquí estoy otra vez. -Hola, Calamardo. (RÍE)

(Mando)

-¿Qué le pasa a esta cosa?

(AMBOS GRITAN)

¿Qué diablos? ¡Ah!

¡Ah! -Hola, Arenita.

-No estoy seguro de lo que es, pero me siento algo diferente.

-Sí, yo también. -Eh, ¿qué haces con mi mano?

¿Qué hago con tu mano? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Estamos mezclados!

¡Ay! Esto es horrible. Tengo mi recital de clarinete mañana.

-Ah, no es tan malo, Calamardo. Ahora podemos ser...

...los mejores amigos y hacerlo todo juntos.

Para siempre. -¡Ay! Arenita, ¿qué estás haciendo?

Tienes que separarnos. -Ojalá supiera cómo.

-Pues tienes que hacer algo. No puedo permanecer pegado a él.

-Me pregunto qué pasaría si intentara...

...volver a transportaros. -Sí, buena idea, hagámoslo.

-Bien, allá vamos.

(Transportador)

-Muy bien, niños, hoy es el cumpleaños de Pimy...

...y ya sabéis lo que significa. ¿Listo, Pimy?

(AMBOS) -Ah. (TODOS GRITAN)

-Enhorabuena, señora Smith, ha dado a luz a un niño sanísimo.

Aquí se lo traen. -¿Puedo verlo?

-Por supuesto. -¡Ah!

-Llevo enamorado de ti desde la primera vez...

...que te puse el ojo encima.

-Eh, cariño, ¿cómo te llamas?

(Bofetón)

-Es inútil, Arenita, seguimos igual.

-Pues es una pena.

¿Sabéis qué? Estaba trabajando en un nuevo invento,...

...pero aún está en el estado inicial.

-Intenta lo que sea. No puedo ir a mi concierto así.

-Continuaré trabajando en ello. Mientras tanto, mantened...

...las cabezas altas.

-Juntos para siempre. -Miseria.

Bob Esponja, ¿nadie te ha enseñado a llevar una bici?

-Tranquilo, yo conduciré. -¡Ay, ay!

¡Bob Esponja! ¡Auh, auh!

-Tengo que dejar la salsa picante.

(Choque)

-¿Qué diablos está pasando aquí? -Hola, señor Cangrejo.

-¿Qué hacéis vosotros dos? A trabajar.

-Si usted lo dice.

-Eh, ¿qué os ha pasado? No quiero saberlo.

Id a vuestro trabajo. -Sí, mi capitán.

-¿Tienes que ser siempre un bufón tan complaciente?

-Todo el mundo sabe que soy una esponja,...

...no me parezco a un bufón. -No tengo tiempo para esto.

Tengo que atender la caja. ¡Ay! ¿En qué puedo ayudarle?

-Quiero dos burgers Cangreburgers.

-Bob Esponja, dos burgers Cangreburgers.

-Dos burgers Cangreburgers marchando.

No alcanzo. -Bob Esponja,...

...¿por qué tardas tanto? -Lo siento, señor Cangrejo,...

...estoy en ello. -El tiempo es dinero, chico.

-El tiempo es dinero. ¡Ay! Hola, pan, por fin nos encontramos.

-¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! -Y, ahora,...

-Muy bien, se acabó.

No puedo permitir que me estropeéis el negocio.

No servís más que para estorbar.

Y no volváis hasta que hayáis resuelto este problema.

-Míralo por el lado bueno, Calamardo, al menos aún...

...nos tenemos el uno al otro. -Así es como nos metimos...

...en este aprieto, imbécil. Ahora, si me disculpas,...

...me gustaría tener un momento de paz.

(Clarinete)

-Guau, a rocanrolear, hermano.

-Arenita, dinos que has encontrado un modo de separarnos.

-Saludad al rayo separador molecular.

-Hola, rayo separador molecular. Bien, acabemos con esto.

Mi recital de clarinete es mañana por la noche.

-Bueno, es que aún no he acabado con ello.

-¿Cómo dices? -Aún estoy montándolo.

Como muy pronto estará para pasado mañana.

-¿Qué? ¿Pasado mañana? No, no. Tengo mi actuación mañana.

No puedo estar pegado a este monstruo amarillo.

Arenita, tienes que conseguirlo para antes del espectáculo.

-Bueno, eh, supongo que lo tendré listo antes de que salgas.

-¡Ay!

¡Ay!

Por supuesto.

Santo cielo. ¿Dónde estás, Arenita?

¡Arenita! No puedo hacerlo, no puedo salir ahí.

-Calamardo, es tu gran momento. La historia contará...

...que has sido una superestrella. -¿Superestrella?

-Sal ahí y ofréceles el mejor espectáculo...

...que hayan visto nunca. -Tienes razón, el espectáculo...

...debe continuar.

(MEGAFONÍA) "Damas y caballeros, el centro recreativo...

...de Fondo de Bikini se siente orgulloso...

...de presentarles a Calamardo Tentáculos."

(APLAUDEN)

(TODOS) -Oh.

(Clarinete)

-Cariño, tengo miedo.

(Clarinete)

(Murmullo)

-¡Ay! (TODOS) -Oh.

-Esto es una estafa.

-Ejem, hola.

-Oh, a rocanrolear, hermano, sí.

(Murmullo)

(APLAUDEN) -Vaya, les ha gustado.

(APLAUDEN) -Eso es, Calamardo.

-Están vitoreándome. Es el estrellato.

Así debe sentirse uno. Así debe verse uno.

Así debe sonar...

...y así debe oler.

Oh, esto es, sencillamente, intoxicante.

-Oh, sí, estáis ahí. Parece que he llegado justo a tiempo.

(AMBOS) -Arenita.

-Un disparo de este rayo separador molecular...

...y quedaréis separados. -No, no, espera, Arenita.

(Rayo)

(TODOS) -Oh. -Pues vaya.

-Al final iremos al teatro.

-Ah.

(Clarinete)

(Abucheos)

-Creo que voy a vomitar.

-Yo me largo de aquí.

-No, esperad, esperad.

-Yo no pienso volver aquí.

-Mi único momento de fama está perdido.

¿Eh? Tiene que haber algún modo de dar marcha atrás.

-No, Calamardo, es un dispositivo muy sensible.

-Calamardo, yo no...

(Rayo)

-Entonces, ¿cuál es el problema, señor Tentáculos?